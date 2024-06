Luigi's Mansion 2 HD : Nintendo fête son retour en grande pompe cette semaine

Des icônes exclusives pour Nintendo Switch Online

You can now redeem your #MyNintendo Platinum Points to collect custom icons from #LuigisMansion2HD, available until 7/24 at 6pm PT. Icon elements will be refreshed each week. #NintendoSwitchOnline #MissionsAndRewards



Learn more: https://t.co/CBOQHIrjAr pic.twitter.com/Y7uocFYd4Z — Nintendo of America (@NintendoAmerica) June 27, 2024

Merchandising exclusif dans les magasins Nintendo au Japon

Événement spécial dans Super Mario Run

Un lancement en grande pompe à New York

Luigi's Mansion 2 HD Launch Event at Nintendo NY Retrouvez la vidéo sur YouTube

Thank you to everyone who joined us today for the launch of #LuigisMansion2HD!



Join us tomorrow, Friday 06/28, from 4pm-7pm for the event! (Entry will be first come, first served) pic.twitter.com/y2CPu63x9X — Nintendo NY (@NintendoNYC) June 27, 2024

Met Luigi. Cool dude. 10/10 would recommend. Definitely capable of capturing ghosts! pic.twitter.com/2Su6DBSp11 — ZakPak (@ZakPakYT) June 27, 2024

Un gameplay revisité

Luigi's Mansion 2 HD Nintendo Switch Gameplay Retrouvez la vidéo sur YouTube

Nintendo a voulu frapper fort avec la sortie tant attendue de Luigi's Mansion 2 HD sur Nintendo Switch, disponible depuis ce 27 juin 2024. Ce remaster du classique de la 3DS plonge les joueurs dans l'atmosphère sinistre de la Vallée de l'Ombre, désormais plus effrayante et captivante que jamais grâce à des graphismes améliorés et une expérience de jeu enrichie qu'on n'a pas manqué de saluer dans notre test complet du jeu ! Pour fêter l'événement majeur de l'été, Nintendo a organisé une série d'activités et de promotions pour immerger les fans dans l'univers de Luigi et ses fantômes malicieux.En parallèle de la sortie du jeu, Nintendo a ajouté des icônes thématiques Luigi's Mansion 2 HD pour les abonnés Nintendo Switch Online. Ces nouvelles icônes, disponibles dès maintenant, sont proposées en échange de points Platine : 10 points pour les personnages et 5 points pour les bordures et fonds d'écran.La première vague d'icônes est accessible jusqu'au 3 juillet, avec trois autres vagues prévues tout au long du mois de juillet. Ne manquez pas l'occasion de personnaliser votre profil avec ces designs effrayants mais surtout amusants.Pour célébrer cette sortie, Nintendo a lancé une gamme de produits dérivés Luigi's Mansion dans ses magasins phares de Tokyo, Osaka et Kyoto. Parmi les nouveautés, on trouve des stylos, des verres, des sacs en toile, des porte-monnaie, et même un t-shirt phosphorescent.Ces articles, tous à l'effigie de Luigi, permettent aux fans de montrer leur affection pour le célèbre plombier vert tout en profitant d'objets de collection uniques. Pour le moment, aucune information n'a été communiquée concernant une éventuelle disponibilité de ces produits en dehors du Japon. Mais on a vu certains produits apparaitre sur My Nintendo Store lors des précommandes de l'éditionLes festivités ne s'arrêtent pas là. Super Mario Run accueille un événement spécial Luigi's Mansion 2 HD, disponible jusqu'au 1er août 2024. Les joueurs peuvent y accomplir des missions pour débloquer des décorations exclusives telles que la statue de Luigi et son Poltergust 5000, la statue du Roi Boo, et la statue de Luigi fuyant avec Polterpup. Une excellente opportunité pour prolonger l'expérience Luigi's Mansion tout en s'amusant dans un autre univers de Nintendo qui fut d'ailleurs le tout premier jeu Nintendo sur mobile Le Nintendo Store de New York a également célébré la sortie de Luigi's Mansion 2 HD en organisant un événement de lancement mémorable. Les fans ont pu rencontrer Luigi en personne et immortaliser ce moment avec des photos souvenirs.La boutique a été décorée aux couleurs du jeu, offrant une expérience unique aux participants avec une cheminée plus vraie que nature. Les réseaux sociaux ont été inondés de photos et de vidéos de l'événement, témoignant de l'enthousiasme des fans, on vous en propose une petite sélection ci-dessous :Enfin, pour ceux qui n'ont pas encore mis la main sur le jeu, un internaute a partagé une vidéo de gameplay de près de 30 minutes, montrant les premières minutes de cette aventure palpitante.Avec tant de contenu et d'activités autour de cette sortie, il ne fait aucun doute que Luigi's Mansion 2 HD est l'incontournable de cet été pour tous les fans de Nintendo et de jeux d'aventure. Rejoignez Luigi dans sa quête pour restaurer la Lune Noire et ramener la paix dans la Vallée de l'Ombre !Sources : GoNintendo Nintendo Everything et Perfectly Nintendo