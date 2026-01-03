Rechercher sur Puissance Nintendo
  • Ma note
    Soyez le premier à noter !

  • Vous possédez ce jeu, vous voulez vous en séparer ou vous souhaitez l'acheter ? Indiquez-le simplement.


    Fermer
    Mes jeux 1 ajout, et vous ?
  • Devenir fan ! Soyez le premier !0
Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition – Nintendo Switch 2 Edition Disponible sur Switch 2 depuis le 19/02/2026
Mini-test de Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition – Nintendo Switch 2 Edition (Switch 2)

Xenoblade Chronicles édition Switch 2, une mise à niveau à revoir

Un peu moins d'an après sa sortie, nous avons le droit à la mise à niveau sur Switch 2 de l’un des meilleurs JRPG de 2025.

Mini-test
Ca y est ! La mise à niveau de Xenoblade Chronicles X sur Switch 2 sort enfin le 19 février 2026. Pour ceux qui possèdent le jeu de base, il suffit de débourser la modique somme de 4,99€.
Une excellente nouvelle de prime abord pour les joueurs qui ont eu la chance de vivre cette superbe aventure (en témoigne notre test complet ici) sur notre console hybride première du nom. Mais voilà que certains seraient en colère et qu’il y aurait des vagues de remboursement de la part de Nintendo pour cette mise à niveau. Pourquoi ? Que s’est-il passé avec cette pépite développée par Monolith Soft ?

Une aventure toujours aussi fabuleuse…

Nous n’allons pas nous y attarder trop longtemps, il vous suffit pour cela de lire notre test complet sur le jeu. Xenoblade Chronicles X relate l’exil d’humains qui ont survécu à la destruction de la Terre et qui ont échoué sur une planète inconnue. Cette dernière est rebaptisée Mira et nous pouvons l’explorer avec notre avatar de long en large (et même en hauteur) au cours d’une extraordinaire épopée.
Xenoblade Chronicles X a été particulièrement apprécié par sa qualité narrative, son univers vaste mais aussi sa direction artistique somptueuse. Mira est une planète que l’on admire, que l’on observe avec sa faune et sa flore gigantesques. Nous avons aussi le droit à beaucoup de combats intenses en temps réel face à diverses créatures hostiles.
Tous ces ingrédients avaient déjà très bien fonctionné lors de la sortie initiale du jeu sur Wii U en 2015 ainsi que son remake sur Switch en 2025. Graphismes époustouflants, cinématiques à couper le souffle, aventure épique etc. Aucun ralentissement ni aucun bug n’avait été relevé pour un jeu de cette envergure, il était presque parfait.
Qu’est-ce qui aurait donc pu mal tourner sur la Switch 2, une console hautement plus puissante ?

… Mais une mise à niveau un peu bancale

Alors que nous étions enthousiastes à l’idée d’avoir un tel jeu dans une édition encore plus performante, c’est la douche froide. Pesant 1Go, cette mise à niveau faisait pourtant de belles promesses. La possibilité de tourner à 60fps et une qualité 4K sur un écran de télévision.

Que l'on se rassure sur l’essentiel. Lors de nos balades sur Mira, le jeu tourne parfaitement bien en 60 images par seconde, sans aucun ralentissement. Il est même plus fluide au niveau de l’exploration, des combats ou des cinématiques. La qualité 4K est bien présente sur un écran de télévision et rend le titre encore plus beau visuellement qu'il ne l'est déjà.
Cependant, on relève quelques bugs graphiques. Ils ne sont pas tellement nombreux mais une fois repérés, il est difficile de passer outre. Par exemple : la luminosité est beaucoup plus vive au point que nous sommes obligés de la diminuer en dessous de la normale. Ensuite, nous sommes par moments gênés par une sorte de scintillement au niveau des personnages et de certains paysages. Ce qui peut être désagréable et fatigant pour les yeux.
Les cinématiques ne sont pas non plus toujours très propres. Prenons l'exemple de la pluie et des gouttes qui ne sont pas complètement nettes. Ces dernières donnent parfois une impression de pâté comme si les textures avaient été peintes à grands coups de pinceaux.

