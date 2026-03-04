Nintendo répond à toutes vos questions sur Tomodachi Life : limites et possibilités, compatibilité Switch 2, sauvegarde et partage…
Nintendo vient de publier une FAQ officielle pour Tomodachi Life: Une Vie de Rêve. On fait le tour de ce qu'il faut savoir avant le lancement du 16 avril.News
- Le jeu est compatible Switch et Switch 2, avec quelques bonus sur la nouvelle console
- Sur Switch 2, on profite de temps de chargement réduits, du GameChat et du 1080p en portable
- On peut créer jusqu'à 70 Miis, avec genre et préférences amoureuses personnalisables
- Les sauvegardes sont propres à chaque utilisateur du système, non partagées
- Les captures d'écran et vidéos sont soumises à quelques restrictions de partage
À moins de deux semaines du lancement de Tomodachi Life: Une Vie de Rêve, Nintendo a mis en ligne une FAQ officielle qui répond à bon nombre de questions qu'on se posait. On vous en propose une synthèse complète parce que mieux vaut partir avec toutes les cartes en main dès le 16 avril.
On vous invite aussi à lire nos toutes premières impressions du jeu, proposées par Axfili, disponibles depuis quelques jours sur PN.
Switch 2 : quelles différences concrètes ?Le jeu tourne sur Switch et Switch 2 sans distinction de contenu. Mais si vous jouez sur la nouvelle console, quelques petits plus sont au rendez-vous : les temps de chargement sont plus rapides, et le GameChat est supporté, ce qui permet de jouer en partageant son écran avec des amis. Cette dernière fonctionnalité nécessite désormais un abonnement Nintendo Switch Online actif.
En mode portable sur Switch 2, la résolution monte à 1080p, contre 720p sur la Switch classique. Le jeu ne supporte pas la fonction "Amélioration du mode portable" : inutile de l'activer, la résolution maximale est déjà atteinte sans lui. Nintendo précise d'ailleurs que ce réglage sera bientôt désactivé automatiquement pour la démo via une mise à jour système.
Côté contrôles, le jeu repose principalement sur les boutons, mais certaines scènes comme la création de Mii et l'atelier Palette House, acceptent aussi les commandes tactiles en mode portable. Les contrôles souris du Joy-Con 2 ne sont en revanche pas pris en charge.
Les Miis : jusqu'à 70 résidents pour peupler votre îleOn peut enregistrer jusqu'à 70 Miis dans le jeu. Il est possible de s'appuyer sur les visages des Miis déjà enregistrés sur votre console pour créer de nouveaux résidents, pratique pour retrouver ses proches sur l'île. En revanche, l'import direct depuis d'autres logiciels comme Miitopia n'est pas possible, et les Miis créés dans Tomodachi Life: Une Vie de Rêve ne peuvent pas non plus être exportés vers la console ou d'autres jeux.
Pour la création de Mii, on choisit le genre parmi trois options : masculin, féminin, ou non-binaire. Le choix n'a pas d'impact sur le système de jeu ni sur le scénario. Les préférences amoureuses sont également paramétrables (masculin, féminin, non-binaire) avec la possibilité de combiner plusieurs options, ou de n'en choisir aucune. Les couples mariés peuvent avoir des enfants, quel que soit leur genre.
Sauvegardes et partage : ce qu'il faut savoirLes sauvegardes et les îles sont propres à chaque utilisateur enregistré sur la console : impossible de partager son île avec quelqu'un d'autre sur le même système. Chaque compte dispose d'un fichier de sauvegarde unique.
Du côté du partage de contenu, on peut poster captures d'écran et vidéos sur les réseaux sociaux ou streamer sa partie — mais avec quelques restrictions. Le transfert direct vers smartphone, la publication automatique sur les réseaux, et l'upload automatique via l'application Nintendo Switch (réservée à la Switch 2) ne sont pas disponibles pour ce jeu.
FAQ officielle Tomodachi Life: Une vie de rêveNous avons utilisé une solution de traduction automatisée relue avec soin pour vous proposer une version française de la FAQ disponible sur le site d'assistance de Nintendo of America.
Les données de sauvegarde et les îles sont-elles partagées avec les autres utilisateurs inscrits sur le même système ?Non, elles ne sont pas partagées. Les données de sauvegarde et les îles sont créées séparément pour chaque utilisateur enregistré sur le système. Même si vous utilisez le même système, elles ne seront pas partagées avec d'autres utilisateurs. Chaque utilisateur possède son propre fichier de sauvegarde.
