Forever Entertainment SA pour Donkey Kong Country Returns HD

C'est un très bon jeu qui a séduit sur Wii (et Wii U). Le voici de retour en version HD sur Nintendo Switch. Est-ce un simple upgrade graphique suffisant pour convaincre de repasser à la caisse ? Voici le premier jeu des différences entre la version d'origine et cette nouvelle version Switch.

Le principal intérêt de cette version Switch est de pouvoir jouer en version Full HD (donc 1080p) sur votre écran de téléviseur. On note quelques liftings sur certains personnages mais grosso-modo, c'est l'intégralité de Donkey Kong Country Returns version Wii, agrémentés des quelques nouveaux niveaux créés pour la version 3DS. Autant dire que si vous possédez déjà le jeu sur 3DS ou Wii, hormis un gain de netteté, cela reste léger.

Pour les joueurs en revanche ne possédant pas le titre, c'est 80 niveaux de pure délire et un gameplay pas si facile mais de grande qualité. Bref, un très bon titre Kong. GameXplain a tout de même réalisé une petite vidéo pour mettre en lumière la comparaison niveau résolution et les subtiles retouches graphiques au sein du jeu.

Au niveau de l'histoire, voici le petit rappel :



Vous avec encore un peu de temps pour vous décider car Donkey Kong Country Returns HD ne sort sur Switch que le 16 janvier 2025.

Selon une documentation officielle mise en ligne, Nintendo se serait associé à Forever Entertainment SA pour permettre la réalisation de ce Donkey Kong Country Returns HD sur Switch. Le développeur n'est pas novice en la matière, pour avoir déjà porté sur Nintendo Switch Panzer Dragoon : Remake, Front Mission 2 : Remake et THE HOUSE OF THE DEAD : Remake.