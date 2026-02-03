Pokémon Pokopia proche de la rupture de stock mondiale ?
Le nouveau Pokémon Pokopia sur Switch 2 se vend plus vite que prévu. Pendant que les stocks disparaissent, les joueurs découvrent les subtilités du jeu, dont une île spéciale créée par les développeurs.News
Une demande massive partout dans le mondeAux États-Unis, plusieurs grandes enseignes comme Best Buy, Walmart ou Target ont rapidement écoulé leurs stocks initiaux. Même constat chez Amazon où, face à la demande, certains vendeurs ont temporairement affiché le jeu à un prix proche de 80 dollars. La cruelle loi de l'offre et de la demande dans un contexte de pénurie sans doute provisoire...
La situation est similaire dans d’autres territoires. Au Canada, l’allocation initiale de Walmart s’est vendue rapidement, tandis qu’au Royaume-Uni et au Japon plusieurs détaillants indiquaient eux aussi également des ruptures. En Australie, seuls quelques magasins isolés ou le Nintendo Store officiel disposent encore d’exemplaires, d'après Vooks qui suit l'actu de son marché national.
Mais on a une bonne nouvelle pour les retardataires ou ceux qui s'intéressent au jeu parce que le reste du monde s'y intéresse aussi : une nouvelle vague de réapprovisionnement est attendue cette semaine chez plusieurs distributeurs. Les précommandes pour ce second lot ont d’ailleurs déjà commencé à rouvrir.
Pokemon Pokopia was seriously undersupplied at UK retail. Its launch physical sales are not even half of what Legends: Z-A did.— Christopher Dring (@Chris_Dring) March 8, 2026
Le premier jeu Nintendo au format Game-Key CardCette performance commerciale est d’autant plus notable que Pokémon Pokopia inaugure un format que Nintendo n'avait pas encore utilisé jusqu'ici : la Carte clé de jeu, ce système physique qui agit davantage comme une clé permettant de télécharger le jeu plutôt que comme une cartouche contenant les données complètes.
On sait que ce format hérisse le poil de plus d'un joueur, et jusqu'ici Nintendo avait fait l'effort de sortir tous ses jeux en vraie cartouche... Les ventes actuelles montrent que l’attrait de la licence Pokémon reste un moteur puissant capable de dépasser les discussions autour du support utilisé. Il faut dire qu'ils n'ont pas le choix non plus.
Une île secrète des développeurs à visiterProfitons de cette nouvelle pour aborder une des fonctionnalités en ligne qui fait beaucoup parler d’elle depuis quelques jours. Les joueurs peuvent visiter l’île Cloud des développeurs en utilisant le code PXQC G03S.
Attention toutefois : certains éléments présents sur cette île pourraient révéler du contenu encore inédit dans le jeu. Les joueurs soucieux d’éviter les spoilers préfèreront peut-être garder cette visite pour plus tard.
