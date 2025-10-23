News
[Spoiler] Metroid Prime 4: Beyond dévoile deux boss inédits dans ses publicités américaines
Deux publicités non listées pour la Switch 2 montrent de nouvelles images de Metroid Prime 4, avec deux combats de boss inédits aperçus à un mois de la sortie du jeu.News
Alors que Metroid Prime 4: Beyond sortira dans un peu plus d’un mois, Nintendo semble avoir commencé doucement sa campagne de promotion… mais pas tout à fait comme prévu comme on va pouvoir le découvrir dans cette actualité. En effet, deux publicités pour la Nintendo Switch 2 ont été mises en ligne sur la chaîne YouTube de Nintendo of America, révélant deux nouveaux boss que nous serons amenés à affronter dans le jeu.
On vous laisse savourer ces rapides images dans les deux publicités ci-dessous :
À ce stade, on peut s’attendre à de nouvelles présentations officielles dans les jours qui viennent. On va laisser à Masahiro Sakurai le temps de nous convaincre de pré-commander Kirby Air Riders qui sortira le 20 novembre, mais on ne sera pas contre un Metroid Prime 4: Beyond Direct, histoire de faire le point sur les mécaniques, les ennemis et les capacités de Samus dans ce jeu en développement depuis près de huit ans !
Vous avez vu passer ces pubs ? Avez-vous réussi à repérer d’autres détails cachés ? Vous pouvez réagir en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord.
Sources : Famiboards via Nintendo Everything et NintendoLife
Deux spots de 15 secondes et un spoiler surpriseRepérés par un utilisateur du forum Famiboards, ces clips intitulés Power Up Your Holidays se focalisent principalement sur l’ambiance familiale des fêtes de fin d’année… mais glissent subrepticement quelques extraits inédits de gameplay. On y aperçoit Xelios, un boss sphérique lumineux, ainsi que Carvex, une entité végétale plutôt imposante.
La campagne de com' accélèreSi l’on en croit le planning habituel de Nintendo, ces publicités pourraient très bien passer à la télévision et sur les réseaux dans les semaines à venir, notamment à l’approche du Black Friday ou du lancement du jeu le 4 décembre 2025, sur Nintendo Switch et Switch 2.
Un jeu très attendu et déjà teaséAvec les récents extraits d’artbook et les déclarations de Kensuke Tanabe que nous évoquions dans notre article d’hier, ce nouvel aperçu vient enrichir un tableau de plus en plus clair : Metroid Prime 4: Beyond s’annonce comme un projet très ambitieux, autant sur le fond que sur la forme.
