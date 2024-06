Un magnifique Metroid Prime 4: Beyond mais qui tourne bien sur Switch

Après 7 années d'attente, voici enfin la première récompense : des images du jeu Metroid Prime 4 et surtout un peu de gameplay. Mais passé le ravissement des images, on s'est posé certaines questions : est-ce que tout cela tourne réellement sur notre Switch où est-ce une démo poussée sur PC, avec des éclairages et effets de lumières simulant ce que l'on pourrait obtenir avec la future console ? Nintendo a clairement indiqué que le contenu de ce Nintendo Direct est uniquement axé sur les sorties jeux pour l'actuelle génération de Switch mais on pense tout de même très fortement à Metroid Prime 4 comme titre de lancement faisant le lien entre la génération actuelle Switch et la nouvelle déclinaison console arrivant en 2025 (un peu comme Breath of the Wild avec la Wii U et la Switch).



Cette bande-annonce nous donne une première indication : Metroid Prime 4 n'est plus une chimère mais bien une réalité. Certes, pas de date précise de sortie, un simple 2025, mais c'est toujours beaucoup mieux qu'un TBA. Le logo arbore une teinte violette agréable mais on ne sait pas si c'est seulement cosmétique ou lié à l'histoire de ce quatrième opus.





On retrouve de nombreuses capacités essentielles de Samus aperçues durant la première trilogie : la boule morph qui devrait changer de d'apparence selon les modifications apportées à l'armure du Samus, les missiles, le rayon de charge, le balayage et la mécanique de verrouillage/traction. Samus arrive dans son vaisseau tout droit issu du Metroid Prime 3 (une couleur un poil plus foncée et quelques différences, mais on s'attend à des retouches pour faire certaines jonctions lors des remastered de Metroid Prime 2 et 3, qui deviennent inévitables). Samus porte également l'emblématique combinaison Varia.





Sans grande surpise, l'antagoniste principal de ce nouveau volet est Sylux, brièvement aperçu dans Metroid Prime : Federation Force, entouré de nombreux Pirates de l'espace et de Métroïdes.





Pour le moment, on notera le retour du balayage permettant à Samus d'obtenir des informations vitales sur son environnement, y compris la faune, la flore et bien évidemment les ennemis. L'interface a bénéficié d'une belle mise à jour visuelle, c'est une grande réussite.

Il semble que l'équipement soit mappé sur le d-pad de la Switch mais hormis la gestion des missiles, aucune nouvelle capacité n'a fuité dans cette première présentation pour conserver quelques cartouches en réserve.







On notera aussi des décors de toute beauté comme un arbre de grande taille qui rappelle par certains côtés le Tallon Overworld de la planète Talon IV.

Le jeu semble posséder plus de cinématiques et il est fort possible qu'on retrouve la tension dans les parties que Metroid Dread pouvait nous apporter en certains instants du gameplay.



Metroid Prime 4: Beyond Trailer - 16 Details You Probably Missed Retrouvez la vidéo sur YouTube

Are Metroid Prime 4's Graphics Too Good for Switch? Retrouvez la vidéo sur YouTube

NintendoWorldReport a effectué plusieurs analyses approfondies et confirme que toute cette débauche visuelle tourne bien sur notre actuelle Switch. Preuve que la console a encore pas mal de ressources à proposer avant de définitivement quitter le marché vidéoludique.

Metroid Prime 4: Beyond - Technical Preview - Framerate, Resolution, & More Retrouvez la vidéo sur YouTube

L'attente est encore longue mais désormais, nous avons du concret en face de nous et Metroid Prime 4 semble être parti sur de bons rails. Un futur hit en puissance ? C'est tout ce que l'on peut souhaiter après une si longue attente !