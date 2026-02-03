Rechercher sur Puissance Nintendo
Films d'animation Super Mario Fait l'actu depuis avr. 2022
News Films d'animation Super Mario

Un Nintendo Direct Super Mario Galaxy Le Film riche en révélations

Nintendo a diffusé un Nintendo Direct spécial pour Super Mario Galaxy Le Film. Nouvelle bande-annonce, casting élargi et contenus pour Nintendo Today ont été dévoilés.

News
Nintendo a célébré le MAR10 Day avec un Nintendo Direct entièrement consacré à Super Mario Galaxy Le Film, attendu dans les salles le 1er avril 2026. L’émission a permis de découvrir une nouvelle bande-annonce particulièrement dense, tout en confirmant plusieurs éléments du casting et quelques surprises autour de l’univers du film. Shigeru Miyamoto, toujours en pleine forme, a évoqué en fin de présentation de nouvelles initiatives liées à l’application Nintendo Today pour accompagner la sortie du film-événement.

Voici le replay du Nintendo Direct, on le fait suivre de la bande annonce en français :
Super Mario Galaxy Le Film Direct - 09/03/2026
Retrouvez la vidéo sur YouTube
La bande-annonce en français :
(Version doublée) Super Mario Galaxy Le Film - Bande-annonce finale
Retrouvez la vidéo sur YouTube

Une bande-annonce spectaculaire autour du château de Peach

Le programme s’ouvre avec plusieurs membres du casting vocal américain, parmi lesquels Chris Pratt et Charlie Day pour Mario et Luigi, Anya Taylor-Joy pour la princesse Peach ou encore Jack Black dans le rôle de Bowser. Brie Larson, qui prête sa voix à Harmonie, était également présente pour introduire cette nouvelle présentation.
Après les vœux de Shigeru Miyamoto pour le MAR10 Day, la bande-annonce débute par une scène contemplative : Peach explique à Mario l’immensité de l’univers alors qu’une pluie d’étoiles filantes traverse le ciel. Des mini-étoiles tombent dans les mains des habitants du Royaume Champignon, émerveillés par le spectacle.

Le ton change rapidement lorsqu’un immense vaisseau spatial apparaît au-dessus du château de Peach. Des rayons lasers découpent littéralement le sommet de la montagne, provoquant la panique parmi les Toads. Mario organise l’évacuation tandis que Yoshi aide les habitants à fuir, utilisant sa langue pour projeter tout le monde hors de danger. Dans le chaos, on aperçoit même Papi Toad plonger dans les douves pour échapper à l’effondrement.

Le château finit par s’élever dans les airs, déclenchant une confrontation entre Mario, Luigi, Yoshi et Bowser Jr. Le jeune Koopa exige que son père soit libéré, mais Mario refuse de céder. La bataille tourne court lorsque les héros sont expulsés du château tandis que celui-ci s’écrase au sol dans une scène spectaculaire, poursuivis par les débris des tours qui s’effondrent.

De nouveaux ennemis et des alliances inattendues

La bande-annonce confirme que Bowser parvient finalement à retrouver ses troupes. Le tyran est accueilli par ses Koopas tandis que son fils savoure son coup d’éclat. Pendant ce temps, le Royaume Champignon tente de se réorganiser, les Toads courant dans tous les sens pour gérer la situation.

Peach décide alors de partir en mission avec Toad et un Luma pour tenter de renverser la situation. Leur périple les conduit face à un vieil adversaire bien connu des joueurs : Wart, le boss final de Super Mario Bros 2. Dans la bande-annonce, le crapaud lance une menace à la princesse avant de mener une armée de créatures à l’assaut, accompagné notamment de Birdo déjà aperçu dans une précédente vidéo.
La suite du montage montre plusieurs scènes d’action : Harmonie affrontant un robot gigantesque, Bowser Jr combattant aux côtés d’une plante Piranha, ou encore un Toad utilisant un costume de pingouin. Une autre séquence montre Yoshi poursuivi par un T-Rex avec Baby Mario sur son dos, avant un plan impressionnant où le dinosaure vole dans l’espace avec Mario, Luigi et Peach.
Galerie images

Clin d’œil au premier film, la bande-annonce se termine par une courte apparition du Luma dépressif… enfermé en prison.

Un casting élargi et de nouveaux rôles révélés

Après la bande-annonce, Shigeru Miyamoto apparaît pour souhaiter à son tour un joyeux MAR10 Day. Le créateur de Mario explique que le film d’animation Super Mario Galaxy constitue l’événement principal des célébrations du quarantième anniversaire du personnage.

La présentation confirme ensuite plusieurs nouveaux membres du casting. Benny Safdie interprétera Bowser Jr, tandis que Brie Larson prêtera sa voix à Harmonie. Le producteur Chris Meledandri révèle également d’autres rôles importants : Luis Guzman incarnera Wart, Issa Rae jouera la reine des abeilles et Donald Glover donnera sa voix à Yoshi.

Les comédiens déjà connus pour leurs rôles reviennent également à l’écran, notamment Anya Taylor-Joy, Keegan-Michael Key dans le rôle de Toad, ou encore Jack Black et Chris Pratt.

Des cartes à collectionner dans l’application Nintendo Today

Pour conclure le Direct, Miyamoto présente une mise à jour de l’application Nintendo Today dédiée au film. À partir du 10 mars, les utilisateurs pourront collectionner chaque jour des cartes numériques inspirées du long métrage.
Galerie images

Quarante cartes seront proposées au total, en référence aux quarante ans de Mario. Les spectateurs qui se connecteront à l’application depuis une salle de cinéma pourront également débloquer des fonds d’écran pour smartphone et un cadre spécial Mario permettant de prendre des photos souvenirs.

Avec cette nouvelle bande-annonce et plusieurs révélations autour du casting, Super Mario Galaxy Le Film se précise à l’approche de sa sortie. Qu’avez-vous pensé de cette nouvelle bande-annonce et des annonces du Nintendo Direct ? Vous pouvez réagir en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord !

Source : Nintendo Direct spécial Super Mario Galaxy Le Film
Commentaires sur l'article

Cet article vous a intéressé ? Vous souhaitez réagir, engager une discussion ? Ecrivez simplement un commentaire.

Aucun commentaire. Soyez le premier à réagir !
Le tout dernier PNCAST
PNCAST - L'actu de janvier 2026
Mots-clés en relation
Thème
Nintendo Direct
Rejoignez-nous sur Discord
Dernières infos Nintendo
MonPN : la communauté Nintendo par PNConnectez-vous ou créez un compte en quelques clics
Vous aussi, partagez votre passion, Rejoignez-nous !
Découvrir MonPN

Connexion

Vous avez déjà un compte sur MonPN (ou sur le forum) ? Identifiez-vous simplement !

Créer un compte

Vous n'avez pas encore de compte ? Créez-en un simplement en vous inscrivant sur notre forum. C'est totalement gratuit !

> Aller sur le forum pour s'inscrire

MonPN, késako ?

MonPN est l'espace membre de Puissance Nintendo. Avoir un compte MonPN donne accès à une multitude de fonctionnalités, totalement gratuitement :

  • Le Forum et ses 700.000 messages
  • Réagir aux articles
  • Devenir Fan des jeux, personnalités, séries de jeux...
  • Noter les jeux
  • Ecrire des tests
  • et bien plus !

MonPN : la communauté Nintendo par PNConnexion réussie

Vous êtes désormais connecté.

Retournez sur la page d'accueil