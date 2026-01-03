Rechercher sur Puissance Nintendo
PNCAST Fait l'actu depuis déc. 2012
News PNCAST

[PNCAST] Les 30 ans de Pokémon avec Pokémon Pokopia, Resident Evil Requiem et l'Indie World

Une actu particulièrement dense pour une équipe au taquet : Axfili, Boris et Thibault reviennent tous les trois sur les temps forts des derniers jours !

News
La fin du mois de février a été particulièrement animée pour les fans de Nintendo, et l’équipe du PNCAST n’allait évidemment pas passer à côté. Dans ce nouvel épisode, Axfili, Boris et Thibault passent en revue les actualités qui ont marqué ces derniers jours, avec en tête un Pokémon Presents riche en annonces et en discussions.

Le lecteur audio du PNCAST et disponible ici :


Enregistrée en live sur Twitch, l'émission est aussi disponible en vidéo sur notre chaîne YouTube :
[PNCAST] Pokémon Pokopia, Resident Evil Requiem, Mario Tennis Fever... et le récap de l'info Nintendo.
Retrouvez la vidéo sur YouTube

Un Pokémon Presents au cœur des discussions

Impossible de passer à côté du Pokémon Presents qui a rythmé l’actualité de ces derniers jours, avec la date désormais bien connue du Pokémon Day, le 27 février. On revient sur les principales annonces dévoilées lors de cette présentation, ainsi que sur les célébrations autour des 30 ans de la franchise Pokémon.

L’épisode aborde également plusieurs jeux qui ont attiré l’attention de la rédaction. Thibault partage notamment son avis sur Pokémon Pokopia, tandis qu’Axfili revient sur son ressenti après avoir découvert Resident Evil: Requiem.

Comment écouter le PNCAST ?

Le podcast de Puissance Nintendo est maintenant disponible sur plusieurs plateformes qui vous permettent au gré de vos applications ou logiciels d'écoute de retrouver ce PNCAST :

Donnez votre avis sur le PNCAST

Merci de prendre le temps d'écouter ce nouveau podcast consacré à l'actualité de Nintendo, ne manquez pas de réagir sur les réseaux sociaux, de partager ce podcast autour de vous, et de nous laisser un avis plein d'amour sur vos plateformes de podcasts préférées ! Cela permettra à d'autres fans de Nintendo de découvrir notre émission, de l'aimer comme vous, peut-être, vous l'aimez désormais !
Avis PNCAST podcast Nintendo
Merci à Axfili, Boris et Thibault pour leur participation !
Commentaires sur l'article

Cet article vous a intéressé ? Vous souhaitez réagir, engager une discussion ? Ecrivez simplement un commentaire.

Aucun commentaire. Soyez le premier à réagir !
Le tout dernier PNCAST
PNCAST - L'actu de janvier 2026
Dernières infos Nintendo
MonPN : la communauté Nintendo par PNConnectez-vous ou créez un compte en quelques clics
Vous aussi, partagez votre passion, Rejoignez-nous !
Découvrir MonPN

Connexion

Vous avez déjà un compte sur MonPN (ou sur le forum) ? Identifiez-vous simplement !

Créer un compte

Vous n'avez pas encore de compte ? Créez-en un simplement en vous inscrivant sur notre forum. C'est totalement gratuit !

> Aller sur le forum pour s'inscrire

MonPN, késako ?

MonPN est l'espace membre de Puissance Nintendo. Avoir un compte MonPN donne accès à une multitude de fonctionnalités, totalement gratuitement :

  • Le Forum et ses 700.000 messages
  • Réagir aux articles
  • Devenir Fan des jeux, personnalités, séries de jeux...
  • Noter les jeux
  • Ecrire des tests
  • et bien plus !

MonPN : la communauté Nintendo par PNConnexion réussie

Vous êtes désormais connecté.

Retournez sur la page d'accueil