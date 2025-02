Nintendo annonce la fin des Points Or dès le 25 mars 2025

Fin de l’obtention des Points Or : Ce qu’il faut savoir

Que deviennent vos Points Or existants ?

Surprenante communication officielle de la part de Nintendo cette nuit : à partir du 25 mars 2025, il ne sera plus possible de recevoir de Points Or sur son compte fidélité My Nintendo. Mais pas de panique si vous en avez encore : les points déjà accumulés resteront utilisables pour bénéficier de réductions sur le Nintendo eShop jusqu’à leur expiration.Dès le 25 mars, il ne sera plus possible de récupérer des Points Or en achetant des jeux dématérialisés, que ce soit sur le Nintendo eShop ou via l’enregistrement de codes de téléchargement. En revanche, les précommandes effectuées avant cette date continueront de générer des points, même si le jeu sort au-delà de cette date annoncée.Pour les jeux vendus en boîte, il sera toujours possible d’enregistrer une carte de jeu physique pour obtenir des Points Or, tant que le titre est sorti avant le 24 mars 2025. Une fois cette date passée, les nouveaux jeux ne permettront plus d’en récupérer. Bonne nouvelle, un des derniers gros titres planifiés de la Switch, Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition, vous permettra encore de bénéficier de Points Or car le jeu sort le 20 mars 2025 !Dans son communiqué, Nintendo rappelle que les Points Or restent valables 12 mois après leur obtention, expirant toujours à la fin du mois concerné. Autrement dit, vous pourrez continuer à les utiliser après le 25 mars 2025 pour obtenir des réductions sur vos achats eShop… mais une fois expirés, ils seront perdus.Cette info met ainsi progressivement fin à la distribution des Points Or. Ce système permettait de récupérer des points en échange desquels on pouvait obtenir une remise sur ses achats numériques. Aucun remplacement n’a été annoncé pour l’instant. D'expérience, nous étions plutôt de nature à oublier ces points et nous en avons laissé expirer pas mal depuis sa mise en place au gré des mois, n'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous aviez une gestion plus saine de cette cagnotte de votre côté !Source : my.nintendo.com