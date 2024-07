Nintendo annonce une édition physique Splatoon 3 + pass d'extension + 3 mois d'abonnement NSO en France

Un pack en version physique qui réunit Splatoon 3, son pass d'extension et 3 mois d'abonnement individuel à Nintendo Switch Online pour jouer en ligne sortira le 25/07 ! pic.twitter.com/mxAzxMLIqx — Nintendo France (@NintendoFrance) July 2, 2024

Sur Twitter, Nintendo a révélé la sortie d'une édition physique intégrale pour Splatoon 3, ce 25 juillet 2024 :Comme on le lit ci-dessus dans le tweet de Nintendo France, l'édition intégrale comprendra :- Le jeu Splatoon 3- Son Pass d'extension, composé de deux DLC- Un accès de 3 mois à Nintendo Switch OnlineL'accès de 3 mois au NSO sera valide jusqu'au 31 décembre 2027. Il permet aux joueurs qui n'ont pas encore franchi le cap de l'abonnement au service Nintendo Switch Online d'en découvrir les avantages... et surtout de jouer en ligne à Splatoon 3. L'essayer, c'est sans doute l'adopter, surtout pour un tel jeu compétitif multijoueur en ligne !Le Pass d'extension se compose de deux DLC maintenant disponibles, à savoir Chromapolis et la Tour de l'Ordre.Découvrez le pass d'extension pour Splatoon 3Splatoon 3 : Tour de l'OrdreLa date de sortie de cette référence physique est prévue le 25 juillet prochain.