[Rumeur] Jet Set Radio prévu sur Nintendo Switch ?

Voici la vidéo ayant fuité : Retrouvez la vidéo sur YouTube

Cette semaine, nous en apprenons bien plus sur le projet d'adaptation de la franchise Jet Set Radio sur les consoles du moment. Ce n'est pas rien, car ce jeu est considéré comme un des jeux majeurs de la Dreamcast sorti au début des années 2000. Des photos et même une vidéo ont été diffusées au sujet d’un remake du jeu de glisse inoubliable de la dernière console du hérisson bleu.Lors de l’événement The Game Awards l’année dernière, Sega a fait part au grand public de son projet de remettre sur le devant ses franchises phares des années 90-2000. De grands noms ont été évoqués comme Crazy Taxi, Shinobi, Golden Axe et Streets of Rage.Concernant Jet Set Radio, le jeu tournerait sur le moteur graphique Unreal Engine et comme les screenshots l’attestent, la qualité sera au rendez-vous. Les textures et les effets de flou sont assez bluffant.Ce n'est pas la 1e fois que l'on parle de Jet Set Radio : au cours du mois de février 2024, un premier leak a fuité. Les premières informations annonçaient une sortie sur les consoles de générations actuelles et PC sans toutefois évoquer le cas de la Nintendo Switch.Quant à la vidéo, celle-ci démontre une direction artistique fidèle à l’œuvre d’origine, des textures léchées ainsi qu’une fluidité des mouvements optimale. Le premier extrait nous rassure sur sa fidélité de l’œuvre originale sur le plan des musiques du professeur K.Dans Jet Set Radio, vous parcourez la ville de Tokyo-To en rollers. Le but de ce jeu est de prendre le monopole des tags sur la ville tout en évitant les autres gangs et la police à vos trousses.Ce serait la deuxième fois que la licence atterrit sur la console de la firme de Kyoto, la première fut en 2003 sur la Game Boy Advance.La date de sortie n’a pas encore été annoncée par Sega pour l’instant.