Rechercher sur Puissance Nintendo
  • Ma note
    Soyez le premier à noter !

  • Vous possédez ce jeu, vous voulez vous en séparer ou vous souhaitez l'acheter ? Indiquez-le simplement.


    Fermer
    Mes jeux 0Soyez le premier !
  • Devenir fan ! Soyez le premier !0
FATAL FRAME II: Crimson Butterfly REMAKE Disponible sur Switch 2
Test de FATAL FRAME II: Crimson Butterfly REMAKE (Switch 2)

Test de Fatal Frame II : Crimson Butterfly Remake, une aventure horrifiquement plaisante

Êtes-vous prêt à visiter ou revisiter un ancien village abandonné et hanté par des esprits frappeurs, afin de percer ses plus sombres secrets ? Alors Fatal Frame II Crimson Butterfly Remake est pour vous !

Test
Si le titre de Fatal Frame peut sembler inconnu pour certains, peut-être que son autre nom parlera plus. Project Zero II. Eh oui ! Nous parlons ici du deuxième opus de la célèbre série de jeux vidéo du même nom, développée et éditée par Koei Tecmo, qui a vu le jour pour la première fois sur Playstation 2 en 2001. De type survival horror à la troisième personne, Project Zero ne nous laisse pas indifférents avec son ambiance terrifiante et son système de combat face à des spectres agressifs via la photographie. Sa suite, sortie en 2004 en Europe sur Playstation 2, a connu une première réédition sur Wii en 2012. Son remake, intitulé Fatal Frame II the Crimson Butterfly, arrive le 12 mars 2026 sur toutes les plateformes (sauf sur Switch 1). Nous l’avons testé sur Switch 2 pour vous et voici notre avis. Gare aux cauchemars !

A la découverte d’un sinistre village abandonné

Fatal Frame II Crimson Butterfly relate l’histoire de deux sœurs jumelles Mio et Mayu, qui vont se perdre dans la forêt de leur enfance. Attirées par d'étranges papillons écarlates, elles vont déboucher sur un village qui semble abandonné mais qui s’avère hanté par des esprits vengeurs. On dit de cet endroit qu’une fois entré, on ne peut plus en sortir…
Les jumelles vont donc devoir découvrir les sombres secrets qui entourent le passé de cette bourgade, tout en survivant aux attaques de spectres en colère, afin de pouvoir s'échapper vivantes. Et leur unique moyen de défense est un appareil photo aux pouvoirs étranges, permettant d’enfermer l’essence des esprits. La Camera Obscura dont nous parlerons plus bas.

Si le jeu original était déjà très bon dans son ambiance et son scénario, le remake nous offre plusieurs nouveautés bienvenues pour une meilleure expérience. Les premières sont bien évidemment les graphismes et la bande son. Tous, ont été retravaillés.

Les textures sont plus nettes, les personnages et décors beaucoup plus détaillés. Les différents mélanges d’éclairages et d’ombres donnent un effet réaliste aux décors et améliorent grandement l’atmosphère oppressante du jeu. Quant aux musiques et bruits environnementaux, ils paraissent plus réalistes et ne font qu’accentuer un peu plus cette immersion angoissante. Sur Switch 2, tous ces éléments rendent très bien et ne provoquent ni bugs ni ralentissements que ce soit en mode docker ou nomade.
Le scénario a été également étoffé par le biais de quêtes annexes supplémentaires nous permettant d’en apprendre plus sur le village et ses habitants disparus. Elles ne sont pas visibles au premier coup d'œil. C’est à nous de fouiller chaque endroit méticuleusement afin de les découvrir.

Le village lui-même a été agrandi. Les lieux en général nous sont familiers mais les objets importants ne se trouvent pas forcément au mêmes endroits que dans le jeu d’origine. On peut également visiter plus de maisons, ce qui augmente davantage l’exploration.

Nous sommes aiguillés par un point rouge, nous indiquant le chemin à suivre sur la carte en haut à droite de l’écran. Cette dernière était déjà présente dans la version Wii mais pas sur PS2.
Enfin, dans ce remake, on ressent encore plus le lien qui unit Mio à Mayu car désormais, elles peuvent se tenir par la main lorsqu’elles avancent. Ce geste a également son utilité dans le gameplay puisqu’il permet à Mio de regagner plus rapidement de la volonté (l’équivalent de l'endurance). En effet, nous ne l’avions pas précisé mais c’est cette dernière que nous contrôlons principalement durant toute l’aventure.

