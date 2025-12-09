[ND] Le Virtual Boy rejoint la collection Nintendo Switch Online + Pack additionnel
Nintendo a annoncé l’arrivée d’un catalogue Virtual Boy – Nintendo Classics pour les abonnés Switch Online + Pack additionnel, avec une sortie prévue le 17 février 2026 et surtout un accessoire dont les précommandes devraient ouvrir dès aujourd'hui.News
Le Virtual Boy fait son retour… en 3D stéréoscopiqueLongtemps resté une curiosité de l’histoire de Nintendo compte tenu de sa commercialisation éphémère, le Virtual Boy s’offre une seconde vie. Les jeux seront jouables en 3D stéréoscopique sur Switch et Switch 2 grâce à un accessoire inspiré du modèle original. Pour en profiter, il faudra insérer la console dans ce support dédié, compatible avec Joy-Con et Joy-Con 2.
Nintendo proposera deux versions : un modèle classique et un modèle en carton, disponible à prix réduit, dans la lignée des expériences Nintendo Labo. Les deux sont disponibles en précommande dès aujourd’hui sur la boutique officielle My Nintendo Store.
Un catalogue de 14 jeux prévuDès le lancement, des titres emblématiques comme Mario’s Tennis, Galactic Pinball ou encore Teleroboxer seront au rendez-vous. Au total, 14 jeux rejoindront le service progressivement. Pour beaucoup, ce sera l’occasion de découvrir pour la première fois une machine considérée comme atypique, mais qui a marqué les esprits par son audace technologique... et par son flop commercial qui en fait aujourd'hui un produit de collection très recherché des fans de Nintendo
Rendez-vous est pris en févrierAvec ce retour pour le moins inattendu, les abonnés pourront se plonger dans un catalogue qui n’avait jamais été réédité jusqu’ici. Reste à voir si l’accessoire, volontaire clin d’œil au design original, saura séduire les joueurs curieux… ou nostalgiques. Nintendo s'est bien gardé de nous dire si on allait avoir mal à la tête comme à l'époque lors d'une session sur Virtual Boy.
