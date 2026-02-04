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Super Mario Galaxy Le Film : un démarrage impressionnant en France
Avec 315 000 entrées dès son premier jour, Super Mario Galaxy Le Film signe le meilleur lancement de l’année 2026 en France.News
Résumé de cette actualité en 5 points :
Après un lancement déjà très solide aux États-Unis, comme on vous l’expliquait dans notre précédente actualité, Super Mario Galaxy Le Film confirme son statut de blockbuster… cette fois en France.
Avec 315 000 entrées enregistrées dès son premier jour, le film signe tout simplement le meilleur démarrage de l’année 2026 dans l’Hexagone. Ce score permet à Super Mario Galaxy Le Film de dépasser le lancement de Super Mario Bros Le Film, qui avait attiré 281 000 spectateurs lors de son premier jour en 2023.
Ce résultat confirme l’intérêt toujours très fort du public pour la licence, même si la moyenne par séance est légèrement en retrait. Le film a en effet bénéficié d’une exposition massive, avec pas moins de 4 200 séances proposées dès sa sortie. Selon les sites spécialisés, c'est purement et simplement la meilleure performance d'un film Illumination en France en dehors des fêtes, avec un chiffre d'affaires de 2.9 millions de dollars.
Cette stratégie permet au film de toucher un public très large dès le premier jour, et explique en partie ce démarrage particulièrement élevé. Au classement global, le film s’inscrit déjà parmi les meilleurs démarrages depuis 2021. Il se place entre Doctor Strange in the Multiverse of Madness et Vice-Versa 2, deux poids lourds du box-office.
Côté animation, il s’agit même du troisième meilleur lancement post-Covid, un indicateur plutôt encourageant pour la suite de son exploitation. Avec les vacances de printemps qui débutent et des retours spectateurs globalement positifs, le film semble bien parti pour s’installer dans la durée.
De notre côté, on vous expliquait dans notre critique pourquoi cette suite nous a convaincus, tandis que les produits dérivés sont nombreux, comme les éditions physiques évoquées dans cette news sur la bande originale en vinyle et en CD.
Reste maintenant à voir jusqu’où le film ira… mais une chose est sûre : Mario est toujours aussi solide au cinéma. Vous avez déjà vu le film en salle ? Vous pouvez réagir en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord... mais sans spoiler, n'est-ce pas ?
Source : Boxoffice Pro
- 315 000 entrées pour son premier jour en France
- C'est le meilleur démarrage de l’année 2026
- Ce score confirme un lancement supérieur au premier film
- Sa diffusion est record avec 4 200 séances
- Un potentiel déjà évoqué à plus de 7 millions d’entrées - mais on s'emballe pas, hein !
Après un lancement déjà très solide aux États-Unis, comme on vous l’expliquait dans notre précédente actualité, Super Mario Galaxy Le Film confirme son statut de blockbuster… cette fois en France.
Avec 315 000 entrées enregistrées dès son premier jour, le film signe tout simplement le meilleur démarrage de l’année 2026 dans l’Hexagone. Ce score permet à Super Mario Galaxy Le Film de dépasser le lancement de Super Mario Bros Le Film, qui avait attiré 281 000 spectateurs lors de son premier jour en 2023.
Ce résultat confirme l’intérêt toujours très fort du public pour la licence, même si la moyenne par séance est légèrement en retrait. Le film a en effet bénéficié d’une exposition massive, avec pas moins de 4 200 séances proposées dès sa sortie. Selon les sites spécialisés, c'est purement et simplement la meilleure performance d'un film Illumination en France en dehors des fêtes, avec un chiffre d'affaires de 2.9 millions de dollars.
Une diffusion record en sallesAvec un tel volume de projections, Super Mario Galaxy Le Film devient la sortie la plus largement diffusée en France depuis la période post-Covid, devant même Avatar : La Voie de l’eau sorti à Noël dernier.
Cette stratégie permet au film de toucher un public très large dès le premier jour, et explique en partie ce démarrage particulièrement élevé. Au classement global, le film s’inscrit déjà parmi les meilleurs démarrages depuis 2021. Il se place entre Doctor Strange in the Multiverse of Madness et Vice-Versa 2, deux poids lourds du box-office.
Côté animation, il s’agit même du troisième meilleur lancement post-Covid, un indicateur plutôt encourageant pour la suite de son exploitation. Avec les vacances de printemps qui débutent et des retours spectateurs globalement positifs, le film semble bien parti pour s’installer dans la durée.
De notre côté, on vous expliquait dans notre critique pourquoi cette suite nous a convaincus, tandis que les produits dérivés sont nombreux, comme les éditions physiques évoquées dans cette news sur la bande originale en vinyle et en CD.
Reste maintenant à voir jusqu’où le film ira… mais une chose est sûre : Mario est toujours aussi solide au cinéma. Vous avez déjà vu le film en salle ? Vous pouvez réagir en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord... mais sans spoiler, n'est-ce pas ?
Source : Boxoffice Pro
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