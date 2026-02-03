Test de Monster Hunter Stories 3 Twisted Reflection : l’aventure commence

Azuria vous attend
Nous l’avions évoqué dans notre preview
: Azuria et Vermeil sont deux nations voisines. Un conflit couve entre les deux pays. L’éclosion d’un oeuf de Rathalos, un Monstie disparu depuis longtemps, va tout bouleverser. Des années après, vous incarnez le rider du Rathalos. Cette créature cristallise tout à la fois : l’espoir d’une nation, une malédiction pesant sur les pays en conflit… D’autres phénomènes commencent à survenir, mettant en péril l’équilibre précaire de l’environnement. Nous avons pu, pour les besoins de ce test, explorer pendant plusieurs dizaines d'heures l'univers de ce nouveau Monster Hunter Stories. Maintenant, c’est à vous de jouer, Rider !
Monster Hunter Stories est une série dérivée des Monster Hunter. Les intrigues sont différentes, de même que le gameplay. Orienté vers un tour par tour classique mais efficace, avec élevage de Monsties, les créatures qui peuplent ce monde, la série des Stories
a débuté sur 3DS en 2016 (et en Europe en 2017)
. Un second opus sort en 2021
sur Switch. Nous voici donc face au troisième épisode, sur Switch 2. Cependant, si vous n’avez joué à aucun de ces précédents jeux, ne vous inquiétez pas : les intrigues ne se suivent pas. Vous pouvez donc débuter sans crainte avec Twisted Reflection.
D’autant que le jeu vous livre de nombreux tutoriels, afin de vous familiariser avec l’aventure si vous ne l’êtes pas (et même si vous l’êtes, un petit rappel ne fait jamais de mal). Ainsi donc, vous allez pouvoir chevaucher vos créatures favorites, exploiter leurs spécificités de terrain pour l’exploration et combattre à leurs côtés.
Voler de vos propres ailes
Ce nouveau Monster Hunter Stories explore de nombreuses thématiques très actuelles. Ainsi, en régulant les populations de Monsties, vous allez préserver l’écosystème et permettre à de nouvelles choses d'éclore. Le propos autour de l'écologie est multiple : notamment sur l’harmonie entre les espèces, mis en opposition avec l’asservissement des créatures et la destruction des écosystèmes.
Le propos politique est aussi intéressant à développer. Doit-on fermer les yeux ? Agir ? Clamer haut et fort notre désaccord ? On trouve parfois des alliés là où on ne s’y attend pas… Monster Hunter Stories 3 se montre plus mature et profond sur sa narration et son intrigue. Et ce, pour notre plus grand bonheur. Chaque personnage est développé, explorant différents sujets, montrant différents aspects de ce monde. Cela passe par le développement d’histoire secondaire, une par personnage de votre escouade de riders, dont les chapitres vont vous accompagner tout au long de votre aventure.
Le jeu regorge de contenu : histoires annexes, quêtes secondaires, intrigue principale et monde ouvert… Vous avez largement de quoi faire et explorer ! C’est d’ailleurs là un point fort du jeu : la possibilité d’explorer comme bon vous semble, de combattre les différents monstres sur votre chemin et de continuer à mener à bien vos objectifs. L’exploration est ici facilité par la roue des Monsties. D’une simple pression sur un bouton, vous avez accès à une roue indiquant les Monsties présents dans votre équipe. Vous pouvez ainsi changer de monture en deux pressions, ce qui facilite grandement votre exploration.
En effet, chaque créature a différentes capacités : voler, grimper, courir rapidement, nager, etc. Vous découvrirez au fur et à mesure de vos rencontres et de vos éclosions de quoi chaque type de créature est capable. L’avantage, c’est qu’une créature peut avoir plusieurs capacités. Vous n’aurez donc pas entièrement à construire votre équipe en fonction de vos besoins pour l’exploration. Et cela va avoir de l’importance : parce qu’il s’agit aussi de votre équipe de combat !
Affrontez des créatures gigantesques !
