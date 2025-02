Shinobi : Art of Vengeance sortira cet été sur Nintendo Switch

SHINOBI: Art of Vengeance | Announce Trailer Retrouvez la vidéo sur YouTube

En marge du State of Play, une annonce du coté de Sega n'est pas passé inaperçue. Il s'agit du retour de la saga emblématique de Sega ayant marqué les joueurs de la Megadrive et du (de la pour les anciens) Game Gear : Shinobi. A noter que la licence s'est déjà illustrée furtivement du coté de Nintendo sur Game Boy Advance et Nintendo 3DS. Vous incarnerez Joe Musashi, un maitre Ninja usant de son attirail pour venger son village mis à feu.L'annonce a été accompagnée d'un trailer très prometteur rappelant l'un des plus gros revivals de ces dernières années : j'ai nommé Street if rage 4. Ce n'est pas un hasard car ils sont portés par le même studio LizardCube qui compte confirmer son talent pour faire revivre des licences qu'on croyait ne plus revoir. La direction artistique est sublime, les plans sont dessinés à la main et le gameplay semble dans la droite lignée de Street of Rage 4, nerveux et réactif.Le jeu sortira donc le 29 août 2025 sur Nintendo Switch et vous promet de terminer l'été en beauté !