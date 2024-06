[Nintendo Direct ] Farmagia : Le Nouveau Simulateur de Ferme de Monstres

Points Clés de Farmagia :

Gestion de Ferme et Combat : Cultivez et commandez une armée de monstres, améliorez vos compétences et découvrez de nouvelles aptitudes de combat.





Amis Élémentaires : Formez des liens avec les Esprits Élémentaires pour débloquer de puissantes transformations et monstres ultimes.

Exploration et Ressources : Explorez les terres dangereuses de Felicidad à la recherche de ressources précieuses pour faire prospérer votre ferme.





Pour le moment, le jeu semble proposer des composantes graphiques variées, oscillant entre des visuels de qualité et des animations parfois perfectibles. Parmi les personnages principaux, vous retrouverez Arche, l’amie d’enfance intrépide de Ten, et Chica, une jeune femme plus réservée mais tout aussi déterminée. On retrouve ainsi une bonne représentativité de la gente féminine, Hiro Mashima ayant toujours pris soin de traiter avec une relative parité ses personnages, les femmes n’ayant pas un simple rôle de potiche mais entrant pleinement dans l’action, avec des rôles importants et un travail soigné de leur personnalité. Certes, cela lui permet aussi de mettre en avant leur anatomie pas toujours très habillée.



Voici quelques données sur les personnages partagées par Marvelous :









Disponibilité et Éditions Spéciales :

Avec ses influences de Rune Factory et Harvestella, et un soupçon de collectionnite à la Pokémon, Farmagia semble bien armé pour captiver les joueurs. Rendez-vous le 1er novembre 2024 pour découvrir si l’équilibrage du gameplay tient ses promesses.





Le jeu bénéficiera d'un doublage vocal anglais et japonais, le français sera disponible au niveau des textes, ainsi que l'allemand et l'espagnol.



Farmagia - Announcement Trailer | Nintendo Direct 2024 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Le jeu sera disponible en version numérique et physique, avec une édition limitée à 59,99 €. Cette édition spéciale comprendra :- La cartouche du jeu- Un CD de la bande-son regroupant 23 pistes- Un artbook de plus de 90 pages d'illustrations- Une boîte illustrée par Hiro Mashima