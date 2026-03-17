News Nintendo Switch 2 (Switch 2)

Mise à jour : un sacré coup de boost pour la Nintendo Switch 2

Si les mises à jour mineures du firmware de la Nintendo Switch sont pour la plupart anecdotiques, les versions majeures apportent quant à elles leur lot de nouveautés. Et la version 22 sortant ce matin se montre très généreuse avec nous, les joueurs. Alors suivez nous, on vous dit tout dans cet article !