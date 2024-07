Nintendo se prépare pour éviter les ruptures de stock et les prix de vente scandaleux qui en découleraient

Des leçons tirées du passé

Les approvisionnements en composants se stabilisent

Les déclarations de Shuntaro Furukawa

En tant que mesure contre la revente, nous croyons que la chose la plus importante est de produire un nombre suffisant pour répondre à la demande des clients, et cette idée n'a pas changé depuis l'année dernière.

A l'occasion de sa conférence aux investisseurs, Nintendo a dévoilé sa stratégie ambitieuse pour contrer les scalpers et garantir une disponibilité suffisante de sa nouvelle console lors de sa commercialisation. C'est finalement assez simple comme approche : la firme japonaise prévoit de produire un grand nombre de consoles afin de répondre à la demande, ce qui mécaniquement réduira le marché de la revente à prix gonflé complètement superflu.Lors du lancement de la première Nintendo Switch en 2017, la forte demande avait largement dépassé l'offre disponible, créant ainsi un terrain fertile pour les scalpers. Peu après, Sony a lui aussi souffert de cette situation, on a vu des PS5 vendues au double de leur prix public, les joueurs frustrés de ne pas pouvoir trouver leur précieuse console en magasin sacrifiant leurs économies au profit de quelques-uns bien organisés. Les scalpers, c'est le nom que l'on donne à ces consommateurs qui achetaient les consoles en masse pour les revendre à des prix exorbitants, frustrant de nombreux fans par la même occasion.Cependant, Nintendo semble déterminé à ne pas répéter cette erreur avec la Switch 2 et met tout en oeuvre pour limiter les risques.La clé de cette nouvelle stratégie repose sur la résolution des problèmes d'approvisionnement en composants, une difficulté majeure qui avait impacté la production de la Switch au cours des dernières années.Grâce à la stabilisation des chaînes d'approvisionnement et à la fin des pénuries de semi-conducteurs, Nintendo est désormais en mesure de produire suffisamment de consoles pour répondre à la demande, en faisant tourner à plein régime ses chaînes de fabrication.Dans une récente session de questions-réponses avec les investisseurs, le président de Nintendo, Shuntaro Furukawa, a souligné l'importance de produire un nombre suffisant de consoles pour satisfaire la demande des clients et éviter les reventes abusives.Il a déclaré :Furukawa a également mentionné que Nintendo explore d'autres mesures possibles, dans les limites des lois et réglementations, pour protéger les consommateurs dans chaque région. C'est pour tous les industriels un voeu pieu : en cas d'emballement du marché pour sa console, Nintendo ne pourra guère lutter contre les scalpers et si on salue son initiative, on ne sera définitivement fixé qu'à la sortie de la machine.Difficile, aujourd'hui, de dire si cette approche sera suffisante. Plusieurs éléments joueront en faveur de Nintedno dans ce difficile équilibre entre offre et demande : il faudra pour cela commencer par lancer la console à un moment de l'année propice, comme le printemps, ce qui permettra aux fans de la première heure de s'équiper et aux usines de tourner à plein régime pour réapprovisionner les étals quelques mois plus tard à l'approche de Noël.Dans l'attente d'une confirmation officielle de la part de Nintendo concernant son calendrier de lancement de la Switch 2 - d'ailleurs rien ne nous garantit qu'il s'agit là de son nom, nous nous devons de nous montrer patient, et sensible à la moindre information comme cette déclaration issue de la session de questions et réponses de Nintendo Japon.Source : Nintendo Japon (en japonais) via IGN