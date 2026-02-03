Test de Jelly Troops : à votre commandement !

Chargeeeeeeeeez !

Gérez vos troupes

Le gameplay est fluide, le jeu facile à prendre en main. Les différents environnements ou même la possibilité de modifier les paramètres de victoire ajoutent à la diversité du titre. Cela n’enlève en rien le manque d’équilibrage et la possibilté de tourner en rond sans jamais rencontrer d’adversaire et de gagner ainsi, qui peut s’avérer un souci comme évoqué plus haut.

Le principe de Jelly Troops est simple : capturer des drapeaux à l’aide de vos slimes et vainquez vos ennemis. Petite subtilité : si des modes de défis ou contre le jeu existent, c’est principalement contre des amis ou des personnes en ligne que vous allez jouer. Alors maîtrisez les techniques pour être le premier à récupérer tous les drapeaux !A la façon des Pikmin, vous incarnez un magicien qui a une petite armée de slimes à ses côtés. Pour les invoquer, il faudra envoyer vos slimes récupérer des graines, pour qu’elles deviennent des slimes à leur tour. Ensuite, vous avez de nombreuses possibilités. Car il y a de nombreux obstacles à votre progression !Avec son graphisme tout mignon, ses défis en solo permettent d’affiner votre stratégie ou de découvrir quelques subtilités du gameplay. Le côté cartoon du titre ajoute à la lisibilité de l’écran, notamment grâce à des couleurs flashy.Vous avez une arène dont vous ne connaissez pas les limites. Explorez, récupérez des slimes pour progresser. Mais n’oubliez pas que votre ennemi est lui aussi à un autre endroit de la carte à faire pareil. La confrontation est-elle forcément nécessaire ? Eh bien pas vraiment : Jelly Troops souffre d’un petit souci d’optimisation. Lors de nombreuses parties effectuées pour ce test, la victoire a pu être obtenu sans jamais croiser ou affronter l’adversaire. Ce qui est dommage dans le cas d’un jeu JcJ (joueur contre joueur).Parmi les actions que vous pouvez faire, il y a la récolte de slime, mais aussi le fait d’en transformer un en mur pour bloquer le chemin à votre adversaire. Vous pouvez aussi réveiller des gardiens qui vont vous poursuivre et vous taper (ou essayer de les envoyer sur votre adversaire). Et bien entendu, la récolte des drapeaux nécessaire à votre victoire.