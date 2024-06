La suite du meilleur RPG SF de 2022 se dévoile avec Citizen Sleeper 2 : Starward Vector

Citizen Sleeper 2 Gameplay Reveal Trailer Retrouvez la vidéo sur YouTube

Un an jour pour jour après la diffusion du premier trailer de Citizen Sleeper 2 : Starward Vector, les studios Jump over the age édités par Fellow Traveller, nous dévoilent un second trailer ponctué de phases de gameplay.Durant les 1 minute et 36 secondes que nous proposent le trailer, Citizen Sleeper 2 : Starward Vector nous embarque dans un voyage intergalactique alternant des phases de dialogues, des cinématiques ainsi que des schémas décisionnels.Le jeu se situera dans une station spatiale errant dans les méandres d’une galaxie dévastée. Tout au long du jeu, vous incarnerez un dormeur, une représentation d’une conscience humaine numérisée dans un corps artificiel, échoué sur une station spatiale.Nous retrouvons aux manettes Les studios Jump Over the Age, auteurs du premier épisode ayant bénéficié d’un large succès d’estime mais également du plus confidentiel In Other Waters sorti il y a 4 ans également disponible sur la Nintendo Switch.Le jeu consistera à constituer une équipe au fil des rencontres que vous pourrez équilibrer à votre convenance entre les profils plus physiques et ceux plus cérébraux. Le héros errant devra gérer l’ensemble des contrats formalisés avec ses collègues et interagir en fonction de leurs capacités. Le trailer évoque des possibilités de gameplay inédites permettant de progresser différemment dans l’univers de Starward.La plateforme de Nintendo nous permettra de profiter d’une expérience nomade tout en gardant une jouabilité optimale. Le premier opus ayant été traduit en français 2 ans après sa sortie initiale, espérons qu’il le soit directement à sa sortie pour le second épisode.Le jeu bénéficie d’un level design orchestré de main de maître par Guillaume Singelin dessinateur de la série Mutafukaz mais également auteur du fraîchement primé au festival d’Angoulême 2024 : Frontier. Cette Bande dessinée dépeint le quotidien d’humains vivant dans l’espace en totale autarcie et confrontés au manque de ressources. Repéré avec un fan art, Guillaume Singelin a transposé sa patte graphique à l’écran en s’imposant comme Game designer.Ici, nous pouvons y ressentir les passerelles entre l’univers BD et Jeux vidéo à travers la similarité des thématiques et des univers. Début Juin, au cours des Rendez-vous BD d’Amiens, celui-ci déclarait avoir puisé dans l’écriture de Citizen Sleeper pour composer Frontier. Nul doute que Frontier nourrit également Citizen Sleeper 2 : Starward VectorLe premier opus ayant été couronné d’un 18/20 chez Puissance Nintendo, les attentes seront élevées pour ce second épisode prévu sur les plateformes du moment à savoir PS5, Xbox et Nintendo Switch début 2025 qui s’annonce prometteur.