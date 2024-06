Metroid Prime 4: Beyond : on connaît enfin l'identité de l'équipe de développement

NINTENDO NYC METROID PRIME 4 TRAILER LIVE REACTION 06/18/2024 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Après de longues années d'attente, on voit enfin le bout du tunnel. Fini les retards, reboots et autres pépins en interne, Metroid Prime 4 : Beyond , le prochain volet tant attendu de la saga galactique, sortira l'année prochaine, en 2025.Le parcours a été semé d'embûches pour l’arlésienne de Nintendo depuis son annonce à l’E3 2017. La présentation du soft de Retro Studios, l'équipe en charge du développement, le 18 juin dernier dans le cadre de l’habituelle présentation « E3 » de Nintendo, a fait office de délivrance pour tous les fans de la franchise.Quelques heures seulement après l’annonce de Metroid Prime 4 pour 2025, le site web britannique Video Games Chronicle (VGC) a levé le voile sur l’équipe en charge de son développement. Dans un long article, VGC confirme que plus de 120 pointures de l’industrie ayant travaillé par le passé sur des projets AAA, font bien partie de l’aventure Metroid Prime 4. Retro Studios compte en effet dans ses rangs des directeurs artistiques de Bluepoint Games (en charge du remake de Demon’s Souls), de Naughty Dog, de Santa Monica Studios, ainsi que des vétérans des trois premiers jeux Metroid Prime. Rien que ça !Mais ce n’est pas tout, côté level design, Retro Studios en a également sous la pédale. On retrouve notamment des vétérans de Donkey Kong Country, de Mass Effect et même de Call of Duty Black Ops 5. Avec une telle équipe talentueuse aux commandes, les fans peuvent s'attendre à une expérience de jeu riche et ambitieuse, digne de ses prédécesseurs.En définitive, comme l’affirme sur X l’insider Nintendo Prime, Metroid Prime 4 : Beyond dispose d'une équipe de développement de la taille de celle en charge des Mario 3D, ce qui équivaut à environ 120 personnes. Ceci montre les espoirs que fonde la firme de Kyoto avec ce nouvel opus. L’objectif semble clair, propulser la saga Metroid vers de nouveaux sommets de popularité et voir dépasser Metroid Dread en tant que plus gros vendeur de l'histoire de la série. Rendez-vous en 2025…Sources : Gamereactor