Enfin, certaines scènes sont tremblantes, donnant le sentiment que des éléments se dédoublent.

On le redit : ce n’est pas très fréquent et ça ne gâche pas spécialement notre expérience mais c’est malheureusement bel et bien présent. On vous a d'ailleurs sélectionné quelques belles images.

Cependant, tous ces éléments sont amplifiés en mode portable, ce qui est vraiment dommage pour une console hybride. Si on les additionne tous, ça peut faire beaucoup pour certains et donc gâcher le plaisir d’une aventure fantastique. D’autant que ces bugs visuels sont totalement absents de la Switch 1.
15/20
Tous les défauts que nous venons de citer, sont totalement absents de la version Switch d’où la colère de certains. On espère que des patchs arrivent pour régler les divers problèmes. Pour l'instant, il est conseillé d’attendre peut-être un peu avant de prendre la mise à niveau Switch 2. Le jeu marche déjà superbement bien sur la Switch 1.
Commentaires sur l'article

Cet article vous a intéressé ? Vous souhaitez réagir, engager une discussion ? Ecrivez simplement un commentaire.

Aucun commentaire. Soyez le premier à réagir !
Le tout dernier PNCAST
PNCAST - L'actu de janvier 2026
15 /20

L'avis de Puissance Nintendo

On adore cette somptueuse aventure sur Mira mais pour l’instant, il vaut mieux se contenter de l’édition Switch 1 en attendant les correctifs pour la Switch 2.

Jouabilité
Sans aucun ralentissement, Xenoblade Chronicles X bénéficie d’une fluidité accrue dans son gameplay et transforme l’expérience de jeu de manière perceptible.
Durée de vie
Nous en avions parlé dans notre test complet, le titre possède une durée de vie très conséquente pour un JRPG de plusieurs dizaines d’heures.
Graphismes
C’est là que le bas blesse. En plus d’être plus performant techniquement, Xenoblade Chronicles aurait dû passer à l’étape supérieure en termes de graphismes. Les quelques bugs visuels pourraient quelque peu gâcher l'immersion à certains moments.
Son
Rien à redire sur une bande son toujours aussi magnifique et épique avec des doublages anglais ou japonais au choix qui donne de la profondeur aux personnages.
Intérêt
Pour 4,99 €, la mise à niveau vers la Switch 2 de Xenoblade Chronicles X est vraiment très peu chère. Mais les quelques bugs visuels présents ne pardonnent pas surtout qu’ils sont totalement absents de la Switch 1.

Votre avis sur Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition – Nintendo Switch 2 Edition

Vous souhaitez donner votre avis sur le jeu Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition – Nintendo Switch 2 Edition (Switch 2) ? Attribuez-lui une note. Vous pouvez également écrire un commentaire, et devenir fan du jeu.

POSTER MON TEST
Il n'y a encore aucun avis de visiteurs pour ce jeu.
Galerie images

Mots-clés en relation
Console
Nintendo Switch 2
Rejoignez-nous sur Discord
Dernières infos Nintendo
MonPN : la communauté Nintendo par PNConnectez-vous ou créez un compte en quelques clics
Vous aussi, partagez votre passion, Rejoignez-nous !
Découvrir MonPN

Connexion

Vous avez déjà un compte sur MonPN (ou sur le forum) ? Identifiez-vous simplement !

Créer un compte

Vous n'avez pas encore de compte ? Créez-en un simplement en vous inscrivant sur notre forum. C'est totalement gratuit !

> Aller sur le forum pour s'inscrire

MonPN, késako ?

MonPN est l'espace membre de Puissance Nintendo. Avoir un compte MonPN donne accès à une multitude de fonctionnalités, totalement gratuitement :

  • Le Forum et ses 700.000 messages
  • Réagir aux articles
  • Devenir Fan des jeux, personnalités, séries de jeux...
  • Noter les jeux
  • Ecrire des tests
  • et bien plus !

MonPN : la communauté Nintendo par PNConnexion réussie

Vous êtes désormais connecté.

Retournez sur la page d'accueil