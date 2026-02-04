News Little Nightmares II Enhanced Edition (Switch 2)

Little Nightmares II revient sur Switch 2 dans une version améliorée le 29 mai 2026

Cinq ans après sa sortie sur Nintendo Switch, Little Nightmares II s’offre un retour sur Switch 2 avec une Enhanced Edition attendue le 29 mai 2026. Bandai Namco promet une version techniquement revue… mais tout le monde ne pourra pas en profiter dans les mêmes conditions.