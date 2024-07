Les sorties Nintendo Switch de juillet et août 2024 : Notre guide des jeux à ne pas manquer cet été

Nouveau Guide - Découvrez les jeux à ne pas manquer sur #NintendoSwitch en juillet et août 2024 ! Des titres comme #NintendoWorldChampionshipsNES, #GundamBreaker ou #OnePieceOdyssey vous donnent rendez-vs. Préparez-vous pour un été... intense !

La sélection PN des jeux à surveiller !

The Legend of Heroes : Trails Through Daybreak

The Legend of Heroes: Trails through Daybreak - Release Date Announcement Trailer - Nintendo Switch Retrouvez la vidéo sur YouTube

Bienvenue en 1208, la République de Calvard connait une croissance économique suite aux réparations d'après guerre. Van Arkride est un jeune Spriggan, Chasseur de primes et Détective privé. Un beau jour, Van est approché par Agnes Claudel, la fille du président du continent. Cette dernière est à la recherche d'une orbe très spéciale fabriquée par son grand père. Une quête se lance afin de retrouver cet artefact avant le groupe terroriste Almata qui menace la nation entière !





Si vous avez apprécié The Legend of Heroes : Trails Into Reveries, vous ne serez pas dépaysé par cet opus. Dans ce RPG au tour par tour à la durée de vie exemplaire, vous serez amenés à découvrir ce nouveau continent et à combattre des adversaires coriaces. Les cinématiques ainsi que les bandes sonores ont été retravaillées pour vous plonger encore plus dans cette aventure.





L'avenir du continent Calvard vous attend avec The Legend of Heroes : Trails Through Daybreak dès le 5 juillet 2024 sur toutes les plateformes.

Les Tortues Ninja - Destin de Splinter

Édité par Super Evil Mega Corp, les 4 chevaliers d'écailles s'offrent une nouvelle aventure dans Les Tortues Ninja - Destin de Splinter.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate Retrouvez la vidéo sur YouTube

Malheur ! Splinter a été kidnappé par Shredder et des portails font leurs apparitions dans la ville. Michelangelo, Leonardo, Rafaël et Donatello s'élancent dans le combat afin de libérer leur maitre tandis qu'April et que Tête d'Acier analysent les artéfacts. Cependant, il est possible qu'une plus grande menace plane sur New-York.





Dans ce rogue-like effréné , vous aurez la possibilité d'incarner les 4 tortues aux capacités uniques afin de varier vos parties. Des améliorations pour les tortues et modificateurs de boss sont également au programme. Si vous désirez passer la manette, jusqu’à 4 joueurs en ligne peuvent parcourir la ville ensemble.





Cowabunga ! Une livraison de pizza est arrivée pour les égouts de New-York ! Les Tortues Ninja - Destin de Splinter est prévu le 17 juillet sur toutes les consoles actuelles.

Nintendo World Championships: NES Edition

Dévoilé lors du dernier Nintendo Direct, Nintendo World Championships: NES Edition s'apprête à vous mettre à l'épreuve.

Nintendo World Championships: NES Edition (Nintendo Switch) Retrouvez la vidéo sur YouTube

Que vous ayez ou non pu jouer aux différents jeux iconiques de la NES, il est temps de faire valoir vos compétences en battant tous les records. 150 défis de vitesses sont réunis sur 13 jeux emblématiques de la console de Nintendo. Aspirer le plus d'ennemis avec Kirby, ramasser le champignon avec Mario le plus vite possible en sont des exemples.



Avec 7 de vos proches, vous pourrez vous affronter dans ces parties de vitesse. Et si cela ne vous satisfait toujours pas, les joueurs du monde entier vous attendent afin de décrocher la première marche du podium. Au fur et à mesure de vos succès, vous débloquerez des icônes pour votre profil, vous permettant de parader fièrement.







Etes vous le meilleur joueur de la NES ? Réponse avec Nintendo World Championships : NES Edition, disponible dès le 18 juillet, en exclusivité pour la console de Nintendo.

One Piece Odyssey Deluxe Edition

ONE PIECE ODYSSEY - Nintendo Switch Announcement Trailer Retrouvez la vidéo sur YouTube

Gundam Breaker 4

GUNDAM BREAKER 4 - Release Date Trailer - Nintendo Switch Retrouvez la vidéo sur YouTube

D'autres titres en approche !

Pour couvrir davantage de titres, ce dossier est divisé en 2 parties : Les jeux attendus par la rédaction (vive la Sélection PN !) et les titres à surveiller pour le mois de juillet et aout 2024.Disponible au Japon depuis 2021, The Legend of Heroes : Trails Through Daybreak s’apprête à faire son entrée mondiale.Le roi des pirates et son équipage font finalement leurs amarrages sur Switch plusieurs mois après sa sortie initiale.Pendant que l'équipe vogue sur Grand Line, le capitaine au chapeau de paille et son équipage sont soudainement pris dans une tempête. Ils se retrouvent échoués et séparés les uns les autres sur l'ile de Waford. Ile qui abrite une faune florissante ainsi que des ennemis puissants. Est ce que Luffy et ses compagnons arriveront à partir de cette ile ?One Piece Odyssey est une aventure-RPG écrite en collaboration avec Eiichiro Oda, le créateur du manga. Vous pourrez incarner Luffy ainsi que les personnages iconiques qui explorent cette ile et combattent au tour par tour. En plus, la version switch inclura l'expérience "Reunion of Memories", un scénario additionnel qui plonge les joueurs dans des souvenirs clés de l'équipage, accessible après avoir terminé la quête principale.Levez l'ancre ! Il est temps que le Thousand Sunny pose ses voiles pour une nouvelle aventures avec One Piece Odyssey Deluxe Edition dès le 26 juillet sur Switch.Vous êtes fan de combat de Gundam ? Gundam Breaker 4 est donc un jeu fait pour vous !Après avoir créer et personnaliser votre Gundam, ce sera à vous de montrer au monde votre puissance via des missions variées et en combattant d'autre joueurs. Avec 2 armes différentes, vous pourrez mettre en pièce vos adversaires afin d'utiliser ces dernières sur votre méca. 250 kits de base, de la peinture, et des traitements d'usure vous permettront de créer votre Gundam unique. De plus, le mode Diorama affichera votre création sur les meilleurs angles possibles.L'heure est venue pour la baston de Gundam avec Gundam Breaker 4 à partir du 29 aout sur toutes les consoles, y compris la Switch.Pour vous divertir cet été vous pourrez vous essayer sur plusieurs autres titres.Si vous êtes fan d'aventure/d'action, découvrez la version physique du Metroidvania(12 juillet) où vous devrez vous enfuir de la grande tombe de Nazarick, ainsi que la version boite de(12 juillet) et son intrigue captivante. Le Metroidvania(1 aout) et son exploration de la planète rouge vous fera suer tandis que(8 aout) et son aventure maritime vous mettra à l'épreuve. Mais vous pourrez aussi partir à la recherches de trésors des nains avec(16 aout). Le RPG tout mignon mi-chat mi-pirate(8 aout) ou l'aventure RPG très sombre de(15 juillet) seront également de sortie.Vous êtes un joueur qui préfère la gestion ou simulation, cet été rimera alors avec la sortie de(9 juillet) où vous devrez construire et gérer la tour bancale, avec la sortie physique de la simulation de combat aérien(11 juillet), tout comme la gestion de l'avenir d'une petite fille avec(11 juillet). Le mois d'aout n'est pas en reste avec la sortie physique de(2 aout) et son gameplay réunissant fusil et jeu d'échec où encore le visual novel(30 aout) rempli de romance dans votre vie idéale de fille de Duc.