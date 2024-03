Nintendo et Yuzu : Tropic Haze annonce un accord à 2.4 millions de dollars

[yuzu]



yuzu will pay $2.4 million in damages to Nintendo to settle their lawsuit.



This was mutually agreed upon by both parties.https://t.co/XeOaaO03Z7 pic.twitter.com/YmpJY7EZRz — OatmealDome (@OatmealDome) March 4, 2024

Bonjour aux yuz-ers et aux fans de Citra,



Nous vous écrivons aujourd'hui pour vous informer que yuzu et le soutien de yuzu à Citra sont interrompus, avec effet immédiat.



yuzu et son équipe ont toujours été contre le piratage. Nous avons commencé nos projets en toute bonne foi, par passion pour Nintendo, ses consoles et ses jeux, et nous n'avions pas l'intention de causer du tort. Mais nous constatons aujourd'hui que nos projets, en contournant les mesures de protection technologique de Nintendo et en permettant aux utilisateurs de jouer à des jeux en dehors du matériel autorisé, ont donné lieu à un vaste piratage. En particulier, nous avons été profondément déçus lorsque des utilisateurs se sont servis de nos logiciels pour faire fuir le contenu de jeux avant leur sortie et ruiner l'expérience des acheteurs légitimes et des fans.



Nous avons décidé que nous ne pouvions pas continuer à permettre que cela se produise. Le piratage n'a jamais été notre intention et nous pensons que le piratage des jeux vidéo et des consoles de jeux vidéo doit cesser. À partir d'aujourd'hui, nous allons mettre hors ligne nos dépôts de code, arrêter nos comptes Patreon et nos serveurs Discord et, bientôt, fermer nos sites web. Nous espérons que nos actions constitueront un petit pas vers la fin du piratage des œuvres de tous les créateurs.



Nous vous remercions pour vos années de soutien et pour votre compréhension de notre décision.



Capture de la page d'accueil du site Yuzu ce lundi 4 mars 2024 Capture de la page d'accueil du site Yuzu ce lundi 4 mars 2024

Nous apprenions la semaine dernière le dépôt d'une plainte de Nintendo contre Tropic Haze , éditeur de Yuzu, un émulateur capable de contourner les mesure de protection mises en place par Nintendo pour protéger ses propriétés intellectuelles. Dans le document de 41 pages remis au juge de Rhode Island où la plainte a été déposée, Nintendo estimait que plus d'un millions de joueurs avaient ainsi pu jouer à une copie pirate de The legend of Zelda: Tears of the Kingdom.Mais déjà, Tropic Haze, éditeur de l'émulateur, rend les armes : dès ce lundi, un document a été remis au juge dans lequel Tropic Haze annonce accepter de verser 2.4 millions de dollars d'indemnités à Nintendo mais aussi de suspendre immédiatement la diffusion de son émulateur Yuzu, qui en effet au moment où nous écrivons ces lignes n'est plus disponible sur GitHub.Un des concepteurs de Yuzu, Bunnei, a publié sur Discord un message dans lequel il explique :L'accord entre Nintendo et Tropic Haze ne semble pas limité à Yuzu, mais aussi à l'émulateur Citra qui quant à lui concernait la Nintendo 3DS.Dans la journée, un nouveau message de remerciements aux soutiens du projet a été diffusé par Bunnei :A compter de ce lundi, Tropic Haze cesse toute contribution à son émulateur, qui jusqu'ici était dans le domaine public et dont le code a certainement été récupéré depuis par une autre communauté plus underground. Tropic Haze a suspendu le dépôt GitHub de l'émulateur, et va également interrompre son Patreon qui lui rapportait plus de 26000€ par mois jusqu'ici. Son site Internet sera également suspendu d'ici peu.Source : Polygon.com