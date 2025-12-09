Rechercher sur Puissance Nintendo
Virtual Boy for Nintendo Switch Fait l'actu depuis déc. 2025
News Virtual Boy for Nintendo Switch

[ND] Le Virtual Boy rejoint la collection Nintendo Switch Online + Pack additionnel

Nintendo a annoncé l’arrivée d’un catalogue Virtual Boy – Nintendo Classics pour les abonnés Switch Online + Pack additionnel, avec une sortie prévue le 17 février 2026 et surtout un accessoire dont les précommandes devraient ouvrir dès aujourd'hui.

News

Le Virtual Boy fait son retour… en 3D stéréoscopique

Longtemps resté une curiosité de l’histoire de Nintendo compte tenu de sa commercialisation éphémère, le Virtual Boy s’offre une seconde vie. Les jeux seront jouables en 3D stéréoscopique sur Switch et Switch 2 grâce à un accessoire inspiré du modèle original. Pour en profiter, il faudra insérer la console dans ce support dédié, compatible avec Joy-Con et Joy-Con 2.

Nintendo proposera deux versions : un modèle classique et un modèle en carton, disponible à prix réduit, dans la lignée des expériences Nintendo Labo. Les deux sont disponibles en précommande dès aujourd’hui sur la boutique officielle My Nintendo Store.

Un catalogue de 14 jeux prévu

Dès le lancement, des titres emblématiques comme Mario’s Tennis, Galactic Pinball ou encore Teleroboxer seront au rendez-vous. Au total, 14 jeux rejoindront le service progressivement. Pour beaucoup, ce sera l’occasion de découvrir pour la première fois une machine considérée comme atypique, mais qui a marqué les esprits par son audace technologique... et par son flop commercial qui en fait aujourd'hui un produit de collection très recherché des fans de Nintendo
14 jeux annoncés

Après la NES, la SNES, la Nintendo 64 et la Game Boy Advance, c’est au tour du Virtual Boy d’intégrer la collection de consoles virtuelles. Cette initiative permet à Nintendo de célébrer un pan moins connu de son histoire, tout en rendant l’offre du Pack additionnel encore plus irrésistible.

Rendez-vous est pris en février

Avec ce retour pour le moins inattendu, les abonnés pourront se plonger dans un catalogue qui n’avait jamais été réédité jusqu’ici. Reste à voir si l’accessoire, volontaire clin d’œil au design original, saura séduire les joueurs curieux… ou nostalgiques. Nintendo s'est bien gardé de nous dire si on allait avoir mal à la tête comme à l'époque lors d'une session sur Virtual Boy.
Un accessoire pour Switch et Switch 2

Et vous, tentés par ce retour surprenant du Virtual Boy, ou préférez-vous que Nintendo se concentre sur ses jeux en 4k à venir ? Vous pouvez réagir en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord.
Commentaires sur l'article

Cet article vous a intéressé ? Vous souhaitez réagir, engager une discussion ? Ecrivez simplement un commentaire.

Aucun commentaire. Soyez le premier à réagir !
Le tout dernier PNCAST
PNCAST - Merci la Switch !
Rejoignez-nous sur Discord
Dernières infos Nintendo
MonPN : la communauté Nintendo par PNConnectez-vous ou créez un compte en quelques clics
Vous aussi, partagez votre passion, Rejoignez-nous !
Découvrir MonPN

Connexion

Vous avez déjà un compte sur MonPN (ou sur le forum) ? Identifiez-vous simplement !

Créer un compte

Vous n'avez pas encore de compte ? Créez-en un simplement en vous inscrivant sur notre forum. C'est totalement gratuit !

> Aller sur le forum pour s'inscrire

MonPN, késako ?

MonPN est l'espace membre de Puissance Nintendo. Avoir un compte MonPN donne accès à une multitude de fonctionnalités, totalement gratuitement :

  • Le Forum et ses 700.000 messages
  • Réagir aux articles
  • Devenir Fan des jeux, personnalités, séries de jeux...
  • Noter les jeux
  • Ecrire des tests
  • et bien plus !

MonPN : la communauté Nintendo par PNConnexion réussie

Vous êtes désormais connecté.

Retournez sur la page d'accueil