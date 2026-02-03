News Films d'animation Super Mario
Un Nintendo Direct Super Mario Galaxy Le Film riche en révélations
Nintendo a diffusé un Nintendo Direct spécial pour Super Mario Galaxy Le Film. Nouvelle bande-annonce, casting élargi et contenus pour Nintendo Today ont été dévoilés.News
Nintendo a célébré le MAR10 Day avec un Nintendo Direct entièrement consacré à Super Mario Galaxy Le Film, attendu dans les salles le 1er avril 2026. L’émission a permis de découvrir une nouvelle bande-annonce particulièrement dense, tout en confirmant plusieurs éléments du casting et quelques surprises autour de l’univers du film. Shigeru Miyamoto, toujours en pleine forme, a évoqué en fin de présentation de nouvelles initiatives liées à l’application Nintendo Today pour accompagner la sortie du film-événement.
Voici le replay du Nintendo Direct, on le fait suivre de la bande annonce en français :
Le ton change rapidement lorsqu’un immense vaisseau spatial apparaît au-dessus du château de Peach. Des rayons lasers découpent littéralement le sommet de la montagne, provoquant la panique parmi les Toads. Mario organise l’évacuation tandis que Yoshi aide les habitants à fuir, utilisant sa langue pour projeter tout le monde hors de danger. Dans le chaos, on aperçoit même Papi Toad plonger dans les douves pour échapper à l’effondrement.
Le château finit par s’élever dans les airs, déclenchant une confrontation entre Mario, Luigi, Yoshi et Bowser Jr. Le jeune Koopa exige que son père soit libéré, mais Mario refuse de céder. La bataille tourne court lorsque les héros sont expulsés du château tandis que celui-ci s’écrase au sol dans une scène spectaculaire, poursuivis par les débris des tours qui s’effondrent.
Peach décide alors de partir en mission avec Toad et un Luma pour tenter de renverser la situation. Leur périple les conduit face à un vieil adversaire bien connu des joueurs : Wart, le boss final de Super Mario Bros 2. Dans la bande-annonce, le crapaud lance une menace à la princesse avant de mener une armée de créatures à l’assaut, accompagné notamment de Birdo déjà aperçu dans une précédente vidéo.
La présentation confirme ensuite plusieurs nouveaux membres du casting. Benny Safdie interprétera Bowser Jr, tandis que Brie Larson prêtera sa voix à Harmonie. Le producteur Chris Meledandri révèle également d’autres rôles importants : Luis Guzman incarnera Wart, Issa Rae jouera la reine des abeilles et Donald Glover donnera sa voix à Yoshi.
Les comédiens déjà connus pour leurs rôles reviennent également à l’écran, notamment Anya Taylor-Joy, Keegan-Michael Key dans le rôle de Toad, ou encore Jack Black et Chris Pratt.
Avec cette nouvelle bande-annonce et plusieurs révélations autour du casting, Super Mario Galaxy Le Film se précise à l’approche de sa sortie. Qu’avez-vous pensé de cette nouvelle bande-annonce et des annonces du Nintendo Direct ? Vous pouvez réagir en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord !
Source : Nintendo Direct spécial Super Mario Galaxy Le Film
La bande-annonce en français :
Super Mario Galaxy Le Film Direct - 09/03/2026
(Version doublée) Super Mario Galaxy Le Film - Bande-annonce finale
Des cartes à collectionner dans l’application Nintendo TodayPour conclure le Direct, Miyamoto présente une mise à jour de l’application Nintendo Today dédiée au film. À partir du 10 mars, les utilisateurs pourront collectionner chaque jour des cartes numériques inspirées du long métrage.
