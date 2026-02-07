Rechercher sur Puissance Nintendo
Annonce

[SESSIONPN] Venez jouer avec à nous à Super Smash Bros. Ultimate ce vendredi !

Envie de vous reposer après une longue semaine ? Alors faites chauffer vos manettes et rejoignez le ring vendredi, sur Super Smash Bros. Ultimate, dès 21h !

Annonce
La SessionPN, c'est le grand moment pour rencontrer les joueurs de la communauté Puissance Nintendo autour des meilleurs jeux multijoueurs de la Switch et Switch 2 !

Ready? Go!

Bien que repoussée d’une petite semaine par rapport au créneau habituel, la SessionPN revient ce vendredi ! Pour l’occasion, on vous propose de relancer Super Smash Bros. Ultimate, pour la première fois de cette année 2026.
Concernant le choix des règles, celui-ci sera effectué le soir même selon les envies des participants. 2 options : des règles de salon “détente”, avec objets et aléas ; ou bien des règles “classiques”, sans objet et uniquement avec les stages considérés comme légaux.

Rejoignez-nous sur Discord

Si ce n’est pas déjà fait, n’hésitez pas à rejoindre notre serveur Discord pour ne rien manquer des événements à venir, échanger avec les autres membres de la communauté, et bien entendu participer à la SessionPN vendredi !
Sur la plateforme, vous pourrez ensuite vous rendre sur le salon textuel #sessionpn et le salon vocal #salonvocal1 pour échanger avec nous tout en jouant.

De plus, différents rôles sont disponibles sur le serveur, dont le rôle @sessionPN qui vous permettra d’être informé de tous les événements à venir. Avec ça, vous n’aurez plus aucune excuse pour ne pas venir aux soirées :D
Commentaires sur l'article

Cet article vous a intéressé ? Vous souhaitez réagir, engager une discussion ? Ecrivez simplement un commentaire.

Aucun commentaire. Soyez le premier à réagir !
Le tout dernier PNCAST
PNCAST - L'actu de janvier 2026
Mots-clés en relation
Thème
SessionPN
Jeu vidéo
Super Smash Bros. UltimateSwitch
Rejoignez-nous sur Discord
Dernières infos Nintendo
MonPN : la communauté Nintendo par PNConnectez-vous ou créez un compte en quelques clics
Vous aussi, partagez votre passion, Rejoignez-nous !
Découvrir MonPN

Connexion

Vous avez déjà un compte sur MonPN (ou sur le forum) ? Identifiez-vous simplement !

Créer un compte

Vous n'avez pas encore de compte ? Créez-en un simplement en vous inscrivant sur notre forum. C'est totalement gratuit !

> Aller sur le forum pour s'inscrire

MonPN, késako ?

MonPN est l'espace membre de Puissance Nintendo. Avoir un compte MonPN donne accès à une multitude de fonctionnalités, totalement gratuitement :

  • Le Forum et ses 700.000 messages
  • Réagir aux articles
  • Devenir Fan des jeux, personnalités, séries de jeux...
  • Noter les jeux
  • Ecrire des tests
  • et bien plus !

MonPN : la communauté Nintendo par PNConnexion réussie

Vous êtes désormais connecté.

Retournez sur la page d'accueil