La Camera Obscura, un système intéressant avec les mêmes défauts

Parlons maintenant de l’accessoire essentiel dans cette terrifiante aventure de survie. La Camera Obscura. Un étrange appareil photo que Mio découvre dans une maison en ruine, et qui a le pouvoir de bannir les spectres, qu’ils soient agressifs ou pacifiques.

Depuis le tout premier Project Zero, elle est l’unique élément à notre disposition pour nous défendre contre des attaques d’ectoplasmes. Et dès le départ, il s’agit d’un système de combat très intéressant puisqu’il nous faut regarder au travers de l’objectif, bien cadrer notre fantôme et le photographier entre une et plusieurs fois pour le faire disparaître (une fois pour ceux qui sont inoffensifs bien sûr…).

Le concept est excellent car ça donne un aspect horrifique supplémentaire.
La Camera Obscura est également essentielle pour repérer tous les types d’esprits. Un point de couleur nous indique même s’ils sont agressifs (en rouge) ou simplement errants (en bleu). Et si on le perd de notre champ de vision, on arrive à le retrouver car la lumière s’éclaire à droite ou à gauche de l’objectif pour nous indiquer de quel côté est notre cible.
Le concept est simple : chaque cliché affaiblit le spectre. Et dès que sa barre de vie atteint zéro, il est vaincu et disparaît.

Par rapport au jeu d’origine, l’appareil a été amélioré puisqu'il possède des compétences en plus comme par exemple le cliché fatal qui nous permet (si on l’active au bon moment) de prendre des photos en rafale et faire un maximum de dégâts à notre ennemi.

Nous avons également différents types de filtres comme celui de clairvoyance par exemple qui permet de photographier de loin et d’aveugler l’esprit vengeur. Cette capacité est même très utile en dehors des combats car durant notre exploration, nous pouvons trouver des empreintes résiduelles dans l’environnement, nous montrant le chemin suivi autrefois par un fantôme. Grâce à cela, nous découvrons un peu plus de secrets sur le village hanté.
La Camera Obscura peut être améliorée grâce aux perles de prières que nous trouvons un peu partout dans le jeu, ce qui nous permet de faire plus de dégâts. De plus, chaque esprit photographié nous rapporte un certain nombre de points que nous pouvons dépenser pour acheter des objets essentiels à notre aventure comme des herbes médicinales par exemple ou des pellicules plus rapides.

Tous ces éléments qui donnent un petit côté RPG à l’aventure est très intéressant.
Cependant, la Camera Obscura souffre toujours du même défaut : sa lenteur et sa lourdeur dans son utilisation. Les jumelles sont déjà très lentes quand elles avancent (même lorsqu’elles courent, elles sont lentes), mais en plus on a l’impression de manipuler un poids-lourd lorsqu’on essaye de diriger la Camera Obscura vers un esprit.

Durant les combats, ça peut être très handicapant, d’autant que les ennemis sont plus rapides et plus coriaces à vaincre. Certains sont même renforcés c’est-à-dire qu’ils sont entourés d’une aura de colère qui va restaurer leurs points de vie, réduisant une partie de nos efforts à néant.

Alors, certes, Mio a la capacité d’esquiver via le bouton B, ce qui n’était pas possible avant. Mais les pellicules sont trop lentes à recharger (même les plus rapides) ce qui veut dire qu’on ne peut pas prendre des clichés aussi rapidement que l’on voudrait. Notre héroïne n’est pas assez dextre dans ses gestes. Ainsi les esprits peuvent nous attraper, nous faire des dégâts plus facilement et faire diminuer notre volonté. Une fois cette dernière à zéro, nous ne pouvons plus rien faire et on se fait vite tuer. Il faut savoir que c’est l’équivalent de l’endurance et qu’elle se recharge toute seule avec le temps ou en tenant la main de Mayu.

