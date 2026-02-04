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Super Mario Galaxy Le Film : un démarrage record aux États-Unis

Avec 34 millions de dollars dès son premier jour, Super Mario Galaxy Le Film signe le meilleur lancement de l’année aux États-Unis.

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Résumé de cette actualité en 5 points :
  • 34 millions de dollars dès le premier jour aux États-Unis
  • Meilleur démarrage de l’année 2026
  • Nouveau record pour un mercredi d’avril
  • Des critiques mitigées mais un public qui répond présent
  • Un lancement supérieur au premier film

Super Mario Galaxy Le Film n’a pas perdu de temps pour marquer l’histoire du box-office ! Dès son premier jour d’exploitation aux États-Unis, le film a généré 34 millions de dollars de recettes, un score qui en fait tout simplement le meilleur démarrage de l’année à ce stade.

Un record dès le premier jour

Ce lancement permet au film de dépasser le précédent meilleur démarrage de l’année, détenu par Project Hail Mary, mais aussi de battre un record symbolique : celui du meilleur mercredi d’avril au box-office américain.

Jusqu’ici, ce record appartenait à Super Mario Bros Le Film, sorti en 2023, qui avait engrangé 31,7 millions de dollars sur la même période. Une performance qui confirme l’attrait toujours aussi fort de la licence sur grand écran.

On ignore encore quelle a été la performance du film en France, les premiers chiffres devraient nous être communiqués dans les tous prochains jours.

Un succès malgré des critiques partagées

Ce démarrage intervient pourtant dans un contexte de critiques plutôt mitigées. Comme on vous l’expliquait dans notre synthèse des premiers avis, la réception critique reste en retrait par rapport au premier film.

Mais du côté du public, l’accueil est pour l'instant bien différent, avec ces scores très élevés qui traduisent un enthousiasme certain de la part du public. C'est une situation déjà observée avec le précédent film, qui avait su s’imposer malgré des avis parfois partagés de la part des critiques de films.

De notre côté, nous vous expliquions dans notre critique complète pourquoi cette suite nous a convaincus, malgré quelques défauts rédhibitoires pour certains qui ne le sont pas tant pour nous !

Un week-end qui s’annonce décisif

Reste maintenant à voir si cette performance se confirme sur la durée, passé l'enthousiasme des fans de Mario de la première heure qui n'auraient manqué ce premier jour pour rien au monde. Les projections évoquent déjà un week-end d’ouverture très solide à l’échelle mondiale, et ce d'autant plus que c'est un week-end de congés qui s'annonce, parfois dès vendredi selon les pays.

Si la tendance se maintient, Super Mario Galaxy Le Film pourrait bien s’imposer comme l’un des plus gros succès de l’année, dans la continuité du premier opus. On ne va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, et patienter jusqu'aux prochains chiffres officiels.

Et vous, avez-vous déjà vu le film ? Vous pouvez réagir en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord.

Sources : NintendoSoup, NintendoLife, Nintendo Everything
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