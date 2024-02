Les Tortues Ninja de retour avec Teenage Mutant Ninja Turtles: Wrath of the Mutants ce 23 avril 2024

Teenage Mutant Ninja Turtles: Wrath of the Mutants - Official Announce Trailer (PEGI) Releases 4.23 29/02/2024 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Arcade classique revitalisé : Profitez de trois niveaux inédits et affrontez six boss supplémentaires qui n'étaient pas présents dans l'édition arcade originale de 2017.

Incarnez votre tortue préférée : Choisissez parmi Leonardo, Michelangelo, Donatello et Raphael du dessin animé de 2012, et utilisez leurs compétences uniques pour dominer les ennemis.

Défiez des hordes d'ennemis : Traversez six environnements, y compris Dimension X et Coney Island, et engagez-vous dans 13 combats de boss épiques pour mettre un terme aux plans de Shredder.

Puissance turtle à libérer : Chaque tortue dispose d'une super attaque spéciale dévastatrice. En plus, invoquez des mutants alliés en récupérant des objets spéciaux pour éliminer les ennemis plus efficacement.

Coopération locale jusqu'à 4 Joueurs : Rejoignez la bataille avec vos amis dans un mode coop local pour partager l'aventure et la victoire.

Maximum Entertainment a annoncé la sortie du jeu Teenage Mutant Ninja Turtles: Wrath of the Mutants le 23 avril 2024, ramenant les célèbres héros dans une aventure qui promet d'être aussi intense que... nostalgique.Ce nouveau jeu s'inscrit dans la continuité du classique d'arcade de Raw Thrills paru en 2017, offrant une version étendue qui permet aux joueurs de vivre une expérience enrichie. Inspiré de Teenage Mutant Ninja Turtles: Turtles in Time, le jeu permet d'incarner Leonardo, Raphael, Donatello, et Michelangelo de la série Nickelodeon de 2012, dans un beat-em-up dynamique et captivant.Caractéristiques Principales :Teenage Mutant Ninja Turtles: Wrath of the Mutants entend proposer un gameplay riche, tout en restant des plus fidèles à l'univers des Tortues Ninja. Préparez-vous à plonger dans l'action le 23 avril 2024, et à revivre les moments légendaires de la franchise dans cette aventureSource : communiqué de presse