Les combats au tour par tour de Monster Hunter Stories 3 reposent sur un système classique, mais avec quelques variations. Vous, votre Monstie, ainsi que votre coéquipier du moment et son propre Monstie allez faire face à vos ennemis. Vous ne contrôlez que votre personnage et sa créature. Le jeu repose à la fois sur les capacités de vos personnages et sur un système de force et faiblesse en fonction du type d’attaque. Vitesse gagne sur Force, qui gagne sur Technique.
Outre les capacités, les objets et les attaques classiques, vous allez pouvoir changer de créatures et d’armes. Les Monsties à votre disposition sont les mêmes que ceux avec lesquels vous explorez. C’est à vous de déterminer votre équipe dans les camps, grâce aux écuries. Nous reviendrons après sur les possibilités de modifications de monstres. Chaque Monstie a ses forces et ses faiblesses, peut avoir un élément attribué, etc. Cela aura son importance en fonction de votre adversaire.
Vous vous en doutez, tout est affaire de stratégie. Si certains ennemis sont clairement trop puissants pour votre niveau, d’autres ne demanderont qu’un peu de stratégie pour être vaincu. Le niveau ne fait pas tout ! Les armes, quant à elles, sont au nombre de trois. Vous pourrez non pas les acheter mais les crafter auprès des différents marchands. C’est là que le farming peut rentrer en ligne de compte si vous cherchez à avoir toutes les armures et armes à votre disposition ! Seulement là aussi il faudra faire des choix : vous ne pourrez vous en équiper que de trois, parmi toutes celles disponibles. Et vous aurez aussi le choix du type d’armes : lance, marteau, épée, arc, etc.
Heureusement, les armes et équipements sont modifiables n’importe quand dans le menu. Les Monsties, quant à eux, devront être équipés dans une écurie. Ces allers-retours ne sont pas dérangeants : déjà parce que le nombre de points de téléportation sur la carte est important. Et d’autre part parce que vous ne pouvez incuber que 12 oeufs à la fois. Et il faut bien les faire éclore si vous voulez découvrir des monstres plus puissants encore !
Collectionnez-les tous !
On compare souvent Monster Hunter Stories à un Pokemon-like. Outre le côté collection de créature, c’est plutôt vers une forme de “gatcha” que le jeu se tourne. Au fil de votre exploration, vous découvrez des tannières. A l’intérieur de celles-ci se trouvent des ressources, mais aussi un ou deux nids (si vous avez de la chance). Vous n’avez pas le choix des Monsties qui vous allez récupérer. Ou plutôt si, d’une certaine façon, mais tout est question de paris et de risque.
En effet, chaque nid contient un certain nombre d'œufs. S’il s’agit d’une tanière classique, vous avez une probabilité de tomber sur des œufs normaux, mais aussi une faible chance de récupérer un œuf à la vitalité forte (et encore plus faible qu’elle soit très forte). Si la tanière était une tanière dorée, les œufs à la vitalité forte sont garantis. Si la tanière est bleu/platine, alors ceux à la vitalité très forte sont présents en plus grande quantité. Mais ce n’est pas tout : chaque fois que vous prenez un œuf, vous avez une probabilité de voir un monstre faire irruption dans la tanière. A vous de voir si vous voulez continuer à fouiller le nid ou pas.
Dans tous les cas, vous ne pouvez récupérer qu’un œuf par nid. Chaque oeuf que vous reposez pour fouiller à nouveau est perdu. Il y a donc une composante gambling assez forte dans la façon de procéder : fouillez les nids, mais n’oubliez pas que vous n’obtiendrez pas forcément ce que vous voulez. Et que reposer un œuf à la vitalité forte ne vous garantit pas de trouver mieux. Car deux possibilités existent : vous avez tout fouillé et devez repartir avec le dernier œuf du nid, quel qu’il soit. Ou vous finissez par vous faire attaquer par le monstre qui a débarqué dans la tanière.
Cela ne s’arrête pas là : la collection n’est pas vraiment ici le plus important. Dans Monster Hunter Stories 3, ce qui compte, ce sont principalement les monstres qui vous accompagnent et ceux que vous allez relâcher. Car oui, en rendant les créatures à leur environnement, vous aidez la nature ! Et pouvez ainsi obtenir d’autres Monsties, des variations de races et de couleurs, mais aussi des meilleurs stats de base.
