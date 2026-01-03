Xenoblade Chronicles édition Switch 2, une mise à niveau à revoir

Mini-test de Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition – Nintendo Switch 2 Edition (Switch 2)

Un peu moins d'an après sa sortie, nous avons le droit à la mise à niveau sur Switch 2 de l’un des meilleurs JRPG de 2025.

15 / 20

Tous les défauts que nous venons de citer, sont totalement absents de la version Switch d’où la colère de certains. On espère que des patchs arrivent pour régler les divers problèmes. Pour l'instant, il est conseillé d’attendre peut-être un peu avant de prendre la mise à niveau Switch 2. Le jeu marche déjà superbement bien sur la Switch 1.