[Photos] Voilà, le Virtual Boy sur Nintendo Switch Online est disponible : à vous la 3D rouge

Y a un gros problème dans votre FAQ : vous disiez exactement l'inverse dans votre news du 04 février : https://www.p-nintendo.com/news/virtual-boy-sur-switch-le-casque-labo-vr-devient-une-option-officielle-262949 , à savoir que le Nintendo Labo Toy-Con 04 : kit VR est compatible avec l'application Nintendo Classics Virtual Boy sur la Switch 1, ce qui semble logique.

— ViNcEnT1er

Alors, en fait, Nintendo est revenu sur sa première déclaration, mais je n'ai pas vu le démenti tout de suite puis plus eu le temps de mettre à jour la news que tu cites, je vais le faire en précisant la position officielle de Nintendo qui est la suivante :"Nous avons récemment indiqué à tort que la bibliothèque de jeux Virtual Boy – Nintendo Classics serait compatible avec les lunettes Nintendo Labo VR. Cependant, les lunettes Nintendo Labo VR ne sont pas officiellement prises en charge par la bibliothèque Virtual Boy – Nintendo Classics."C'est Nintendo Life qui a pu avoir une position officielle à ce sujet : https://www.nintendolife.com/news/2026/02/nintendo-clarifies-that-labo-vr-will-not-work-with-virtual-boy-for-switch-onlineOn pense qu'en fait ça fonctionne, surtout avec une Switch 1 originale (pas le modèle OLED me semble-t-il), Nintendo voulant juste se dédouaner en cas de mauvaise manipulation avec le kit Lunettes VR Nintendo Labo... ou nous vendre quelques kits Virtual Boy en plus !Navré pour la confusion !Xavier