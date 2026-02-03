Rechercher sur Puissance Nintendo
Jelly Troops Disponible sur Switch depuis le 17/09/2025
Test de Jelly Troops (Switch)

Test de Jelly Troops : à votre commandement !

Seul ou à plusieurs, commandez vos troupes de slimes et allez combattre l’ennemi !

Test
17 septembre 2025. Le shop de Nintendo voit un nouveau titre arriver : Jelly Troops. Préparez vos consoles et jouez à plusieurs pour la domination du terrain ! Seul, en résolvant des défis ou en affrontant un ami, il est temps de mener la bataille dans ce jeu développé par Nukenin et édité par Phoenixx Inc.

Chargeeeeeeeeez !


Le principe de Jelly Troops est simple : capturer des drapeaux à l’aide de vos slimes et vainquez vos ennemis. Petite subtilité : si des modes de défis ou contre le jeu existent, c’est principalement contre des amis ou des personnes en ligne que vous allez jouer. Alors maîtrisez les techniques pour être le premier à récupérer tous les drapeaux !
A la façon des Pikmin, vous incarnez un magicien qui a une petite armée de slimes à ses côtés. Pour les invoquer, il faudra envoyer vos slimes récupérer des graines, pour qu’elles deviennent des slimes à leur tour. Ensuite, vous avez de nombreuses possibilités. Car il y a de nombreux obstacles à votre progression !
Avec son graphisme tout mignon, ses défis en solo permettent d’affiner votre stratégie ou de découvrir quelques subtilités du gameplay. Le côté cartoon du titre ajoute à la lisibilité de l’écran, notamment grâce à des couleurs flashy.

Gérez vos troupes

Vous avez une arène dont vous ne connaissez pas les limites. Explorez, récupérez des slimes pour progresser. Mais n’oubliez pas que votre ennemi est lui aussi à un autre endroit de la carte à faire pareil. La confrontation est-elle forcément nécessaire ? Eh bien pas vraiment : Jelly Troops souffre d’un petit souci d’optimisation. Lors de nombreuses parties effectuées pour ce test, la victoire a pu être obtenu sans jamais croiser ou affronter l’adversaire. Ce qui est dommage dans le cas d’un jeu JcJ (joueur contre joueur).
Parmi les actions que vous pouvez faire, il y a la récolte de slime, mais aussi le fait d’en transformer un en mur pour bloquer le chemin à votre adversaire. Vous pouvez aussi réveiller des gardiens qui vont vous poursuivre et vous taper (ou essayer de les envoyer sur votre adversaire). Et bien entendu, la récolte des drapeaux nécessaire à votre victoire.
Le gameplay est fluide, le jeu facile à prendre en main. Les différents environnements ou même la possibilité de modifier les paramètres de victoire ajoutent à la diversité du titre. Cela n’enlève en rien le manque d’équilibrage et la possibilté de tourner en rond sans jamais rencontrer d’adversaire et de gagner ainsi, qui peut s’avérer un souci comme évoqué plus haut.
Jelly Troops est un jeu en multi, en joueur contre joueur plutôt sympathique même s’il ne parvient pas vraiment à se hisser en tête de liste des jeux du genre. La faute à un manque d’équilibrage du jeu en lui-même, à une trop faible difficulté qui vient souvent gommer l’aspect joueur contre joueur qui est pourtant l’essence même du jeu. Cependant, c’est aussi une première approche sympathique et facile pour les plus jeunes joueurs et joueuses, un jeu facile à faire en famille même s’il faudra deux consoles pour s’affronter.
13 /20

L'avis de Puissance Nintendo

A vos troupes… Chargez !

Jouabilité
Facile à prendre en main, le titre est fluide et bien mis en place. Les défis ajoutent une certaine diversité dans les choses à découvrir ici.
Durée de vie
Les parties sont courtes et peuvent rapidement finir par être redondantes, d’autant que le contenu est un peu faible. Mais pour une partie de temps en temps, c’est pas mal.
Graphismes
C’est mignon, tout rond et très coloré. On apprécie particulièrement le côté particulièrement coloré du jeu, qui ajoutent à l’accessibilité du jeu.
Son
Tout va dépendre de comment vous jouez. Si vous jouez en local, peu importe le son, puisque vous allez joyeusement discuter avec votre adversaire ! Pour le reste, le sound design est de bonne facture et c’est agréable.
Intérêt
Pour 8,79 €, le jeu est accessible. Cependant, si vous voulez jouer avec un ami, il faudra compter le double, car il faudra deux jeux pour en profiter. Pour le reste, le titre est abordable, plutôt accessible pour les néophytes ou le jeune public.

