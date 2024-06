Le Virtual Boy sur Apple Vision : c'est le futur bien sûr !

Ce Virtual Boy accoudé au comptoir a l’air tout aussi dépressif que vous ne l’étiez à sa non-sortie.



On espère pour vous que vous avez un bon copain ophtalmologue



Et hop, le futur !

Nous sommes en 1995, Jacques Chirac est au pouvoir, et vous vous languissez de la sortie de la prochaine console de Nintendo : Le (la ?) Virtual Boy ! Seulement voilà, la console du futur n’atteindra jamais le sol européen, et pour cause : ce fut un échec : environ 770.000 unités se seront vendues, avant que Nintendo ne mette fin à la débâcle.Vous êtes anéanti, vous qui rêviez de faire un tennis sur « Mario’s Tennis » en VR ultra-réaliste, vous qui adorez la couleur rouge et l’état nauséeux, mais il faut se rendre a la triste évidence : vous allez devoir vous contenter de la Nintendo 64, en attendant mieux.C’était sans compter sur l’année 2024, vous êtes désormais vieux (et riche, on l’espère pour vous), et grâce aux talents d’un développeur nommé Adam Gastineau , votre enfance va pouvoir être vengée.En effet, Adam, qui n’en est pas à son coup d’essai, (puisqu’il a également développé et adapté certains émulateurs sur d’autres consoles ou périphériques) a eu la bonne et singulière idée de développer un émulateur Virtual Boy sur la nouvelle plateforme d’Apple, le Vision Pro.Pour pouvoir tester cet émulateur dans des conditions optimales, il vous faudra débourser le prix d’environ 3500$ (ou 3999€ en France, dont la sortie est prévue à partir du 12 juillet) pour acquérir le Vision Pro d’Apple (on vous avait qu'il fallait être riche), puis de vous rendre sur TestFlight, la plateforme d’Apple facilitant le test et le feedback d'applications en phase de développement, pour pouvoir profiter d’une expérience photo réaliste proche d’Avatar 2, mais en rouge.Le développeur est actuellement en phase de déploiement de l’application (il semble être confronté à quelques soucis à ce niveau). Le résultat est plutôt chouette, et si certains bugs d’interface ont l’air de se cacher par-ci par-là, le retour des rares (riches) utilisateurs américains amusés à l’air plutôt positif.Précisons qu’un émulateur Virtual Boy est également disponible sur des casques plus abordables comme le Meta Quest 2, ce qui, avouons-le, nous rapproche un peu plus de 1995, de Jacques Chirac, et de notre enfance.