The Pokémon Company faire un don pour lutter contre les incendies en Californie

Comme vous le savez sans-doute, la Californie a été dévastée il y a quelques semaines par des incendies gigantesque, causant des morts mais aussi la destruction de milliers d'habitations.La catastrophe a ému le monde entier et de nombreuses entreprises ont décidé de venir en aide à la reconstruction et à la protection de l'état américain. C'est le cas de The Pokémon Company qui a annoncé sur X un don de 500 000 dollars au California Wildfire Relief Fund.Ce don rejoint un autre don, celui de Niantic. Le studio qui a développé notamment Pokémon GO, a également effectué un don de 500 000 dollars à des ONG qui agissent en Californie.A noter que le Circuit Pokémon GO de cette année (qui rendra hommage à la région d'Unova), donnera lieu à un évènement en physique justement en Californie, et plus précisément au Rose Bowl Stadium de Pasadena. L'évènement aura lieu du 21 au 23 février prochain.