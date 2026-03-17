Mise à jour : un sacré coup de boost pour la Nintendo Switch 2
Si les mises à jour mineures du firmware de la Nintendo Switch sont pour la plupart anecdotiques, les versions majeures apportent quant à elles leur lot de nouveautés. Et la version 22 sortant ce matin se montre très généreuse avec nous, les joueurs. Alors suivez nous, on vous dit tout dans cet article !News
Un GameChat qui sort les griffes !La mise à jour renforce les fonctionnalités liées au GameChat, avec plusieurs ajouts importants.
Tout d'abord, un GameChat qui se voit remanier pour faciliter l'aventure communicative sur la Switch mais également une amélioration de la qualité du partage qui avait tant fait jaser à la sortie de la console.
Voici la liste des nouveautés concernant le GameChat :
- Possibilité d’inviter des amis dans une session en cours.
- Invitation possible même si l’ami n’a pas terminé la configuration initiale.
- Amélioration de la qualité du partage d’écran en plein écran.Nintendo précise toutefois que certaines restrictions peuvent s’appliquer, notamment pour les comptes supervisés.
Une Nintendo Switch 2 dockée aux amphétamines !La mise à jour en version 22.0.0 apporte une nouveauté très attendue des joueurs qui va retenir toute l'attention des pros de la technique, j'ai noté une amélioration graphique des jeux Nintendo Switch 1 en mode portable.
Nintendo nous promet donc une amélioration des graphismes mais également de la fluidité des jeux Nintendo Switch 1sur Nintendo Switch 2. Notre attention se portera donc tout particulièrement sur les jeux n'ayant pas fait l'objet de mode "enhanced" et un peu au ras des pâquerettes techniquement sur la Switch première du nom, au hasard je pourrais vous citer ... Princess Peach Showtime bien évidemment !
Pour activer ce mode, vous pouvez suivre le chemin suivant :
Paramètres de la console
Console
Fonctionnement des logiciels Nintendo Switch
Les petites corrections font les grandes nouveautés !Cette mise à jour apporte également une palanquée de nouveautés comme nous n'en avons jamais eu.
On retrouvera notamment :
- La possibilité d’ajouter des notes personnalisées sur ses amis. Ce contenu est strictement privé et il est possible de modifier ou consulter ces notes via l’application mobile (version 3.3.0 minimum).
- Une navigation vidéo améliorée avec avance/retour de 10 secondes (ZL/ZR) dans l’eShop.
- Des nouveaux contenus compatibles avec les uploads automatiques (vidéos, captures modifiées).
- Un affichage détaillé et repensé du stockage par type de données.
- La possibilité de tester l’audio en 5.1 surround si votre configuration vous le permet
- Une refonte du mode avion avec une mémorisation des préférences Wi-Fi, Bluetooth et NFC
Source : Nintendo (notes de version en français)
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