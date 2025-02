Yugi Moto de retour pour faire la promotion de Yu-Gi-Oh! Early Days Collection

Le Duelliste qui sommeille en chacun de nous a quelque chose à vous dire… Voyagez dans le temps grâce au jeu Yu-Gi-Oh! EARLY DAYS COLLECTION avec @Laurent_Sao, et préparez-vous pour la compilation ultime de jeux rétros Yu-Gi-Oh!



Disponible le 27 Février, réservez maintenant! pic.twitter.com/waabTGznid — KONAMI France (@KONAMIFR) February 14, 2025

Les Duellistes du monde entier se préparent activement : d'ici quelques semaines sortira la compilation de jeux Yu-Gi-Oh!, la Early Days Collection contient pas moins de 14 jeux sortis sur Game Boy, Game Boy Color et Game Boy Advance entre 1998 et 2004.Une énorme compilation qui permettra de revivre les premiers jeux vidéo Yu-Gi-Oh! avec tout un tas de bonus pour moderniser les jeux.Pour faire la promotion du jeu, Konami a fait appel à une voix historique de l'animé en la personne de Laurent Sao, le doubleur officiel de Yugi Muto et Yami Yugi dans la version française.Le doubleur est rejoint en fin de vidéo par ses comparses des versions anglaises et allemandes.Yu-Gi-Oh! Early Days Collection sortira le 27 février sur Switch et Steam