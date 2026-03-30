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Oppidum Disponible sur Switch
Test de Oppidum (Switch)

Test de Oppidum : Construisez votre avenir !

Envie de vivre une grande aventure dans un grand bac à sable ? Oppidum vous propose un jeu de survie au grand air.

Test
Sorti le 18 décembre sur Nintendo Switch, Oppidum est un jeu de survie et de construction dans un monde ouvert. Partez de rien et construisez votre environnement idéal ! Sorti initialement sur Steam au milieu 2025, le jeu d’EP Games propose aussi la possibilité de jouer en multi jusqu’à 4. Alors que vaut ce nouveau jeu en bac à sable ?

Bienvenue sur Insule

Comme dans tous les jeux du même genre, Oppidum vous met dans la peau d’un personnage qui débute avec rien. Vous allez donc apprendre à utiliser vos outils, à récolter différents matériaux pour ensuite faire votre premier petit camp.
L’idée est séduisante. Un monde en coop jusqu’à quatre, avec la possibilité de construire entre amis, c’est intéressant. Mais plusieurs petites choses sont à noter. Déjà, vous allez être obligé d’avoir internet pour jouer. Normal, me direz-vous, puisque c’est jouable en multi. Mais si vous souhaitez jouer en solo, il faudra aussi vous connecter en ligne. Le jeu est donc injouable (vous ne dépasserez pas l'écran de chargement) si vous n’êtes pas en ligne. Un véritable problème d’accessibilité, surtout pour une console hybride avec un mode nomade.

Patience est mère de sûreté…

Oppidum aurait pu être un jeu intéressant à bien des égards. Il reprend les systèmes de crafts et de construction classiques du genre, mais y ajoute une certaine lenteur. La progression est particulièrement lente. Tout prend du temps, chercher des ressources est laborieux, et le tutoriel prend un temps infini pour des choses qui, au fond, sont soit évidente de prime abord, soit déjà logiques. Il faudra attendre de nombreuses heures avant que le jeu ne devienne réellement fluide. Ici pas de ventre mou, mais plutôt une tête molle, en quelque sorte.
Cependant, nous vous déconseillons de jouer sur Switch 2. Le jeu n’est pas vraiment beau. Si on peut se féliciter de ne pas clipper dans le sol, les graphismes sont moyens. Les textures sont parfois approximatives, les couleurs bavent par moment et il ne faudra pas tourner la caméra trop vite sous peine de ne rien voir. Sur la Switch 1, ces défauts sont moins visibles, bien que toujours présents. On ne peut aussi que noter les fautes d’orthographes qui émaillent les textes en français (nous n’avons pas été regardé dans les autres langues), ce qui est aussi un petit point négatif.

Tout pour ma ferme !

Outre cela, Oppidum est un jeu très complet. Vous pouvez aussi bien construire une ferme et gérer vos animaux que craft et cultiver vos légumes. Le choix est vaste. Cependant, tout ceci prend son sens avec des amis, principalement. Car même s’il y a beaucoup à faire, en solo, Oppidum ne se démarque pas vraiment de l’offre de jeu du genre. D’autant que les autres jeux de construction et de survie peuvent, eux, se jouer sans nécessité de connexion constante à internet.
Comme évoqué, vous obtiendrez certaines choses au fur et à mesure. La carte, par exemple, s’obtient tardivement et vous simplifie largement la tâche pour vous repérer. Les quelques dialogues, qui essaient de donner du contexte, sont assez anecdotiques : l’intérêt principal d’Oppidum réside dans son genre et son gameplay plus que dans une succession de dialogues un peu vides (avec supplément fautes d’orthographe).

Mais attention, Oppidum n’est pas une promenade tranquille. Vous allez faire face à des ennemis, à des combats. Et si vous n’êtes pas préparé, ce sera la mort. Vous allez donc respawn à votre camp et… devoir refaire le chemin jusqu’à votre sac, resté à l’endroit de votre mort. Bon courage si c’était au milieu d’ennemis ! Heureusement, vous avez aussi la possibilité de moduler votre façon de jouer grâce au menu du jeu, qui permet de jouer avec certains paramètres pour vous faciliter les choses.
Oppidum n’est pas un jeu simple à bien des égards : par ses combats, mais aussi par son accessibilité. Il vaut mieux être aguerrie dans le genre pour vraiment profiter de l’aventure. Quêtes, objectifs, boussole (plus ou moins sommaire selon votre niveau d’avancement), il y a de quoi vous aider, de quoi vous aiguiller à l’écran.
Petit à petit, vous allez découvrir de nombreuses choses sur ce monde. Peut-être même rencontrer d’autres PNJ qui vont être des aides ou non, à vous de voir ! Et d’ailleurs, savez-vous ce qu’est réellement un “oppidum” ? Car le terme existe réellement : il s’agit d’un type d’habitat, d’une agglomération, de la fin de l’époque gauloise, d’une quinzaine d’hectares ou plus, souvent avec des fortifications. Alors à vous de construire la vôtre maintenant !
10/20
Oppidum peine à se démarquer par rapport à l’offre actuelle de jeu de construction et de survie. La faute à une progression lente, surtout au début, à une nécessité d’avoir une connexion internet même en solo et à des graphismes largement perfectibles, surtout en mode portable. La possibilité de jouer est en multi est bien entendu un plus, mais nous ne sommes pas certains que ce soit suffisant pour en faire un grand jeu.
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10 /20

L'avis de Puissance Nintendo

Une aventure qui débute très lentement pour finalement décoller surtout à plusieurs. A vous de voir si vous avez envie de vous y plonger !

Jouabilité
Le gameplay manque de fluidité. Certaines actions peuvent s’avérer laborieuses, de même que la gestion de la caméra. Pour le reste, on retrouve le type de gameplay de ce genre de jeu, avec inventaire réduit, ressources à récupérer et craft à faire.
Durée de vie
En soi, le jeu a une durée de vie infinie, comme souvent avec ce type de titre. Mais tout dépendra ici de votre patience, de votre connexion internet et de vos amis si vous préférez build à plusieurs. C’est quitte ou double.
Graphismes
Le jeu est sympathique sans être très beau. Sur Switch 2, le titre manque d’optimisation, les textures se chargent mal, les couleurs bavent par moment. Sur la 1, c’est plus fluide, sans pour autant être réellement beau. Dommage.
Son
Sympathique mais pas transcendante, la bande sonore est agréable mais aussi assez redondante. Au moins le sound design est bien fait.
Intérêt
29,99 € pour Oppidum sur l’eShop. Malheureusement, le jeu peine vraiment à se hisser du côté des indispensables du genre. De nombreux jeux méritent votre attention avant. Et comme Oppidum n’est pas vraiment le plus accessible, à bien des égards, il devient difficile de réellement vous le recommander…

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