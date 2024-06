De nouvelles icônes Metroid Dread et Prime Remastered à récupérer sur le Nintendo Switch Online

Si vous êtes abonnés au Nintendo Switch Online, vous réalisez régulièrement des petites missions qui vous octroient quelques points bonus. Rendez-vous dans la section Missions et récompenses de l’application Nintendo Switch Online sur votre console Nintendo Switch pour connaître votre solde complet et regardez la nouvelle sélection d’icônes mise en place par Nintendo.

N'oublions pas que Metroid Dread et Metroid Prime Remastered sont actuellement en promotion sur l'eShop jusqu'au 30 juin. Si vous n'avez pas ces deux titres, ce sont tout de même des must have dans leur catégorie, sur Nintendo Switch.