Test de Ratcheteer DX : du rétro et des pixels

Que la lumière soit !

En un tour de clé

Le level design est particulièrement bien pensé. On y retrouve la nostalgie des anciens jeux Zeda, les graphismes proches de ceux de la GameBoy Color, mais le tout assaisonné de phases d’énigmes qui changent dans leur construction et d’un univers définitivement plus sombre que les forêts enchantées et magiques. Il est d’ailleurs plus plaisant d’y jouer en mode nomade, pour conserver la nostalgie du moment.

Alors que vous vous éveillez, vous vous rendez compte que la lumière a disparu ! Rien de mystique dans cette absence : cela signifie que la centrale s’est arrêtée et que l’électricité ne fonctionne plus. Et c’est une véritable catastrophe ! Car si vous êtes réveillé, ce n’est pas le cas d’une grande partie de l’humanité, en cryostase suite à une apocalypse nucléaire. Vous devez donc vous munir de votre clé à molette et de votre lampe pour aller réparer tout ça !Sous ses atours de Zelda-like à l’ancienne, Ratcheteer DX propose un univers varié et différent. Ici, c’est le post-apo qui domine : un monde en hibernation, une électricité qui est un enjeu majeur et, bien sûr, toute une série d’événements qui vont servir de rebondissement à votre histoire. Les amateurs d’aventures en pixel art seront ravis ! Car Ratcheteer DX propose une progression fluide et quelques surprises qui viennent dépoussiérer tout ça.Dans le noir, vous disposez d’une lampe qui va vous permettre de mieux y voir. Et cela est visible aussi à l’écran. De gros pixels noirs obstruent votre champ de vision, là où l’obscurité a tout englouti. Vous allez donc pouvoir percer les ténèbres en équipant la lampe et en la dirigeant autour de vous. Une mécanique intéressante qui s’active avec la gâchette L.Mais ce n’est pas tout : n’oubliez pas que vous êtes mécanicien. Et c’est donc à coup de clé à molette que vous allez pouvoir avancer dans les énigmes. Si une bonne vieille clé de douze peut aisément vaincre les ennemis en les tapant à la tête, c’est aussi l’outil indispensable pour faire tourner des plateformes et autres morceaux de donjons.