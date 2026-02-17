News Virtual Boy for Nintendo Switch
[Photos] Voilà, le Virtual Boy sur Nintendo Switch Online est disponible : à vous la 3D rouge
Ca y est ! La ludothèque Virtual Boy est disponible sur Nintendo Switch Online avec deux accessoires dédiés, on vous présente la reproduction du VB d'origine dans cet article !News
Le catalogue Virtual Boy – Nintendo Classics est disponible dès aujourd’hui pour les abonnés à Nintendo Switch Online, sur Switch et Switch 2. Nintendo remet ainsi en lumière sa console 3D de 1995, longtemps considérée comme une curiosité de l’histoire de la marque. Et pour en profiter dans de bonnes conditions, deux accessoires spécifiques sont proposés, on vous propose de découvrir le modèle que nous avons reçu à la rédaction de PN et que vous pouvez découvrir en photos dans le corps de cet article.
Pour rappel, d’autres jeux suivront dans l’année, dont Mario Clash, Mario’s Tennis ou encore Jack Bros., ainsi que deux titres jamais commercialisés à l’époque, D-Hopper et Zero Racers. C'est tout un pan de l'Histoire de Nintendo qui se révèle à nous : le Virtual Boy n'a jamais été commercialisé en Europe, et de fait, on va vraiment découvrir quelque chose de nouveau avec cette nouvelle console virtuelle.
Pour celles et ceux qui n’ont jamais approché la machine originale, le Virtual Boy était un casque affichant des graphismes rouges et noirs en relief. À l’époque, l’accessoire avait intrigué autant qu’il avait dérouté. Son retour via Nintendo Switch Online s’inscrit dans la continuité des bibliothèques NES, Super NES ou Game Boy déjà disponibles sur le service. Le Virtual Boy - Nintendo Classics est accessible sur Switch 1|2.
À la place, deux accessoires sont proposés : un modèle Virtual Boy en version plastique, reproduction fidèle du modèle original, et un modèle carton plus abordable. Ces périphériques permettent de profiter de l’affichage 3D tel que pensé pour ces titres rétro. Nous avons reçu l’accessoire à la rédaction et nous vous proposerons prochainement un retour plus complet sur son confort et son rendu prochainement.
Reste à voir si ces jeux, souvent pensés comme des expériences courtes et expérimentales, trouveront leur public sur la durée. Certains titres comme Virtual Boy Wario Land méritent clairement le détour, tandis que d’autres relèvent davantage du témoignage historique. Dans tous les cas, cette initiative permet de redécouvrir une page méconnue de l’histoire de Nintendo.
Cependant, sans accessoire VR, l’image est très petite et l’effet 3D reste limité. L’expérience est donc loin de celle pensée à l’origine pour le Virtual Boy.
Dans les faits, il est possible d’insérer une Nintendo Switch (modèle standard) dans le casque Labo VR. Cela reste toutefois non officiel et non garanti, contrairement à ce qu'un représentant de Nintendo avait indiqué il y a quelques jours.
Voici ce que Nintendo a déclaré à NintendoLife à ce sujet :
Nintendo a également indiqué qu’une mise à jour ultérieure permettra de modifier la teinte rouge emblématique du rendu Virtual Boy.
Les accessoires officiels offrent une meilleure stabilité que le simple maintien de la console devant le visage, mais cela reste une expérience à consommer par petites sessions.
Cette résurrection du Virtual Boy vous intrigue-t-elle ? Avez-vous précommandé, reçu et déjà testé l'accessoire ? Comptez-vous jouer à ces jeux en 3D pour de vrai sur votre Switch ? Vous pouvez réagir en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord. On sera curieux de lire vos retours au sujet de cette nouvelle expérience.
NintendoSoup, PCMag
Le Virtual Boy fait son retour sur SwitchAvec cette mise à jour, Nintendo enrichit son offre rétro en intégrant plusieurs titres emblématiques du Virtual Boy au sein de Nintendo Switch Online. Au programme dès le lancement : 3-D Tetris, Galactic Pinball, GOLF, The Mansion of Innsmouth, Red Alarm, Teleroboxer et Virtual Boy Wario Land.