Réintroduction de créatures et environnement
Monster Hunter Stories 3 propose plusieurs systèmes : celui de réintroduction et un rituel pour faire passer des compétences d’une créature à une autre. Vous allez découvrir que dans chaque environnement du jeu, vous avez la possibilité de rencontrer un certain nombre de créatures. Les œufs de celles-ci sont de rang C. Du moins, tant que vous n’avez pas aidé un peu la nature !
Depuis votre écurie, vous pouvez relâcher des Monsties. Ceux-ci sont réintroduit dans la nature, ce qui fait augmenter leur population et qui les rend plus forte. Leur rang augmente, jusqu’au rang S, ce qui donne des créatures avec des meilleures statistiques. Vous avez 5 types de créatures par écosystèmes. Et trois slots vides, en plus, pour introduire de nouvelles espèces. Tout ceci vous permet de découvrir des variations de couleurs, par exemple. Mais pas uniquement, cela peut aussi avoir un impact sur l’élément auquel la créature est liée.
Oui, Monster Hunter Stories 3 est un jeu vaste, aux différents systèmes et sous-menus. Derrière la réintroduction et le rang de vos créatures, se trouve aussi une grille génétique. Car… vous allez pouvoir déplacer des gènes de vos créatures pour concevoir le meilleur Monstie possible. Et pour cela, choisir quoi réintroduire dans l’environnement est important.
Chaque créature a une grille génétique de neufs cases. Celles-ci peuvent être vides, ou remplis de gènes de couleurs ou possédant un symbole. Faire une ligne de symboles ou de couleur permet d’activer le gène et de vous donner des bonus. Une créature de rang S disposera d’un gène de rang S avec des bonus supplémentaires dans sa grille. Tout est modifiable : vous pouvez échanger une case vide contre le gène d’une autre créature (et même la relâcher après, si ce n’était que son gène qui vous intéressait), mais aussi réorganiser les grilles de chaque créature pour l’optimiser.
Cela peut sembler complexe, mais tout est parfaitement expliqué. Le gameplay du jeu est accessible et facile à prendre en main. A part le fait de relâcher vos créatures, rien n’est vraiment définitif. Vous pouvez refaire des transferts de gènes, les réorganiser comme vous le souhaitez, modifier votre équipe comme bon vous semble et pareil pour les armes et armures. Ces dernières vous donnent d’ailleurs une apparence spécifique, servant pour certaines aussi bien d’armure que de cosmétique.
Des défis, toujours des défis !
Il serait erroné de dire que le jeu s’arrête là. Vous avez largement de quoi faire. Les écosystèmes, les quêtes secondaires et principales, l’exploration et le dévoilement de la cartes… Rien que trouver les éléments pour crafter toutes les armes et les upgrader au maximum demandera un certain nombre d’heures. Le jeu n’est pas avare en contenu et c’est tant mieux. Les habitués seront ravis de retrouver le système de collecte d'œufs. Pour les néophytes, cela pourra s’avérer un peu frustrant par moment, aussi bien à cause du côté gatcha que de l’impression de moissonner sans vraiment de challenge.
La Switch 2 nous offre une expérience graphique époustouflante : les textures sont magnifiques, les cinématiques particulièrement belles et dynamiques. On apprécie particulièrement les différents environnements du jeu, qui sont très différents les uns des autres et donnent une vraie identité graphique à ce monde. On pourrait reprocher que les éléments collectibles jurent par moment, ne s’intégrant pas totalement à l’environnement, mais il y a tant à faire et à regarder que ce n’est pas plus mal pour faciliter les choses.
Le jeu est intégralement doublé, en anglais notamment, pour notre plus grand plaisir. Même notre personnage a sa propre voix, avec l’apparence qu’on lui a choisi en début du jeu, cela donne une vraie présence à chacun de nos compagnons. Le jeu tourne parfaitement. Il n’y a que très peu de temps de chargement, qui n’ont lieu que lors des téléportations ou des changements de région (qui sont très vastes, donc vous n’en verrez pas beaucoup).
Monster Hunter Stories 3 est un vrai plaisir à explorer et à découvrir !
Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection - Trailer de précommande
