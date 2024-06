The Legend of Zelda : Echoes of Wisdom - Derniers détails et jaquette

Avec sa vue de dessus et son design reprenant le style graphique de The Legend of Zelda: Link's Awakening, le tout nouveau jeu The Legend of Zelda : Echoes of Wisdom fait diablement envie. Et on peut dire que la pauvre Zelda est vraiment dans le pétrin. Cette fois Link ne s'est pas endormi pendant 100 ans, laissant seule Zelda face à Ganondorf, mais il a été englouti par une faille, en sauvant tout de même la princesse avant de disparaître.

Un jour, de mystérieuses failles apparaissent sur le vaste territoire d'Hyrule, engloutissant personnes et objets et les emportant au loin. Alors qu'il combat Ganon, Link est englouti par l'une de ces failles et disparaît. La princesse Zelda parvient à s'échapper et, sans Link, c'est à elle de sauver la situation.

Elle entreprend un voyage à travers Hyrule pour sauver ses habitants (et Link, bien sûr !) en compagnie de Tri, une fée mystérieuse. Comme dans les jeux précédents, Hyrule est une terre magnifique qui regorge de nature et qui abrite une grande variété de peuples. Malheureusement, des failles apparaissent à divers endroits du royaume, causant toutes sortes d'ennuis.



Le côté malin du gameplay est bien évidemment le bâton offert par Tri, permettant de copier les objets qui vous entoure puis de les dupliquer afin de vous aider à avancer dans votre périple.

Ainsi la duplication de caisses et de tables vous permettra d'atteindre des niveaux hors de portée au départ, la duplication d'un lit vous permet de créer un pont, la duplication de végétation vous permettra de vous créer une protection face à certains vents violents et ainsi de passer sans être poussé vers un précipice. Un gameplay intéressant mais qui se poursuit dans les combats avec la possibilité de copier vos adversaires pour qu'ils se battent ensuite à vos côtés !



Dupliquez des pierres pour les faire tomber sur la tête de vos adversaires, dupliquez des créatures et lâchez les dans le décor pour que les autres ennemis présents à l'écran s'acharnent sur eux et vous laissent tranquille. Il y a donc un aspect hautement stratégique car il faudra décider quels démons envoyer au combat en fonction de la situation du moment et leurs compétences propres. Zelda pourra ainsi planer en cours de partie à l'aide de démons volants et même faire brûler des plantes et des arbres en utilisant des démons de feu. On évoque même des démons araignée pour sauter par-dessus les fils et l'usage d'une lame pour arrêter les mouvements de l'ennemi.







L'équipe de développement a donc prévu de multiples moyens pour progresser dans cette aventure, la résolution des énigmes et des combats dépendant de vos choix de duplication. Chacun pourra choisir sa propre stratégie, il n'y aura pas de façon unique de terminer le jeu (même si on se doute que pour certains passages, il faudra privilégier certaines créatures).















The Legend of Zelda : Echoes of Wisdom sera disponible en précommande sur le Nintendo eShop et My Nintendo Store, ainsi que chez les détaillants de jeux et les boutiques en ligne du pays dès qu'il sera prêt, soit le 26 septembre 2026 pour sa sortie mondiale. Et pour commencer à saliver, voici le visuel du boitier de jeu !

A quelle période se déroule ce nouveau jeu, du point de vue de la timeline ?

Il est encore un peu tôt pour le dire mais les plus fins observateurs ont remarqué de nombreux clins d'oeil à d'autres titres de la franchise, en particulier en observant avec soin la carte du jeu. Ainsi certaines zones sont très similaires à The Legend of Zelda : A Link to the Past.

On retrouve également d'autres similitudes avec le jeu 3DS, The Legend of Zelda : A Link Between Worlds, et même des liens avec les entrées "Oracle" de la version Game Boy Color. Certes, tout ceci reste à relativiser car les "failles étranges" apparaissant dans le jeu peuvent modifier la disposition des lieux.



On retrouve un bestiaire bien familier comme la Mojo Baba (une plante carnivore), les Skulltulas, les morts-vivants, les femmes guerrières Gerudos...Sortez votre calepin et retrouvez tous les indices dans les prochaines vidéos à venir.



Sources : Nintendo Life et Nintendo Japan.