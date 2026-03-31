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Ratcheteer DX A paraître sur Switch depuis le 05/03/2026
Test de Ratcheteer DX (Switch)

Test de Ratcheteer DX : du rétro et des pixels

Une seule manivelle vous manque et tout est de travers ! A vous de tout remettre d’équerre dans ce jeu entre rétro et modernité !

Test
Sorti le 5 mars sur Switch, Ratcheteer DX se présente comme un Zelda-like à l’ancienne. Avec son esthétique proche de la GameBoy Color, le jeu vous propose une quête originale. Ici, pas de grande épée, mais une véritable épopée ! Alors prenez votre clé à molette et partez donc affronter les donjons de ce monde !

Que la lumière soit !

Alors que vous vous éveillez, vous vous rendez compte que la lumière a disparu ! Rien de mystique dans cette absence : cela signifie que la centrale s’est arrêtée et que l’électricité ne fonctionne plus. Et c’est une véritable catastrophe ! Car si vous êtes réveillé, ce n’est pas le cas d’une grande partie de l’humanité, en cryostase suite à une apocalypse nucléaire. Vous devez donc vous munir de votre clé à molette et de votre lampe pour aller réparer tout ça !
Sous ses atours de Zelda-like à l’ancienne, Ratcheteer DX propose un univers varié et différent. Ici, c’est le post-apo qui domine : un monde en hibernation, une électricité qui est un enjeu majeur et, bien sûr, toute une série d’événements qui vont servir de rebondissement à votre histoire. Les amateurs d’aventures en pixel art seront ravis ! Car Ratcheteer DX propose une progression fluide et quelques surprises qui viennent dépoussiérer tout ça.

En un tour de clé

Dans le noir, vous disposez d’une lampe qui va vous permettre de mieux y voir. Et cela est visible aussi à l’écran. De gros pixels noirs obstruent votre champ de vision, là où l’obscurité a tout englouti. Vous allez donc pouvoir percer les ténèbres en équipant la lampe et en la dirigeant autour de vous. Une mécanique intéressante qui s’active avec la gâchette L.
Mais ce n’est pas tout : n’oubliez pas que vous êtes mécanicien. Et c’est donc à coup de clé à molette que vous allez pouvoir avancer dans les énigmes. Si une bonne vieille clé de douze peut aisément vaincre les ennemis en les tapant à la tête, c’est aussi l’outil indispensable pour faire tourner des plateformes et autres morceaux de donjons.
Le level design est particulièrement bien pensé. On y retrouve la nostalgie des anciens jeux Zeda, les graphismes proches de ceux de la GameBoy Color, mais le tout assaisonné de phases d’énigmes qui changent dans leur construction et d’un univers définitivement plus sombre que les forêts enchantées et magiques. Il est d’ailleurs plus plaisant d’y jouer en mode nomade, pour conserver la nostalgie du moment.
17/20
Ratcheteer DX est un jeu d’aventure étonnant. Il sort de l’ordinaire par sa direction artistique, son univers et son gameplay. Entre nostalgie et proposition graphique, Ratcheteer DX propose un vrai moment de jeu vidéo, qui ravira les nostalgiques comme les amateurs d’aventures. Le jeu est relativement court mais nous gratifie de nombreuses bonnes idées tout au long de son aventure.
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17 /20

L'avis de Puissance Nintendo

Une aventure particulièrement prenante, qui fleure bon la nostalgie !

Jouabilité
Simple à prendre en main, avec des mécaniques à la fois faciles et complexes, Ratcheteer DX est un titre particulièrement accessible.
Durée de vie
Il faudra compter entre 4 et 5h pour venir à bout de ce titre. Une durée de vie qui peut paraître courte de prime abord mais qui est ici très bien maîtrisée et qui ne laisse aucun temps mort à votre aventure.
Graphismes
Le côté old school des graphismes est plaisant. Et cela se voit sur les jeux d’ombres et de lumières qui font l’intérêt du gameplay et sur les environnements. C’est une réussite !
Son
La bande son est tout aussi agréable que le reste. Elle permet de donner de la profondeur à l’univers et de nous y plonger encore plus.
Intérêt
Pour 12,29 €, Ratcheteer DX est un jeu d’aventures qui ravira les fans des Zelda d’antan et des aventures d’aujourd’hui. Entre nostalgie et actualité, le jeu fait la part belle à l’aventure et aux mécaniques de jeux originales.

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