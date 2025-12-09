News Virtual Boy for Nintendo Switch

[ND] Le Virtual Boy rejoint la collection Nintendo Switch Online + Pack additionnel

Nintendo a annoncé l’arrivée d’un catalogue Virtual Boy – Nintendo Classics pour les abonnés Switch Online + Pack additionnel, avec une sortie prévue le 17 février 2026 et surtout un accessoire dont les précommandes devraient ouvrir dès aujourd'hui.