Xenoblade Chronicles édition Switch 2, une mise à niveau à revoir
Un peu moins d'an après sa sortie, nous avons le droit à la mise à niveau sur Switch 2 de l’un des meilleurs JRPG de 2025.Mini-test
Une excellente nouvelle de prime abord pour les joueurs qui ont eu la chance de vivre cette superbe aventure (en témoigne notre test complet ici) sur notre console hybride première du nom. Mais voilà que certains seraient en colère et qu’il y aurait des vagues de remboursement de la part de Nintendo pour cette mise à niveau. Pourquoi ? Que s’est-il passé avec cette pépite développée par Monolith Soft ?
Une aventure toujours aussi fabuleuse…Nous n’allons pas nous y attarder trop longtemps, il vous suffit pour cela de lire notre test complet sur le jeu. Xenoblade Chronicles X relate l’exil d’humains qui ont survécu à la destruction de la Terre et qui ont échoué sur une planète inconnue. Cette dernière est rebaptisée Mira et nous pouvons l’explorer avec notre avatar de long en large (et même en hauteur) au cours d’une extraordinaire épopée.
… Mais une mise à niveau un peu bancaleAlors que nous étions enthousiastes à l’idée d’avoir un tel jeu dans une édition encore plus performante, c’est la douche froide. Pesant 1Go, cette mise à niveau faisait pourtant de belles promesses. La possibilité de tourner à 60fps et une qualité 4K sur un écran de télévision.
Que l'on se rassure sur l’essentiel. Lors de nos balades sur Mira, le jeu tourne parfaitement bien en 60 images par seconde, sans aucun ralentissement. Il est même plus fluide au niveau de l’exploration, des combats ou des cinématiques. La qualité 4K est bien présente sur un écran de télévision et rend le titre encore plus beau visuellement qu'il ne l'est déjà.
Enfin, certaines scènes sont tremblantes, donnant le sentiment que des éléments se dédoublent.
On le redit : ce n’est pas très fréquent et ça ne gâche pas spécialement notre expérience mais c’est malheureusement bel et bien présent. On vous a d'ailleurs sélectionné quelques belles images.
Cependant, tous ces éléments sont amplifiés en mode portable, ce qui est vraiment dommage pour une console hybride. Si on les additionne tous, ça peut faire beaucoup pour certains et donc gâcher le plaisir d’une aventure fantastique. D’autant que ces bugs visuels sont totalement absents de la Switch 1.
