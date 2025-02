Gamestop cherche à vendre Micromania en France et ses activités au Canada

C'est le site Alert&Go, accessoirement déclencheur d’achats compulsifs de jeux vidéo qui nous a alerté de ce véritable petit coup de tonnerre dans le monde du retail de jeu vidéo : après avoir annoncé en fin d’année dernière la fermeture de ses dernières boutiques allemandes, le groupe GameStop, propriétaire de la chaîne de magasins Micromania-Zing chez nous depuis 2008, a annoncé la mise en vente de ses filiales française et canadienne. C'est purement et simplement un revirement stratégique global qui devrait revoir à court terme sa présence à l’international.En effet, emprunt à de grandes difficultés endémiques dans son marché national depuis plusieurs années, Gamestop est gangréné entre autre par la montée du dématérialisé et de la vente en ligne, du changement de comportement des acheteurs, et de l’augmentation drastique des coûts opérationnels entrainant une perte de rentabilité systémique des boutiques.Résultat des courses, on peut notamment remarquer, dans les résultats publiés par la multinationale pour son 3ème trimestre d’exploitation de l’année 2024, un recul net du chiffre d’affaire consolidé (tous pays confondus) passant de 3,5 milliards de dollars à la même période de l’exercice 2023 à 2,5 milliards de dollars cette année . Soit une diminution de presque 30% que les seules fermetures d’enseignes entre les deux dates ne peuvent pas être la seule justification.D’ailleurs, la publication des résultats des différents éditeurs et constructeurs de jeux vidéos montrent bien la tendance, le dématérialisé est devenu majoritaire dans les revenus du marché du JV, et le marché américain est de loin celui qui est le plus en avance sur le sujet avec près de 80% du chiffre d’affaires lié à ce mode de consommation.Face à des crises à répétition, et suite à une évaluation de ses actifs, GameStop a donc annoncé à ses actionnaires ce lundi 17 février 2025, la mise en vente de ses activités canadiennes , mais ce qui nous intéressera plus particulièrement, des ses activités françaises, à savoir, Micromania-Zing et ses plus de 300 magasins présents dans l’hexagone.L’argent récupéré de cette opération devrait servir à une épuration de ses actifs, une réduction des ses charges de structure, et une libération de trésorerie qui devrait servir à la transformation numérique stratégique de la firme voulue par le board de longue date (ils ont d’ailleurs laissé planner la rumeur ces derniers jours que l’avenir de la société était lié à l’investissement dans le Bitcoin et la Blockchain).Donc pour résumé, vous aurez bien compris, le groupement de boutiques Micromania-Zing, plus gros acteur Français du retail de jeux vidéo, est donc à vendre et recherche un repreneur dans un contexte assez tendu pour ce secteur. A l’heure actuelle, aucune annonce ni de licenciement ni de fermeture de boutique n’est annoncé. La France étant l’un des derniers marchés européens de Gamestop encore debout après avoir sabré sérieusement chez nos voisins.Nous devons probablement cela au fait que le dématérialisé a gagné en parts de marché ces dernières années devenant majoritaire selon les derniers chiffres donnés par le SELL. Nous restons un pays attaché au physique et nous nous en sortons un peu mieux par rapport à nos voisins Européens. Par ailleurs, Micromania est une enseigne de plus de 40 ans, ancrée dans la culture du grand public, et même si elle n’est pas à l’abri de cet environnement mouvant et incertain, son image de marque peut encore attirer les investisseurs. Elle n’a d’ailleurs pas changé de nom d’enseigne lors du rachat par GameStop.En tout cas, ces informations ont de quoi créer un émoi particulier, et s'il n’y a rien d’alarmiste aujourd’hui, nous adressons toutes nos ondes positives et notre soutient aux équipes en place qui vont de fait, être frappé par l’incertitude de l’avenir et de ce qui va arriver. Force et courage à eux.Source : Alert&Go