Pour rappel, d’autres jeux suivront dans l’année, dont Mario Clash, Mario’s Tennis ou encore Jack Bros., ainsi que deux titres jamais commercialisés à l’époque, D-Hopper et Zero Racers. C'est tout un pan de l'Histoire de Nintendo qui se révèle à nous : le Virtual Boy n'a jamais été commercialisé en Europe, et de fait, on va vraiment découvrir quelque chose de nouveau avec cette nouvelle console virtuelle.
Pour celles et ceux qui n’ont jamais approché la machine originale, le Virtual Boy était un casque affichant des graphismes rouges et noirs en relief. À l’époque, l’accessoire avait intrigué autant qu’il avait dérouté. Son retour via Nintendo Switch Online s’inscrit dans la continuité des bibliothèques NES, Super NES ou Game Boy déjà disponibles sur le service. Le Virtual Boy - Nintendo Classics est accessible sur Switch 1|2.
Deux accessoires officiels pour jouer en 3DNintendo a clarifié un point important ces derniers jours : contrairement à ce que Nintendo avait laissé entendre, le kit VR Nintendo Labo n’est pas officiellement compatible avec la bibliothèque Virtual Boy – Nintendo Classics. Après une première communication laissant entendre le contraire, la firme a précisé que le Nintendo Labo VR Goggles ne prend pas en charge ces jeux.
À la place, deux accessoires sont proposés : un modèle Virtual Boy en version plastique, reproduction fidèle du modèle original, et un modèle carton plus abordable. Ces périphériques permettent de profiter de l’affichage 3D tel que pensé pour ces titres rétro. Nous avons reçu l’accessoire à la rédaction et nous vous proposerons prochainement un retour plus complet sur son confort et son rendu prochainement.
Un catalogue rétro qui continue de s’étofferAvec l’arrivée du Virtual Boy, Nintendo poursuit sa stratégie de valorisation de son patrimoine vidéoludique. Après la NES, la Super NES, la Nintendo 64 ou encore la Game Boy Advance, c’est une machine plus atypique qui rejoint l’offre. Un choix intéressant, qui s’adresse autant aux curieux qu’aux collectionneurs.
Reste à voir si ces jeux, souvent pensés comme des expériences courtes et expérimentales, trouveront leur public sur la durée. Certains titres comme Virtual Boy Wario Land méritent clairement le détour, tandis que d’autres relèvent davantage du témoignage historique. Dans tous les cas, cette initiative permet de redécouvrir une page méconnue de l’histoire de Nintendo.
FAQ : ce qu’il faut savoir sur le Virtual Boy sur Switch
Faut-il un abonnement spécifique pour jouer aux jeux Virtual Boy ?Oui. L’accès à la bibliothèque Virtual Boy passe par l’abonnement Nintendo Switch Online incluant la gamme Nintendo Classics. Sans abonnement actif, impossible de lancer les jeux.
Les jeux Virtual Boy sont-ils compatibles avec Nintendo Switch et Nintendo Switch 2 ?Oui. La bibliothèque Virtual Boy fonctionne sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. Sur Switch 2, certaines options d’affichage supplémentaires sont proposées, comme un agrandissement d’image allant jusqu’à 1,3x.
Quels accessoires sont compatibles ?Deux accessoires dédiés sont proposés : un modèle Virtual Boy en plastique et un modèle Virtual Boy en carton, tous deux conçus pour fonctionner avec Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.
Peut-on jouer aux jeux Virtual Boy en mode TV (console dockée) ?Non. Les jeux Virtual Boy nécessitent le mode portable. Si vous tentez de lancer un jeu en mode docké, un message vous indiquera que l’affichage TV n’est pas compatible.
Peut-on jouer sans accessoire, simplement à l’écran de la console ?Oui, c’est techniquement possible. Les deux images sont affichées côte à côte sur l’écran de la console.
Cependant, sans accessoire VR, l’image est très petite et l’effet 3D reste limité. L’expérience est donc loin de celle pensée à l’origine pour le Virtual Boy.
