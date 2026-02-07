Annonce

[SESSIONPN] Venez jouer avec à nous à Super Smash Bros. Ultimate ce vendredi ! Envie de vous reposer après une longue semaine ? Alors faites chauffer vos manettes et rejoignez le ring vendredi, sur Super Smash Bros. Ultimate, dès 21h ! Annonce SessionPN

La SessionPN, c'est le grand moment pour rencontrer les joueurs de la communauté Puissance Nintendo autour des meilleurs jeux multijoueurs de la Switch et Switch 2 !

