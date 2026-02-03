News Pyla (Switch 2)

Dordogne renait de ses cendres avec Pyla !

Dordogne a marqué de son empreinte le paysage vidéoludique français de ses dernières années. Lors de la cérémonie des Pégases 2026, un trailer présenté en exclusivité mondiale a retenu notre attention. Quel est le point commun entre ces deux brèves ? On vous dit tout dans cet article !