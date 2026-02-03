Test de Super Bomberman Collection – Nintendo Switch 2 Edition : une collection explosive !
Bomberman traverse les décennies avec élégance. Le voici de retour dans une compilation de jeux Super Nintendo sur Nintendo Switch.Test
Un patrimoine vidéoludique bien emballéPour ceux qui ne connaisse pas la série Bomberman, voici un rapide rappel des faits : la franchise Bomberman est apparue au Japon en 1983. Jeu de stratégie, il vous faut jongler avec vos bombes pour vous frayer un chemin dans un labyrinthe en 2D sans vous faire coincer !
Depuis plus de 40 ans, la franchise a connu des dizaines de jeux sur toutes les consoles possible. Aujourd'hui c'est une compilation qui sent bon la nostalgie qui nous intéresse avec Super Bomberman Collection.
Dès son écran d'accueil, le jeu met à fond l'accent de la nostalgie avec une présentation soignée de chaque épisode : boîte d'origine, notice, galerie d'illustrations, et une Radio Bombe pour écouter les musiques originales et créer ses propres playlists.
La fonction de retour en arrière est particulièrement appréciée : poser une bombe au mauvais endroit et se faire piéger dans sa propre explosion est une expérience aussi classique que frustrante, et il suffit désormais de maintenir un bouton pour effacer l'erreur. Attention à ne pas trop en abuser au risque de trop se simplifier la tâche !
Une aventure en solitaire solide mais dépasséeLes jeux Bomberman ne sont pas les plus connus pour leur scénario et le mode solo n'est pas franchement le plus palpitant, pour autant les différents modes histoires permettent de revivre le contenu des jeux originaux vraiment dans leur jus.
Le mode Boss Rush, disponible sur chaque titre apporte un défi supplémentaire bienvenu pour les joueurs déterminés et en quête de challenge.
En multi : un gameplay qui ne vieillit pasC'est ici que Super Bomberman Collection révèle toute sa valeur, et c'est là que réside le vrai génie de Bomberman. La beauté de sa formule tient à sa simplicité absolue : n'importe qui comprend les règles en quelques minutes, mais maîtriser l'art de coincer ses adversaires sans se piéger soi-même demande une vraie dextérité qui n'est pas à la portée de tous.
Entre amis ou en famille, les parties s'enchaînent avec ce côté "encore une" qui caractérise les grands jeux multijoueurs locaux.
L'absence d'un mode en ligne qui interroge, tout comme la version Switch en surcoûtLe gros bémol de cette compilation est cependant l'absence d'un mode multijoueur en ligne ! Même si l'expérience est évidemment meilleure en local pour ce genre de jeux où tous les (mauvais) coups sont permis, quel dommage de ne pas avoir penser à ceux qui ne peuvent pas forcément réunir 5 personnes chez eux pour leur permettre de profiter un peu plus de ces jeux.
Super Bomberman Collection est disponible au prix de 19.99 sur l'eShop en version Switch, et au prix de 24,99 euros pour la version Switch 2
