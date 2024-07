Un nouveau jeu Transformers se dévoile avec Transformers: Epreuves Galactiques

TRANSFORMERS: Epreuves Galactiques | Annonce (UK) Retrouvez la vidéo sur YouTube

Une aventure épique avec les Autobots et Decepticons

Personnalisation et progression

Mode Galactic Trials : Progressez à travers les niveaux et collectez des reliques en mode solo.

Mode Arcade : Invitez un ami à jouer en multijoueur local à deux joueurs, personnalisez vos courses avec vos personnages et armes préférés, ou participez à des tournois spécialisés basés sur des lieux spécifiques.

Un hommage à l'héritage Transformers

Nous sommes très enthousiastes à l'idée de sortir le tout premier jeu de course sur console de l'histoire de la franchise. Avec l'inclusion d'éléments rogue-lite, le gameplay de Transformers: Epreuves Galactiques complète parfaitement les robots dynamiques des Transformers.

Alors que Transformers célèbre ses 40 ans, nous sommes fiers de continuer notre collaboration avec Outright Games pour dévoiler une aventure épique qui parle à l'héritage durable de cette marque emblématique. Avec un gameplay immersif et une histoire qui résonne avec les fans anciens et nouveaux, Transformers: Epreuves Galactiques est sûr de susciter l'excitation.

Outright Games et Hasbro s'associent pour nous offrir une nouvelle aventure palpitante avec leur prochain jeu vidéo, Transformers: Epreuves Galactiques. Prévu pour une sortie le 11 octobre 2024, ce jeu combinera des éléments de course arcade et de combat rogue-lite.Développé par 3DClouds, ce jeu sera disponible sur Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, et Steam. En voici la bande-annonce de révélation :Après que le maléfique Nemesis Prime ait dérobé les Reliques Primordiales, les Autobots et Decepticons doivent partir en quête pour récupérer ces artefacts et contrôler leurs pouvoirs incroyables. Les joueurs pourront incarner des personnages emblématiques tels que Bumblebee, Megatron, Elita-1 et Optimus Prime, en participant à des courses effrénées sur des circuits.Le gameplay propose des courses traditionnelles en mode véhicule et des combats dynamiques en mode robot. Les joueurs devront vaincre leurs adversaires tout en atteignant la ligne d'arrivée.En progressant dans le jeu et en collectant de nouvelles reliques, les joueurs pourront améliorer leurs compétences et débloquer de nouveaux personnages et skins emblématiques.Deux modes de jeu seront disponibles :2024 marque le 40ème anniversaire de la franchise Transformers. Stephanie Malham, directrice générale d'Outright Games, a déclaré :Eugene Evans, vice-président senior de la stratégie numérique et des licences chez Wizards of the Coast et Hasbro, a ajouté :Depuis sa création en 1984 en tant que ligne de jouets, Transformers est devenu un phénomène mondial, avec des films, des séries télévisées, des bandes dessinées, des jouets innovants et des jeux vidéo. La sortie prochaine du film Transformers: One en septembre marquera une nouvelle étape dans cette aventure légendaire. La sortie du jeu, à cheval entre le genre course et le genre rogue-lite action, s'inscrit donc parfaitement dans cette actualité autour des robots-véhicules protecteurs de l'Humanité.Source : Communiqué de presse