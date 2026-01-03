News PNCAST
[PNCAST] Les 30 ans de Pokémon avec Pokémon Pokopia, Resident Evil Requiem et l'Indie World
Une actu particulièrement dense pour une équipe au taquet : Axfili, Boris et Thibault reviennent tous les trois sur les temps forts des derniers jours !News
La fin du mois de février a été particulièrement animée pour les fans de Nintendo, et l’équipe du PNCAST n’allait évidemment pas passer à côté. Dans ce nouvel épisode, Axfili, Boris et Thibault passent en revue les actualités qui ont marqué ces derniers jours, avec en tête un Pokémon Presents riche en annonces et en discussions.
Le lecteur audio du PNCAST et disponible ici :
Enregistrée en live sur Twitch, l'émission est aussi disponible en vidéo sur notre chaîne YouTube :
L’épisode aborde également plusieurs jeux qui ont attiré l’attention de la rédaction. Thibault partage notamment son avis sur Pokémon Pokopia, tandis qu’Axfili revient sur son ressenti après avoir découvert Resident Evil: Requiem.
Un Pokémon Presents au cœur des discussionsImpossible de passer à côté du Pokémon Presents qui a rythmé l’actualité de ces derniers jours, avec la date désormais bien connue du Pokémon Day, le 27 février. On revient sur les principales annonces dévoilées lors de cette présentation, ainsi que sur les célébrations autour des 30 ans de la franchise Pokémon.
