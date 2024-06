Hello Kitty Island Adventure : Une Aventure Enchantée en Monde Ouvert pour 2025

Hello Kitty Island Adventure, développé par Sunblink Entertainment LLC, est un jeu d'aventure en monde ouvert qui semble avoir séduit une joli communauté d'utilisateurs sur iOS. Préparez-vous à embarquer pour un voyage confortable avec Hello Kitty et ses amis pour redonner à une île abandonnée son ancienne splendeur. Plongez dans un univers peuplé de créatures adorables de la célèbre franchise de Sanrio, de plats délicieux et de mystères intrigants.



Le jeu a une carte à jouer : un gros pouvoir de séduction auprès des Fans d'Animal Crossing. En effet, les parallèles sont visibles entre les deux jeux, au niveau du gameplay mais aussi de par son style artistique mignon. Ici, vous aurez l'occasion de nouer des amitiés avec Hello Kitty, Kuromi, Cinnamoroll et bien d'autres. Apprenez à connaître leurs préférences, accomplissez des quêtes ensemble et forgez des amitiés solides. Fabriquez des objets rares, résolvez des énigmes anciennes et décorez des cabanes pour attirer de nouveaux visiteurs et créer votre propre paradis insulaire.



Cependant, pour se démarquer un peu de son illustre concurrent, Hello Kitty Island Adventure veut mettre davantage l'accent sur l'exploration et l'aventure, offrant ainsi une expérience enrichissante pour ceux en quête d'un nouveau jeu captivant. Les critiques sont globalement très bonnes sur Apple Arcade, le jeu peut donc logiquement trouver sa place sur Switch au sein d'un parc installé de consoles dépassant les 130 millions d'exemplaires.

Caractéristiques du Jeu :

Exploration et Aventure : Courez, grimpez et planez autour de l'île mystérieuse. Explorez un monde sous-marin magique et découvrez des ruines mystérieuses.









Personnalisation : Créez votre propre avatar dans le style Hello Kitty et ses amis, collectionnez et teignez des vêtements uniques.





Quêtes et Énigmes : Résolvez des énigmes passionnantes pour débloquer de nouvelles zones et fonctionnalités.

Mises à Jour et Nouveaux Contenus

Avec des mises à jour régulières, Hello Kitty Island Adventure promet de nouveaux événements, des amis supplémentaires. Un titre à ne pas négliger donc, d'autant plus si vous vous désolez de voir votre Animal Crossing prendre un peu la poussière ces derniers temps. Un peu de fraîcheur en attendant de nouvelles annonces autour de la future console de Nintendo.

Hello Kitty Island Adventure - Announcement Trailer - Nintendo Switch Retrouvez la vidéo sur YouTube

Il faudra patienter jusqu'en 2025 pour pouvoir jouer à ce titre ! Cela reste un événement de voir ce titre apprécié par les fans de Sanrio sortir de l'écosystème d'Apple. Hello Kitty Island Adventure est typiquement le genre de jeu sans prise de tête apte à séduire les plus jeunes comme les adultes.

Hello Kitty Island Adventure possède quelques éléments distinctifs d'Animal Crossing qui surprendront les fans, explique Chelsea Howe, chef de produit chez Sunblink, comme son aspect de monde ouvert. Il y a des biomes et des caractéristiques de l'île comme des ruines à explorer, qui contiennent des salles souterraines d'énigmes et de logique.

Et au lieu de rembourser une dette à un propriétaire raton laveur peu recommandable, le mécanisme principal consiste à développer ses amitiés avec Hello Kitty elle-même, Chococat, Cinnamoroll et d'autres personnages de Sanrio. Il était vraiment important pour nous de fusionner intentionnellement les aspects du monde ouvert avec les aspects de simulation de vie douillette et de continuer à suivre cette ligne en dépit des comparaisons avec Animal Crossing, a déclaré Howe.

Autre différence avec Animal Crossing New Horizons : vous ne devez pas modifier l'horloge de votre console pour faire croire à votre jeu qu'il est plus tôt ou plus tard, ce que les fans appellent le "voyage dans le temps".

"Ne le faites pas. Vous l'avez fait dans Animal Crossing. Ne le faites pas dans ce jeu", s'amuse Howe. Il ne s'agit pas d'une promesse de punition : si vous voyagez dans le temps, vous manquerez des événements en temps réel, ce qui pourrait vous empêcher d'accéder au nouveau contenu. Un contenu que Sunblink ajoute régulièrement toutes les trois semaines. Autre différence avec Animal Crossing New Horizons : vous ne devez pas modifier l'horloge de votre console pour faire croire à votre jeu qu'il est plus tôt ou plus tard, ce que les fans appellent le "voyage dans le temps".

Cela inclut des événements en jeu liés à des fêtes, comme la Saint-Valentin, que tous les joueurs vivront en même temps.



Sunblink a été très à l'écoute de ses fans pour ajouter des fonctionnalités ou faire des ajustements en fonction de ce qu'ils ont suggéré. Il y a bien eu l'introduction de fonctionnalités similaires à celles d'Animal Crossing, mais le studio a également penser à supprimer toute limite d'inventaire, un point de frustration pour certains joueurs du jeu de Nintendo.



Il est aisé de modifier la cabane de votre personnage sur l'île, les commentaires via TikTok étaient nombreux, on verra comment cela se traduira au niveau des portages consoles. Voilà un titre à suivre dont nous aurons probablement à reparler dans les prochains mois.





Cuisine et Artisanat : Cuisinez de délicieux plats et fabriquez des outils utiles pour améliorer votre île.