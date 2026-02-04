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GameChat : Nintendo offre des points platine pour encourager son usage
Nintendo récompense désormais l’utilisation de GameChat avec des points platine, alors que la fonctionnalité devient un élément constitutif de l’abonnement Nintendo Switch Online.News
Résumé de cette actualité en 3 points :
Nintendo doit maintenant inciter encore plus les joueurs à l'usage de son nouveau service de chat en lignem GameChat, désormais uniquement accessible via Nintendo Switch Online (alors que le service était gratuit depuis le lancement de la Switch 2). Pour encourager les joueurs à l’utiliser, Big N propose un joli bonus de 100 points platine à récupérer dès à présent.
Voici une capture d'écran de l'ordre de mission sur le Nintendo Switch Online français que nous avons prise ce matin pour illustrer cette actualité :
On profite de cette actualité pour signaler que l'application Nintendo Switch Online a changé ses couleurs à l'occasion de la sortie en salles de Super Mario Galaxy le Film, et on trouve que le résultat est visuellement assez intéressant :
Reste à voir si cette incitation suffira à convaincre les joueurs d’adopter massivement GameChat… ou si Nintendo devra encore ajuster sa copie parce que pour l'heure, le système reste plutôt compliqué à utiliser au quotidien.
Vous utilisez GameChat de votre côté ? Vous pouvez réagir en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord !
- 100 points platine offerts chaque semaine pour l'accès à GameChat
- Une fonctionnalité uniquement accessible via un abonnement Nintendo Switch Online
- Des icônes exclusives disponibles pour une durée limitée via NSO
Nintendo doit maintenant inciter encore plus les joueurs à l'usage de son nouveau service de chat en lignem GameChat, désormais uniquement accessible via Nintendo Switch Online (alors que le service était gratuit depuis le lancement de la Switch 2). Pour encourager les joueurs à l’utiliser, Big N propose un joli bonus de 100 points platine à récupérer dès à présent.
Voici une capture d'écran de l'ordre de mission sur le Nintendo Switch Online français que nous avons prise ce matin pour illustrer cette actualité :
100 points platine à récupérerConcrètement, les joueurs peuvent récupérer jusqu’à 100 points platine en se connectant à GameChat une fois. Il suffit d'appuyer sur le bouton "C" pour valider la mission, inutile de vraiment discuter avec quelqu'un (ce qui aurait mérité 1000 points cadeau, il faut le dire !).
On profite de cette actualité pour signaler que l'application Nintendo Switch Online a changé ses couleurs à l'occasion de la sortie en salles de Super Mario Galaxy le Film, et on trouve que le résultat est visuellement assez intéressant :
GameChat au coeur de l’abonnement Nintendo Switch OnlineCe coup de pouce intervient dans un contexte particulier : GameChat s’impose progressivement comme une fonctionnalité centrale de l’offre Nintendo Switch Online, maintenant que l'essai gratuit de quelques mois est terminé.
Reste à voir si cette incitation suffira à convaincre les joueurs d’adopter massivement GameChat… ou si Nintendo devra encore ajuster sa copie parce que pour l'heure, le système reste plutôt compliqué à utiliser au quotidien.
Vous utilisez GameChat de votre côté ? Vous pouvez réagir en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord !
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