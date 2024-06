Romancing Saga 2: Revenge of the Seven sort sur Switch le 24 octobre 2024

Encore un remake mais c’est pour la bonne cause. Bénéficiant d’un bakground de qualité, le classique Romancing SaGa 2 revient sous la forme d’un remake 3D plus à même de séduire les nouveaux joueurs fans de graphismes plus travaillés.

L’essence du jeu original semble être préservé, avec un double vocal en japonais et en anglais, et des compositions musicales réarrangées par Kenji Ito (on pourra choisir entre la musique d’origine et les nouvelles versions). Les joueurs pourront ainsi opter pour un affichage HD ou reprenant le pixel art d’origine. Si les joueurs préfèrent s’essayer directement au titre originale, Romancing Saga est disponible depuis le 15 décembre 2017 sur l’eShop de la Switch pour 29,99 €.

Il y a longtemps, des guerriers appelés les Sept Héros luttèrent pour le salut de l'Humanité. Ils finirent par devenir des parias lorsque les autres Anciens commencèrent à craindre leur puissance et les bannirent dans une autre dimension. Leurs exploits perdurèrent au fil du temps sous la forme de légendes annonçant le retour des Héros lorsque le monde aurait besoin d'eux... Fidèles à leur légende, les Héros sont réapparus... Cependant, corrompus par leur long exil, ils cherchent désormais à se venger.

Incarnez l'empereur d'Avalon et repoussez les légions de monstres envahissant vos terres sur les ordres des Héros. Défendez votre empire sur plusieurs générations de dirigeants dont les compétences et connaissances se transmettent par magie, étendez votre empire et affronter chacun des Sept Héros pour sauver le monde !





C’est un véritable récit épique que nous proposait Kawazu dans le titre d’origine, avec une lignée d’empereurs se transmettant le pouvoir sur Avalon ainsi que les sorts glanés durant leur règne. Beaucoup de combats entraînant une vie courte, le jeu se montrait délicat pour faire prospérer rapidement son empire. A chaque nouvelle génération d’empereur suivant la mort de votre personnage, vous aviez le choix entre quatre successeurs pour prendre en main les reines du pouvoir, gérer les affaires communes, financer vos recherches en armures et inventions, bâtir de nouvelles annexes vous permettant ensuite d’utiliser de nouvelles armes et nouveaux sorts.

Outre cet aspect de gestionnaire avisé, des quêtes vous seront proposées.





Des bonus de précommande :

Les personnes qui achèteront le jeu pendant la période de précommande (jusqu'au 23 octobre 2024 à 23 h 59 heure locale) pourront obtenir l'équipement suivant dans le coffre à trésor situé au rez-de-chaussée du château d'Avalon.





Un volume réunissant les perles de sagesse d'un stratège militaire de talent. Augmente de 10 % la quantité de points de technique gagnés en remportant des combats pendant la première année impériale du jeu.

Informations techniques sur le jeu :■ Personnages et succession impérialeFaites équipe avec des personnages variés appartenant à plus de 30 classes différentes, chacune ayant ses armes de prédilection, ses capacités et ses tactiques. Choisissez le prochain empereur ou la prochaine impératrice parmi tous ces candidats. Les connaissances et les compétences des empereurs et impératrices précédents sont transmis aux nouveaux élus grâce à la magie de transmission.■ Scénario libreLe jeu est doté d'une structure originale qui propose diverses expériences narratives en fonction de vos choix et des objectifs que vous vous fixez en premier, de la façon dont vous étendez votre empire à l'ordre dans lequel vous affrontez les Sept Héros. Vos actions et vos décisions auront un impact sur le parcours de votre protagoniste.■ CombatsLe système de combat au tour par tour a été amélioré et se présente désormais sous la forme d'une chronologie. Retrouvez toutes les mécaniques SaGa classiques, comme les lueurs d'inspiration (Glimmers), qui vous permettent d'acquérir de nouvelles capacités en plein combat, et les formations, qui confèrent des avantages à l'équipe en fonction de sa composition. Le remake introduit également les attaques coordonnées, qui vous permettent d'attaquer en équipe pour renverser le cours du combat !■ GraphismesLes personnages 2D en pixel art du jeu original ont été remodelés en 3D tout en conservant leur apparence charmante et familière inspirée par les magnifiques illustrations de Tomomi Kobayashi. Les villes et les donjons affichent désormais des structures retravaillées.■ Trois niveaux de difficultéChoisissez parmi : Facile, Normal et Difficile (classique).Le niveau Facile propose une expérience axée sur l'histoire mettant moins l'accent sur les combats. Normal est conseillé pour les personnes expérimentées en RPG en quête d'une partie équilibrée. Difficile (classique) est parfait pour les personnes qui recherchent l'expérience exigeante mais gratifiante de la version originale de 1993.■ Musique et voixDécouvrez de nouveaux arrangements par Kenji Ito. Sélectionnez la musique originale ou les nouvelles versions depuis les Options. Toutes les cinématiques sont désormais doublées avec les voix anglaises et japonaises.・Amulette de FélineUne amulette fabriquée par un certain voleur connu. Augmente de 10 % les gains réalisés en remportant des combats pendant la première année impériale du jeu.・Manuel de tactique de Shiyuan