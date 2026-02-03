Rechercher sur Puissance Nintendo
  • Mon attente

  • Vous possédez ce jeu, vous voulez vous en séparer ou vous souhaitez l'acheter ? Indiquez-le simplement.

    Fermer
    Mes jeux 0Soyez le premier !
  • Devenir fan ! Soyez le premier !0
Pokémon Pokopia A paraître sur Switch 2 depuis le 05/03/2026
News Pokémon Pokopia (Switch 2)

Pokémon Pokopia proche de la rupture de stock mondiale ?

Le nouveau Pokémon Pokopia sur Switch 2 se vend plus vite que prévu. Pendant que les stocks disparaissent, les joueurs découvrent les subtilités du jeu, dont une île spéciale créée par les développeurs.

News
Sorti la semaine dernière sur Nintendo Switch 2 et plébiscité par notre heureux testeur Thibault dans son test, Pokémon Pokopia s’impose déjà comme un succès commercial majeur. Le jeu de simulation de vie dans l’univers Pokémon connaît actuellement des ruptures de stock dans de nombreux pays, on voit déjà plusieurs voix s'élever pour dire que Nintendo tient son nouveau hit surprise, 6 ans après la sortie d'Animal Crossing: New Horizons.

Une demande massive partout dans le monde

Aux États-Unis, plusieurs grandes enseignes comme Best Buy, Walmart ou Target ont rapidement écoulé leurs stocks initiaux. Même constat chez Amazon où, face à la demande, certains vendeurs ont temporairement affiché le jeu à un prix proche de 80 dollars. La cruelle loi de l'offre et de la demande dans un contexte de pénurie sans doute provisoire...

La situation est similaire dans d’autres territoires. Au Canada, l’allocation initiale de Walmart s’est vendue rapidement, tandis qu’au Royaume-Uni et au Japon plusieurs détaillants indiquaient eux aussi également des ruptures. En Australie, seuls quelques magasins isolés ou le Nintendo Store officiel disposent encore d’exemplaires, d'après Vooks qui suit l'actu de son marché national.
Mais on a une bonne nouvelle pour les retardataires ou ceux qui s'intéressent au jeu parce que le reste du monde s'y intéresse aussi : une nouvelle vague de réapprovisionnement est attendue cette semaine chez plusieurs distributeurs. Les précommandes pour ce second lot ont d’ailleurs déjà commencé à rouvrir.

Le premier jeu Nintendo au format Game-Key Card

Cette performance commerciale est d’autant plus notable que Pokémon Pokopia inaugure un format que Nintendo n'avait pas encore utilisé jusqu'ici : la Carte clé de jeu, ce système physique qui agit davantage comme une clé permettant de télécharger le jeu plutôt que comme une cartouche contenant les données complètes.

On sait que ce format hérisse le poil de plus d'un joueur, et jusqu'ici Nintendo avait fait l'effort de sortir tous ses jeux en vraie cartouche... Les ventes actuelles montrent que l’attrait de la licence Pokémon reste un moteur puissant capable de dépasser les discussions autour du support utilisé. Il faut dire qu'ils n'ont pas le choix non plus.

Une île secrète des développeurs à visiter

Profitons de cette nouvelle pour aborder une des fonctionnalités en ligne qui fait beaucoup parler d’elle depuis quelques jours. Les joueurs peuvent visiter l’île Cloud des développeurs en utilisant le code PXQC G03S.
Pour accéder à cette zone spéciale, il faut disposer d’un abonnement Nintendo Switch Online et posséder l’objet Mysterious Goggles, disponible dans la boutique Pokémon PC du jeu. Une fois ces conditions réunies, il devient possible d’explorer cette île particulière qui illustre les possibilités de partage de contenu entre joueurs.

Attention toutefois : certains éléments présents sur cette île pourraient révéler du contenu encore inédit dans le jeu. Les joueurs soucieux d’éviter les spoilers préfèreront peut-être garder cette visite pour plus tard.
Entre son lancement tonitruant et les nombreuses fonctionnalités en ligne déjà explorées par la communauté, Pokémon Pokopia semble bien parti pour devenir l’un des titres marquants de la Nintendo Switch 2. Avez-vous réussi à mettre la main sur une copie du jeu ? Et avez-vous déjà visité l’île secrète des développeurs ?

Vous pouvez réagir en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord.

Sources : NintendoLife, NintendoSoup, Vooks, Nintendo Everything
Commentaires sur l'article

Cet article vous a intéressé ? Vous souhaitez réagir, engager une discussion ? Ecrivez simplement un commentaire.

Aucun commentaire. Soyez le premier à réagir !
Le tout dernier PNCAST
PNCAST - L'actu de janvier 2026
Mots-clés en relation
Console
Nintendo Switch 2
Rejoignez-nous sur Discord
Dernières infos Nintendo
MonPN : la communauté Nintendo par PNConnectez-vous ou créez un compte en quelques clics
Vous aussi, partagez votre passion, Rejoignez-nous !
Découvrir MonPN

Connexion

Vous avez déjà un compte sur MonPN (ou sur le forum) ? Identifiez-vous simplement !

Créer un compte

Vous n'avez pas encore de compte ? Créez-en un simplement en vous inscrivant sur notre forum. C'est totalement gratuit !

> Aller sur le forum pour s'inscrire

MonPN, késako ?

MonPN est l'espace membre de Puissance Nintendo. Avoir un compte MonPN donne accès à une multitude de fonctionnalités, totalement gratuitement :

  • Le Forum et ses 700.000 messages
  • Réagir aux articles
  • Devenir Fan des jeux, personnalités, séries de jeux...
  • Noter les jeux
  • Ecrire des tests
  • et bien plus !

MonPN : la communauté Nintendo par PNConnexion réussie

Vous êtes désormais connecté.

Retournez sur la page d'accueil