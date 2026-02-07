Annonce
[SESSIONPN] Venez jouer avec à nous à Super Smash Bros. Ultimate ce vendredi !
Envie de vous reposer après une longue semaine ? Alors faites chauffer vos manettes et rejoignez le ring vendredi, sur Super Smash Bros. Ultimate, dès 21h !Annonce
La SessionPN, c'est le grand moment pour rencontrer les joueurs de la communauté Puissance Nintendo autour des meilleurs jeux multijoueurs de la Switch et Switch 2 !
Ready? Go!Bien que repoussée d’une petite semaine par rapport au créneau habituel, la SessionPN revient ce vendredi ! Pour l’occasion, on vous propose de relancer Super Smash Bros. Ultimate, pour la première fois de cette année 2026.
Rejoignez-nous sur DiscordSi ce n’est pas déjà fait, n’hésitez pas à rejoindre notre serveur Discord pour ne rien manquer des événements à venir, échanger avec les autres membres de la communauté, et bien entendu participer à la SessionPN vendredi !
De plus, différents rôles sont disponibles sur le serveur, dont le rôle @sessionPN qui vous permettra d’être informé de tous les événements à venir. Avec ça, vous n’aurez plus aucune excuse pour ne pas venir aux soirées :D
Cet article vous a intéressé ? Vous souhaitez réagir, engager une discussion ? Ecrivez simplement un commentaire.