Ce logiciel est-il compatible avec la Nintendo Switch 2 ?Oui, il est possible d'y jouer sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.
Existe-t-il des différences lorsqu'on joue sur Nintendo Switch 2 ?Le contenu du jeu reste inchangé, mais le gameplay tire pleinement parti des capacités de la Nintendo Switch 2, notamment grâce à des temps de chargement plus rapides. Il est également compatible avec GameChat, ce qui vous permet de discuter facilement avec vos amis pendant que vous jouez, et ainsi de partager votre écran.
Un abonnement Nintendo Switch Online est requis pour utiliser la fonctionnalité de GameChat (avec un bonus de 100 points platine actuellement pour toute utilisation de GameChat, ndlr).
Tomodachi Life est-il compatible avec la fonction Amélioration du mode portable sur Nintendo Switch 2 ?Lorsque vous jouez à Tomodachi Life: Une Vie de Rêve en mode portable sur Nintendo Switch 2, vous bénéficiez d'une résolution supérieure (1080p) par rapport au mode portable sur Nintendo Switch, que la fonction « Amélioration du mode portable » soit activée ou non. C'est pourquoi ce jeu n'est pas compatible avec cette fonction.
Le mode portable Boost peut être activé pendant que vous jouez à la démo de Tomodachi Life : Une Vie de Rêve – Version Bienvenue , mais vous ne pourrez pas utiliser l'écran tactile.
Nous vous recommandons de jouer à la version démo avec le mode portable amélioré désactivé, car vous pourrez ainsi jouer en résolution supérieure et utiliser l'écran tactile.
Après la prochaine mise à jour du système, la fonction d'optimisation du mode portable ne sera plus appliquée à la version de démonstration.
Existe-t-il d'autres commandes que les boutons ?Bien que le jeu utilise principalement les boutons, certaines scènes, comme la création de Mii et l'atelier de la Maison Palette, sont également compatibles avec les commandes tactiles. Les commandes de la souris Joy-Con 2 ne sont pas prises en charge sur Nintendo Switch 2.
Combien de Miis puis-je enregistrer ?Un joueur peut enregistrer jusqu'à 70 Miis.
Puis-je importer des Miis créés sur ma console ou dans un autre jeu ?Vous pouvez créer de nouveaux habitants dans Tomodachi Life : Une Vie de Rêve à partir des visages des Miis enregistrés sur votre console Nintendo Switch 2 ou Nintendo Switch.
Vous ne pouvez pas importer directement des Miis depuis d'autres logiciels tels que Miitopia.
Puis-je transférer les Miis que j'ai créés sur ma console ou sur d'autres jeux ?Les données Mii créées dans Tomodachi Life : Une Vie de Rêve ne peuvent pas être transférées vers la console Nintendo Switch 2 ou Nintendo Switch ou vers d'autres logiciels tels que Miitopia.
Quels genres puis-je choisir lors de la création d'un Mii ?Vous pouvez choisir le genre de chaque Mii parmi « Homme », « Femme » et « Non-binaire ». Le système de jeu et le contenu de l'histoire restent inchangés quel que soit votre choix.
Puis-je choisir les préférences amoureuses d'un Mii ?Vous pouvez choisir le genre de chaque Mii parmi « Homme », « Femme » ou « Non-binaire ». Vous pouvez combiner plusieurs options ou n'en choisir aucune. Selon le genre et le genre que vous avez définis, les Miis peuvent tomber amoureux. De plus, quel que soit leur genre, les couples mariés peuvent avoir des enfants.
Puis-je publier des vidéos et des captures d'écran de Tomodachi Life : Une Vie de Rêve sur les réseaux sociaux ou diffuser du gameplay en direct ?Oui, c'est possible. Lorsque vous publiez ou partagez des vidéos et des captures d'écran de Tomodachi Life: Une Vie de Rêve sur les réseaux sociaux, veuillez consulter les règles de chaque plateforme et publier conformément aux directives de Nintendo relatives au contenu des jeux pour les plateformes de partage de vidéos et d'images en ligne.
Accès à la réglementation sur la publication de contenu de jeu Nintendo sur les plateformes de partage de vidéos et d'images en ligne.
Si vous voulez vous faire une idée avant l'achat, une démo est disponible dès maintenant sur l'eshop et accessible via nintendo.com. Et pour en savoir plus, la FAQ officielle de Nintendo reste la référence complète. Et vous, avez-vous déjà essayé la démo ? Venez partager vos premières impressions sur notre serveur Discord !
Sources : Nintendo Support (FAQ officielle), NintendoLife
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