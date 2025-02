Quelques statistiques sur Hogwarts Legacy pour les deux ans du jeu

Il y a tout juste deux ans, Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard débarquait sur consoles (tout d'abord sur PS5, PC et Xbox Series X/S avant une sortie sur Switch en fin d'année 2023). Le jeu qui vous met dans la peau d'un élève de Poudlard, l'école mythique de la saga Harry Potter, s'est vendu à plus de 30 millions d'exemplaires et reste en 2025 dans le classement des jeux les plus vendus chaque semaine.Pour fêter cet anniversaire, et alors qu'aucun DLC ou suite n'a été officiellement annoncé, l'équipe derrière le jeu a diffusé quelques statistiques qui reviennent sur l'utilisation du jeu à travers le monde.Le premier chiffre clé à retenir : c'est l'équivalent de 110 000 ans qui a été passé par les joueurs dans les couloirs de Poudlard. Viennent ensuite les chiffres sur la répartition des écoles et c'est Gryffondor qui remporte la bataille, juste devant Serpentard, avec 1% d'écart.A cela s'ajoutent les 73 millions d'heures passées sur un balais et les 7,3 milliards d'araignées qui ont été exterminées. Qu'elles reposent en paix !Voici l'infographie complète :Et vous, que retenez-vous de votre aventure à Poudlard ?Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard est disponible sur Nintendo Switch.