Test de Monster Hunter Stories 3 Twisted Reflection : l’aventure commence

Test de Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection (Switch 2)

Après des semaines d’attente, voici enfin venu le temps de vous parler plus en détails de Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection. Un opus annoncé comme étant plus mature, plus profond dans son intrigue. Mais qu’en est-il ? Prenez les rênes d’un Monstie et suivez-nous. Ainsi démarre notre visite en terre sauvage.



18 / 20

On l’attendait depuis longtemps, Monster Hunter Stories 3 est une réussite. On apprécie les améliorations de conforts par rapport aux précédents opus (comme la roue des monstres), mais aussi de retrouver ses marques avec un gameplay connu. La chasse aux oeufs est intéressante même si elle peut se révéler frustrante si vous cherchez à compléter les différents écosystèmes, à cause de son côté gatcha aléatoire. Au-delà de ça, l’intrigue est captivante, avec quelques rebondissements surprenants et un propos mature et profond. Le fait que tous les personnages soient approfondis est vraiment un plus dans l’incarnation de l’univers ! Un excellent jeu donc !