Un live le 12 mars prochain pour célébrer les 20 ans de Monster Hunter

BorisPN

Publié le 03/04/2024

à 09h58

De jeu de niche, à plus grosse licence de Capcom avec Street Fighter, Il est vrai que la saga Monster hunter, qui a vu le jour en 2004 sur Playstation 2 en aura fait du chemin en 20 ans d'existence. Le jeu de chasse aux monstres coopératif de l'éditeur japonais aura d'abord fait les beaux jours de Sony sur le territoire nippon en devenant un phénomène qui a permis de vendre des PSP par palettes entières.



Le succès à l'international viendra quelques années plus tard quand Capcom fera des infidélités en sortant son jeu Monster Hunter 3 sur Wii puis surtout Monster Hunter 4 sur Nintendo 3DS affolant les ventes de la console portable de Nintendo. On peut dire, à la vue des ventes de PS Vita et au frémissement de la courbe d'achat de consoles 3DS à ce moment-là, que Capcom comme Nintendo avaient tout deux ficelé un partenariat gagnant-gagnant.



Quelques années plus tard, en adoucissant sa formule et surtout en rendant moins austère son gameplay, Capcom réussit à conquérir le marché des consoles de salon, avec Monster Hunter World puis Monster Hunter Rise. Venant encore grossir les rangs des chasseurs, les deux jeux devenant des phénomènes planétaires et permettant à la saga de devenir la licence phare de Capcom, à tel point que l'annonce de nouveau jeu devient désormais un véritable petit évènement comme l'annonce de Monster Hunter Wild comme "one more thing" du dernier Game Awards.



C'est en connaissance de tout cela que le compte X/Twitter de Monster Hunter nous invite à célébrer les 20 ans de Monster Hunter lors d'un live exceptionnel le 12 mars prochain à midi, heure de France (11h GMT). Intitulé Monter Hunter 20th anniversary Special Program, c'est pas moins de deux heures de live qui nous seront proposées pour revenir sur deux décennies de chasse avec des infos sur les titres à venir comme Monster Hunter Wild pour consoles current gen ou encore sur la récente annonce du remaster de Monster Hunter Stories pour la Switch, et qui sait, peut-être d'autres surprises à attendre.



Rendez vous est pris le 12 mars prochain, pour voir ce qu'on nous réserve de beau, en attendant il nous reste plus qu'a prendre notre mal en patience.