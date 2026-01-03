[PNCAST] Les 30 ans de Pokémon avec Pokémon Pokopia, Resident Evil Requiem et l'Indie World

[PNCAST] Pokémon Pokopia, Resident Evil Requiem, Mario Tennis Fever... et le récap de l'info Nintendo. Retrouvez la vidéo sur YouTube

Un Pokémon Presents au cœur des discussions

Comment écouter le PNCAST ?

Donnez votre avis sur le PNCAST

La fin du mois de février a été particulièrement animée pour les fans de Nintendo, et l’équipe du PNCAST n’allait évidemment pas passer à côté. Dans ce nouvel épisode, Axfili, Boris et Thibault passent en revue les actualités qui ont marqué ces derniers jours, avec en tête un Pokémon Presents riche en annonces et en discussions.Le lecteur audio du PNCAST et disponible ici :Enregistrée en live sur Twitch, l'émission est aussi disponible en vidéo sur notre chaîne YouTube :Impossible de passer à côté du Pokémon Presents qui a rythmé l’actualité de ces derniers jours, avec la date désormais bien connue du Pokémon Day, le 27 février. On revient sur les principales annonces dévoilées lors de cette présentation, ainsi que sur les célébrations autour des 30 ans de la franchise Pokémon.L’épisode aborde également plusieurs jeux qui ont attiré l’attention de la rédaction. Thibault partage notamment son avis sur Pokémon Pokopia, tandis qu’Axfili revient sur son ressenti après avoir découvert Resident Evil: Requiem.Le podcast de Puissance Nintendo est maintenant disponible sur plusieurs plateformes qui vous permettent au gré de vos applications ou logiciels d'écoute de retrouver ce PNCAST :Merci de prendre le temps d'écouter ce nouveau podcast consacré à l'actualité de Nintendo, ne manquez pas de réagir sur les réseaux sociaux, de partager ce podcast autour de vous, et de nous laisser un avis plein d'amour sur vos plateformes de podcasts préférées ! Cela permettra à d'autres fans de Nintendo de découvrir notre émission, de l'aimer comme vous, peut-être, vous l'aimez désormais !Merci à Axfili, Boris et Thibault pour leur participation !