Dordogne renait de ses cendres avec Pyla !
Dordogne a marqué de son empreinte le paysage vidéoludique français de ses dernières années. Lors de la cérémonie des Pégases 2026, un trailer présenté en exclusivité mondiale a retenu notre attention. Quel est le point commun entre ces deux brèves ? On vous dit tout dans cet article !News
Ajoutez à cela une narration teintée de nostalgie douce sous fond de voyage initiatique dans un paysage authentique, Dordogne s'est imposé comme une œuvre à part entière douce et subtile. La rédaction de PN a d'ailleurs été tout particulière sensible à cette expérience onirique en lui attribuant la note de 18/20.
Le trailer pose l'ambiance dès le départ, en reprenant sa patte graphique utilisant l'aquarelle, ce nouvel opus se démarque de Dordogne en imposant une atmosphère plus sombre notamment caractérisée par un amoncellement de particules noires. Nous vous laisserons visionner attentivement ce trailer reprenant donc certains codes empruntés à Dordogne comme la présence de la barque mais également la séquence émotions de la balançoire qui vous touchera en plein cœur.
Comme ce fut le cas pour Dordogne, la musique prendra une place prépondérante dans le jeu puisqu'elle participe au côté immersif du jeu, le trailer nous transporte donc avec le titre "All things Lost" du groupe norvégien Röyksopp se mariant parfaitement avec les images poétiques de Pyla.