Même en mode facile, on a eu du mal à venir à bout de certains fantômes puissants et ça devenait vite plus lassant qu’effrayant. Et c’est bien dommage car ça casse le rythme d’une ambiance stressante.
17/20
Fatal Frame 2 Crimson Butterfly est un remake très réussi. Koei Tecmo parvient à amener de la nouveauté dans le gameplay ainsi que dans son scénario par rapport au jeu d’origine. Le développeur a réalisé en plus un très bon travail sur les graphismes et la bande son qui améliorent grandement notre expérience dans l’aventure. La série des Project Zero devrait avoir encore de belles années devant elles dans la section horreur.
Commentaires sur l'article

Cet article vous a intéressé ? Vous souhaitez réagir, engager une discussion ? Ecrivez simplement un commentaire.

Aucun commentaire. Soyez le premier à réagir !
Le tout dernier PNCAST
PNCAST - L'actu de janvier 2026
17 /20

L'avis de Puissance Nintendo

On a tremblé devant notre écran de Switch 2 mais l’expérience était particulièrement satisfaisante et on est prêt à la recommencer. Que voulez-vous, on aime se faire peur et quand c’est bien fait, on en redemande.

Jouabilité
Que ce soit en termes d’explorations, quêtes ou scénario, le gameplay est simple et ergonomique et chaque pas qu’on fait nous donne des sueurs froides. Le jeu ne souffre d’aucun bug ni ralentissement sur Switch 2. Cependant, même si elle a été améliorée avec des idées très intéressantes, la camera obscura est toujours aussi imparfaite et plus complexe à utiliser. Tandis que les esprits sont plus difficiles et longs à bannir, même en mode facile. Ce qui peut vite nous frustrer au lieu de nous terrifier.
Durée de vie
Une grosse dizaine d’heures pour terminer le jeu, ce qui est une bonne durée pour se faire des sessions de frayeur.
Graphismes
Les graphismes sont époustouflants de réalisme. Les esprits ont l’air réels, les couleurs sont sombres et les mélanges ombres et éclairages rendent le village encore plus effrayant. Les textures sont nettes et chaque élément est parfaitement bien détaillé. Les visages expressifs des protagonistes principales les rendent attachantes.
Son
Il y a peu de musiques mais dans un jeu d’horreur, on ne demande pas mieux. Le principal est bien le bruit environnemental, les voix des esprits, les cris etc. Tout est réuni pour rendre l’ambiance encore plus angoissante et flippante et améliorer ainsi grandement notre immersion.
Intérêt
Pour 49,99€ sur l’eshop de Nintendo, le prix est relativement correct pour un jeu de cette qualité. Fatal Frame 2 Crimson Butterfly devrait plaire à tous ceux qui aiment se faire des sessions de frayeur. Même ceux qui connaissent déjà l’histoire pourraient apprécier de pouvoir y rejouer, surtout en mode nomade.

Votre avis sur FATAL FRAME II: Crimson Butterfly REMAKE

Vous souhaitez donner votre avis sur le jeu FATAL FRAME II: Crimson Butterfly REMAKE (Switch 2) ? Attribuez-lui une note. Vous pouvez également écrire un commentaire, et devenir fan du jeu.

POSTER MON TEST
Il n'y a encore aucun avis de visiteurs pour ce jeu.
Galerie images

Mots-clés en relation
Console
Nintendo Switch 2
Rejoignez-nous sur Discord
Dernières infos Nintendo
MonPN : la communauté Nintendo par PNConnectez-vous ou créez un compte en quelques clics
Vous aussi, partagez votre passion, Rejoignez-nous !
Découvrir MonPN

Connexion

Vous avez déjà un compte sur MonPN (ou sur le forum) ? Identifiez-vous simplement !

Créer un compte

Vous n'avez pas encore de compte ? Créez-en un simplement en vous inscrivant sur notre forum. C'est totalement gratuit !

> Aller sur le forum pour s'inscrire

MonPN, késako ?

MonPN est l'espace membre de Puissance Nintendo. Avoir un compte MonPN donne accès à une multitude de fonctionnalités, totalement gratuitement :

  • Le Forum et ses 700.000 messages
  • Réagir aux articles
  • Devenir Fan des jeux, personnalités, séries de jeux...
  • Noter les jeux
  • Ecrire des tests
  • et bien plus !

MonPN : la communauté Nintendo par PNConnexion réussie

Vous êtes désormais connecté.

Retournez sur la page d'accueil