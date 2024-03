Ce 10 mars, célébrez le MAR10 Day en Europe avec des offres exclusives officielles

Le 10 mars, plus communément appelé MAR10 Day , est désormais une tradition annuelle célébrant l'univers de Mario. Cette année, les festivités débutent dès le 7 mars en Europe, promettant une myriade de récompenses et de remises exclusives pour les fans de Mario et ses amis.En effet, du 7 au 24 mars, vous pourrez profiter d'une offre exceptionnelle sur le Nintendo eShop : récupérez 10% de points or sur vos achats parmi une sélection de jeux Mario emblématiques, dont le tout récent Super Mario Bros. Wonder. Ces points pourront être utilisés lors de futurs achats sur le eShop, permettant ainsi aux joueurs d'économiser sur le prix de vente normal pratiqué sur l'eShop.D'autres jeux Mario permettront de bénéficier de ce bonus de points or : Mario Kart 8 Deluxe, Super Mario Party, Super Mario RPG, Super Mario 3D World + Bowser's Fury, Captain Toad: Treasure Tracker et Luigi's Mansion 3.Une sélection d'articles à l'effigie de Mario et ses amis bénéficiera d'une réduction assez remarquable de 30% sur le site officiel My Nintendo Store. De plus, les clients se verront offrir un carnet exclusif à l'achat de jeux Mario sélectionnés (dans la limite des stocks disponibles) jusqu'au 7 avril.Un fond d'écran unique est déjà disponible en téléchargement gratuit comme récompense My Nintendo, pour personnaliser vos appareils avec un fond d'écran ultra-stylé.Mais... ce n'est pas tout : les abonnés au service Nintendo Switch Online auront l'opportunité de débloquer de nouvelles icônes de profil utilisateur inspirées des jeux Super Mario tout au long du mois de mars. En outre, une mission spéciale sera proposée aux joueurs dans le grand classique Super Mario World sur Super Nintendo, offrant une chance de gagner des points platine pour encore plus de récompenses à récupérer au gré des ajouts proposés par Big N.Cette année plus que les précédentes, le MAR10 Day est l'occasion idéale pour les fans européens de Mario de se plonger dans l'univers de leur plombier préféré, tout en profitant de promotions qui seront pour certains l'occasion de se préparer à quelques économies.Profiterez-vous de cette opération pour acquérir quelques jeux Mario que vous n'aviez pas encore ? Ou faire des emplettes sur My Nintendo Store ? Sur notre Discord , on ne manque pas de relayer les nouveaux produits disponibles auprès de la communauté via notre canal #bons-plans ou en l'occurrence pour Mario dans notre canal #super-mario !Source : Communiqué de presse