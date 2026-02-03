Rechercher sur Puissance Nintendo
  • Mon attente

  • Vous possédez ce jeu, vous voulez vous en séparer ou vous souhaitez l'acheter ? Indiquez-le simplement.

    Fermer
    Mes jeux 0Soyez le premier !
  • Devenir fan ! Soyez le premier !0
Pyla A paraître sur Switch 2
News Pyla (Switch 2)

Dordogne renait de ses cendres avec Pyla !

Dordogne a marqué de son empreinte le paysage vidéoludique français de ses dernières années. Lors de la cérémonie des Pégases 2026, un trailer présenté en exclusivité mondiale a retenu notre attention. Quel est le point commun entre ces deux brèves ? On vous dit tout dans cet article !

News
Sorti en 2023 sur Nintendo Switch, le jeu développé par Cédric Babouche à Bordeaux dans son studio Un je ne sais quoi n'aura pas laissé le public indifférent. Avec une patte artistique singulière composée de plans dessinés à la main et utilisant la technique de l'aquarelle, le jeu se démarque du paysage des jeux vidéo indépendants.

Ajoutez à cela une narration teintée de nostalgie douce sous fond de voyage initiatique dans un paysage authentique, Dordogne s'est imposé comme une œuvre à part entière douce et subtile. La rédaction de PN a d'ailleurs été tout particulière sensible à cette expérience onirique en lui attribuant la note de 18/20.
Malgré un accueil critique enjoué et un couronnement du prix de l’excellence visuelle lors de la cérémonie des Pégases (Arts et Techniques du Jeu Vidéo) en mars 2024 puis une sortie en édition physique en France chez Pix'n Love, le jeu n'a pas réussi à remporter l'ardu challenge économique poussant les studios bordelais à fermer. Annoncé par Aymeric Castaing et Cedric Babouche en mars 2025, la fermeture des studios laissaient les fans orphelins d'une potentielle suite ou d’une œuvre s’inspirant de ce jeu pas comme les autres.
C'est alors qu'en pleine séance des Pégases 2026, et ce juste deux ans pile après avoir reçu le prix, qu'un trailer est diffusé en exclusivité mondiale. Cédric Babouche revient sur le devant de la scène avec Pépin Kojo, drôle de nom pour cette nouvelle société !

Le trailer pose l'ambiance dès le départ, en reprenant sa patte graphique utilisant l'aquarelle, ce nouvel opus se démarque de Dordogne en imposant une atmosphère plus sombre notamment caractérisée par un amoncellement de particules noires. Nous vous laisserons visionner attentivement ce trailer reprenant donc certains codes empruntés à Dordogne comme la présence de la barque mais également la séquence émotions de la balançoire qui vous touchera en plein cœur.
Le joueur sera transporté dans une succession de chamboulements scénaristiques nous promettant d'après certains artworks des scènes de poursuite mouvementée. Des combats contre des créatures macabres seront également au rendez-vous avec comme toile de fond cette fois-ci la dune du Pilat.

Comme ce fut le cas pour Dordogne, la musique prendra une place prépondérante dans le jeu puisqu'elle participe au côté immersif du jeu, le trailer nous transporte donc avec le titre "All things Lost" du groupe norvégien Röyksopp se mariant parfaitement avec les images poétiques de Pyla.
PYLA - Official Announcement Trailer | A Poetic Survival Adventure by Pépin Kojo
Retrouvez la vidéo sur YouTube
Pour le moment aucune date de sortie n'a été communiquée mais nous vous tiendrons informé des nouveautés concernant ce jeu qui s'annonce très prometteur !
Commentaires sur l'article

Cet article vous a intéressé ? Vous souhaitez réagir, engager une discussion ? Ecrivez simplement un commentaire.

Aucun commentaire. Soyez le premier à réagir !
Le tout dernier PNCAST
PNCAST - L'actu de janvier 2026
Mots-clés en relation
Console
Nintendo Switch 2
Rejoignez-nous sur Discord
Dernières infos Nintendo
MonPN : la communauté Nintendo par PNConnectez-vous ou créez un compte en quelques clics
Vous aussi, partagez votre passion, Rejoignez-nous !
Découvrir MonPN

Connexion

Vous avez déjà un compte sur MonPN (ou sur le forum) ? Identifiez-vous simplement !

Créer un compte

Vous n'avez pas encore de compte ? Créez-en un simplement en vous inscrivant sur notre forum. C'est totalement gratuit !

> Aller sur le forum pour s'inscrire

MonPN, késako ?

MonPN est l'espace membre de Puissance Nintendo. Avoir un compte MonPN donne accès à une multitude de fonctionnalités, totalement gratuitement :

  • Le Forum et ses 700.000 messages
  • Réagir aux articles
  • Devenir Fan des jeux, personnalités, séries de jeux...
  • Noter les jeux
  • Ecrire des tests
  • et bien plus !

MonPN : la communauté Nintendo par PNConnexion réussie

Vous êtes désormais connecté.

Retournez sur la page d'accueil