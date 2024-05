Trailer multijoueur pour Super Monkey Ball Banana Rumble : des batailles épiques à plusieurs à découvrir sur Nintendo Switch

Super Monkey Ball Banana Rumble - Multiplayer Trailer Retrouvez la vidéo sur YouTube

Course : Dépassez vos adversaires et évitez de tomber ! Des obstacles imprévisibles ajouteront du piquant à chaque partie.

Chasse aux bananes : Collectez le maximum de bananes, en profitant du mode Frénésie dans les 30 dernières secondes pour un maximum de points.

Ba-BOUM ! : Évitez de finir avec la bombe en main à la fin du compte à rebours pour marquer des points.

Ruée vers le but : Collaborez en équipe pour marquer des points en atteignant des buts spécifiques.

Smash robot : Affrontez-vous en équipes pour détruire des robots géants, avec des points attribués selon le poids et la vitesse de votre personnage.

Sega vient de lever le voile sur les nouveautés du mode multijoueur de Super Monkey Ball Banana Rumble, qui va apporter un grand vent de nouveauté aux joueurs fans de la série dès sa sortie le 25 juin 2024 sur Nintendo Switch.Avec la possibilité de rassembler jusqu'à 16 joueurs en ligne, les parties promettent d'être dynamiques et pleines de surprises. Les joueurs pourront également profiter de matchs locaux jusqu'à quatre participants, idéal pour des soirées jeux en famille ou entre amis.Voici la bande-annonce tout juste dévoilée par Sega :Super Monkey Ball Banana Rumble propose une variété de modes de jeu qui garantissent des heures de divertissement :Les joueurs découvriront aussi une multitude d'objets à collecter dans des boîtes mystères réparties sur les parcours, avec à la clé des avantages tactiques pour rouler jusqu'à la victoire. Chaque personnage aura accès à des objets exclusifs, apprend-on dans le communiqué de presse qui explique le détail de la vidéo.Au-delà du pur divertissement multijoueur, Super Monkey Ball Banana Rumble intègre un mode Aventure plus classique, mais qui pourra accueillir jusqu'à quatre joueurs en coopération, soit en local soit en ligne. Ce mode offre plus de 200 niveaux inédits.En plus des défis ludiques, le jeu permet une personnalisation poussée avec plus de 300 objets pour styliser les personnages et leurs boules. Une nouvelle fonctionnalité d'accélération en rotation permettra aux joueurs de surprendre leurs adversaires ou de découvrir des raccourcis stratégiques.Super Monkey Ball Banana Rumble sort le 25 juin 2024 sur Switch.Source : Communiqué de presse