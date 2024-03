Génération Super Nintendo - JV réédite son Hors série de 2016

La nostalgie, c'est un marché selon certains ! Mais on ne va pas s'en plaindre quand l'offre proposée est de qualité. Et c'est le cas avec le sujet qui m'amène à vous aujourd'hui. JV Le Mag réédite son hors série dédié à la Super Nintendo, nommé "Génération Super Nintendo".

Cette édition, c'est 132 pages dédiées à la console Super Nintendo au travers des analyses, des décryptages et quelques anecdotes. Ce sera pour vous l'occasion d'en apprendre plus sur cette console du début des années 90. Cela se fait au travers d'une campagne Ulule nécessitant 500 commandes et nous en sommes déjà à plus de 300.