Le kit VR Nintendo Labo est-il compatible avec les jeux Virtual Boy ?Officiellement, non. Nintendo a confirmé que les lunettes Nintendo Labo VR ne sont pas compatibles avec la Switch 2, trop grande pour elles sans modification importante (et hasardeuse) de l'emplacement où insérer la console.
Dans les faits, il est possible d’insérer une Nintendo Switch (modèle standard) dans le casque Labo VR. Cela reste toutefois non officiel et non garanti, contrairement à ce qu'un représentant de Nintendo avait indiqué il y a quelques jours.
Voici ce que Nintendo a déclaré à NintendoLife à ce sujet :
Nous avons récemment indiqué à tort que la bibliothèque de jeux Virtual Boy – Nintendo Classics serait compatible avec les lunettes Nintendo Labo VR. Cependant, les lunettes Nintendo Labo VR ne sont pas officiellement prises en charge par la bibliothèque Virtual Boy – Nintendo Classics.
Peut-on ajuster l’effet 3D et les paramètres d’affichage ?Oui. Plusieurs réglages sont disponibles :
- Ajustement de la distance interpupillaire (IPD)
- Modification de la taille d’affichage (jusqu’à 1,3x sur Switch 2)
- Réglages accessibles à tout moment en maintenant le stick droit
Nintendo a également indiqué qu’une mise à jour ultérieure permettra de modifier la teinte rouge emblématique du rendu Virtual Boy.
Est-ce confortable pour de longues sessions de jeu ?L’expérience reste fidèle à l’esprit du Virtual Boy original : immersive, mais pas forcément pensée pour de longues sessions.
Les accessoires officiels offrent une meilleure stabilité que le simple maintien de la console devant le visage, mais cela reste une expérience à consommer par petites sessions.
Quels jeux Virtual Boy sont disponibles au lancement ?Au lancement de la bibliothèque Virtual Boy sur Nintendo Switch Online, les jeux suivants sont proposés :
- 3D Tetris
- Galactic Pinball
- Golf
- Red Alarm
- Teleroboxer
- The Mansion of Innsmouth
- Virtual Boy Wario Land
Cette résurrection du Virtual Boy vous intrigue-t-elle ? Avez-vous précommandé, reçu et déjà testé l'accessoire ? Comptez-vous jouer à ces jeux en 3D pour de vrai sur votre Switch ? Vous pouvez réagir en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord. On sera curieux de lire vos retours au sujet de cette nouvelle expérience.
NintendoSoup, PCMag
Cet article vous a intéressé ? Vous souhaitez réagir, engager une discussion ? Ecrivez simplement un commentaire.
Pour chipoter c'est dommage qu'ils n'aient pas aussi proposé le pad.
(Je reste secrète déçu qu'ils aient pas fait de remake sur 3DS du Wario land virtualboy)
Alors, en fait, Nintendo est revenu sur sa première déclaration, mais je n'ai pas vu le démenti tout de suite puis plus eu le temps de mettre à jour la news que tu cites, je vais le faire en précisant la position officielle de Nintendo qui est la suivante :
"Nous avons récemment indiqué à tort que la bibliothèque de jeux Virtual Boy – Nintendo Classics serait compatible avec les lunettes Nintendo Labo VR. Cependant, les lunettes Nintendo Labo VR ne sont pas officiellement prises en charge par la bibliothèque Virtual Boy – Nintendo Classics."
C'est Nintendo Life qui a pu avoir une position officielle à ce sujet : https://www.nintendolife.com/news/2026/02/nintendo-clarifies-that-labo-vr-will-not-work-with-virtual-boy-for-switch-online
On pense qu'en fait ça fonctionne, surtout avec une Switch 1 originale (pas le modèle OLED me semble-t-il), Nintendo voulant juste se dédouaner en cas de mauvaise manipulation avec le kit Lunettes VR Nintendo Labo... ou nous vendre quelques kits Virtual Boy en plus !
Navré pour la confusion !
Xavier
Je pense aussi vu que j'ai commandé le Virtual Boy modèle en carton et que ça ressemble énormément, la seule différence est que ça accueille aussi la Switch 2.