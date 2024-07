De nouvelles icônes Super Mario, Luigi’s Mansion et Animal Crossing disponibles sur le Switch Online

Ce n’est pas une, ni deux, mais trois licences majeures de Nintendo qui proposent de nouvelles icônes sur le service en ligne de Nintendo en échange de quelques points platines. Nous avons été habitués à être régulièrement approvisionnés en avatars pour le NSO mais il faut bien avouer que cette journée sort du lot.Tout d’abord, c’est la licence Mario qui est à l’honneur avec pas moins de 8 nouvelles icônes de l’univers de Super Mario Bros : The Lost Levels. Comme d'habitude, les icônes de personnages coûtent 10 points platine, tandis que les arrière-plans en coûtent 5. Vous avez jusqu’au 5 août pour vous les procurer. Ce classique de la Famicom est d’ailleurs toujours disponible sur le Switch Online. Pour les plus tenaces d’entre nous …Si Mario est à l’honneur, c’est encore plus le cas de son petit frère Luigi, qui vient de faire son grand retour avec Luigi’s Mansion 2 HD , sorti le 27 juin dernier. Pour fêter l’arrivée de cet incontournable de la 3DS sur Switch, Nintendo propose une bonne dizaine d’icônes du soft initialement sorti en 2013. On retrouve bien entendu Luigi, l’Ectochien, Toad, Sacripon, Cache-cacheur ou encore Grobras. Faites vite, vous avez jusqu’au 24 juillet pour faire votre choix !Pour finir, quoi de mieux qu’Animal Crossing pour fêter le début de l’été. Une panoplie de personnages d’Animal Crossing New Horizons seront disponibles durant tout le mois de juillet. Parmi eux, nous retrouvons par exemple Djason, le caméléon s’occupant de l’insectosafari ou encore Apollon, le pygargue à tête blanche.Vu l’étendue du choix, dépensez vos points à bon escient pour ne pas vous retrouver totalement à sec !Sources : Nintendo Everything