Test de Super Bomberman Collection – Nintendo Switch 2 Edition : une collection explosive !

Un patrimoine vidéoludique bien emballé

Une aventure en solitaire solide mais dépassée

En multi : un gameplay qui ne vieillit pas

L'absence d'un mode en ligne qui interroge, tout comme la version Switch en surcoût

Pour ceux qui ne connaisse pas la série Bomberman, voici un rapide rappel des faits : la franchise Bomberman est apparue au Japon en 1983. Jeu de stratégie, il vous faut jongler avec vos bombes pour vous frayer un chemin dans un labyrinthe en 2D sans vous faire coincer !Depuis plus de 40 ans, la franchise a connu des dizaines de jeux sur toutes les consoles possible. Aujourd'hui c'est une compilation qui sent bon la nostalgie qui nous intéresse avec Super Bomberman Collection.La compilation proposée par Konami met en avant 5 jeux Super Bomberman sortis sur Super Nintendo, ainsi que deux jeux Famicom en bonus. Parmi les sept jeux de la compilation, nous retrouvons deux jeux inédits à l'occident, Super Bomberman 4 et 5, traduits exceptionnellement en anglais pour l'occasion !Dès son écran d'accueil, le jeu met à fond l'accent de la nostalgie avec une présentation soignée de chaque épisode : boîte d'origine, notice, galerie d'illustrations, et une Radio Bombe pour écouter les musiques originales et créer ses propres playlists.Une fois l'un des jeux choisi, c'est au sein d'un émulateur habituel des compilations que l'on se retrouve avec les fonctionnalités classiques : sauvegarde à tout moment, retour en arrière, filtres d'écran et bordures personnalisables.La fonction de retour en arrière est particulièrement appréciée : poser une bombe au mauvais endroit et se faire piéger dans sa propre explosion est une expérience aussi classique que frustrante, et il suffit désormais de maintenir un bouton pour effacer l'erreur. Attention à ne pas trop en abuser au risque de trop se simplifier la tâche !Les jeux Bomberman ne sont pas les plus connus pour leur scénario et le mode solo n'est pas franchement le plus palpitant, pour autant les différents modes histoires permettent de revivre le contenu des jeux originaux vraiment dans leur jus.Les différents modes histoire des jeux Super Bomberman s'apprécient : des premiers niveaux simplistes, nous arrivons ensuite à des adversaires plus complets et des boss plus élaborés qui vous demanderont un peu plus de dextérité pour en venir à bout.Le mode Boss Rush, disponible sur chaque titre apporte un défi supplémentaire bienvenu pour les joueurs déterminés et en quête de challenge.Cela dit, l'expérience solo atteint vite ses limites. La narration est assez anecdotique, les niveaux se répètent, et la formule, aussi efficace soit-elle, comme nous le voyons ci-dessous, accuse quand même le poids des années quand on joue seul pendant trop longtemps. Super Bomberman Collection se déguste plutôt en petites sessions qu'en marathons solitaires.C'est ici que Super Bomberman Collection révèle toute sa valeur, et c'est là que réside le vrai génie de Bomberman. La beauté de sa formule tient à sa simplicité absolue : n'importe qui comprend les règles en quelques minutes, mais maîtriser l'art de coincer ses adversaires sans se piéger soi-même demande une vraie dextérité qui n'est pas à la portée de tous.Deux à cinq joueurs en local peuvent s'affronter dans les modes Battle des différents jeux. Comme dans tous les jeux multi, les rancœurs et les trahisons seront légions, grâce aux nombreux power-ups et items cachés dans les décors des niveaux. Comme à chaque fois, attention à ne pas trop trainer, au risque de vous retrouver coincer sur la carte qui se réduira comme peau de chagrin !Entre amis ou en famille, les parties s'enchaînent avec ce côté "encore une" qui caractérise les grands jeux multijoueurs locaux.Le gros bémol de cette compilation est cependant l'absence d'un mode multijoueur en ligne ! Même si l'expérience est évidemment meilleure en local pour ce genre de jeux où tous les (mauvais) coups sont permis, quel dommage de ne pas avoir penser à ceux qui ne peuvent pas forcément réunir 5 personnes chez eux pour leur permettre de profiter un peu plus de ces jeux.Autre sujet de discorde, la version Nintendo Switch 2 est proposée à un tarif supérieur à la version Nintendo Switch, pour des apports plus que limités : le GameShare qui permet de partager le jeu localement, et un affichage en 4K. La décision commerciale est un peu difficile à avaler, surtout pour une compilation de jeux trentenaires.