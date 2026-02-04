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Little Nightmares II Enhanced Edition A paraître sur Switch 2 le 29/05/2026
News Little Nightmares II Enhanced Edition (Switch 2)

Little Nightmares II revient sur Switch 2 dans une version améliorée le 29 mai 2026

Cinq ans après sa sortie sur Nintendo Switch, Little Nightmares II s’offre un retour sur Switch 2 avec une Enhanced Edition attendue le 29 mai 2026. Bandai Namco promet une version techniquement revue… mais tout le monde ne pourra pas en profiter dans les mêmes conditions.

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Résumé de cette actualité en 3 points :
  • Little Nightmares II Enhanced Edition arrive sur Nintendo Switch 2 le 29 mai 2026
  • La version propose une résolution supérieure, des effets visuels améliorés et une fréquence d'images renforcée
  • Aucune mise à niveau prévue pour les propriétaires de la version Switch originale

Cinq ans après sa sortie originale sur Nintendo Switch, Little Nightmares II s’offre donc une seconde vie sur Switch 2. Bandai Namco a officialisé ce 2 avril l’arrivée de cette Enhanced Edition sur la nouvelle console de Nintendo. Une bande-annonce permet déjà de se faire une idée des améliorations apportées :
[Français] Little Nightmares II Enhanced Edition - Nintendo Switch 2 Announcement Trailer
Retrouvez la vidéo sur YouTube

Une version techniquement améliorée

Déjà disponible sur PS5, Xbox Series X|S et PC depuis 2021, cette version améliorée arrive enfin sur une console Nintendo. Au programme : une résolution plus élevée, des effets visuels retravaillés et une meilleure fluidité globale. De quoi redécouvrir dans de bonnes conditions l’atmosphère oppressante de la Pale City.

On y suit toujours Mono, un jeune garçon piégé dans un monde déformé par une mystérieuse tour. Il croise la route de Six, reconnaissable à son imperméable jaune, et tous deux tentent de survivre aux dangers qui les entourent tout en levant le voile sur les secrets de cet univers inquiétant.

Une série qui continue de tracer sa route

Little Nightmares II reste le dernier projet développé par Tarsier Studios avant que l’équipe ne passe à autre chose avec Reanimal. Depuis, la licence a été confiée à Supermassive Games, à qui l’on doit notamment Until Dawn, pour poursuivre l’aventure avec Little Nightmares III sorti en 2025.
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Pas de mise à niveau pour les joueurs Switch

C’est le point qui risque de faire réagir : aucune mise à niveau n’est prévue pour les joueurs ayant déjà acheté le jeu sur Nintendo Switch. Pour profiter de cette version améliorée, il faudra donc repasser à la caisse. Un choix qui pourrait faire grincer des dents, d’autant plus que le titre sera uniquement proposé en version dématérialisée sur l’eShop.

Et vous, vous aviez déjà exploré Little Nightmares II sur Switch, ou cette version Switch 2 vous donne envie de découvrir le jeu ? Vous pouvez réagir en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord.
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Source : Communiqué de presse
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